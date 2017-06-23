4,5 миллиона евро потратил любимый внук Елбасы Айсултан Назарбаев на ремонт своей квартиры в 850 квадратных метров в Highvill Park в Астане. Ремонт ему не понравился, и он привлек к уголовной ответственности двух работников братьев Ержана и Аскара Бримжановых, которых в итоге осудили 22 июня на семь лет заключения!

Их мать Алуа Байкадамова сделала специальное видео обращение к гражданам Казахстана, где рассказала о произволе опричников Айсултана Назарбаева, которое уже наделало много шума в социальных сетях. Эти действия внучка президента наиболее ярко характеризует всю эту семейку Назарбаевых, которая претендует стать царственной династией.

Что ожидать от внуков, детей и племянников Назарбаева в случае прихода их к власти, показало осуждение братьев Ержана и Аскара Бримжановых. Добро пожаловать в восточную деспотию!

Мы представляем комментарии и видео самой Алуы Байкадамовой, внучки легендарного генерала Панфилова, а также рассказ её зятя Рената Ахметкалиева.

Алуа Байкадамова:

Я прошу обратить внимание на мое видеообращение и не оставаться равнодушными. Это не просто видеообращение – это крик моей души.

Сегодня, 22 июня 2017 г., моим детям вынесен приговор — 7 лет лишения свободы, по 7 лет каждому. Этот вопиющий приговор вынесен Судьей Алматинского районного суда г. Астана Убашевой Г. Моим детям, моим сыновьям, Бримжанову Е. и Бримжанову А. дали по 7 лет лишения свободы.

Это конец не только моей жизни, это конец всей нашей правовой системы. Решение вынесено по ложному обвинению двух приближенных к Айсултану Назарбаеву людей – Уркумбаева Темирлана и Зарыкканова Каната, которые пользуясь поддержкой в правоохранительной системе, возбудили уголовное дело. Это дело носит гражданско-правовой характер, однако, несмотря на это, было принято в производство как уголовное и все время находилось под контролем МВД. Дело о «некачественном ремонте» в квартире, принадлежащей внуку Президента в ЖК «Хайвилл» 31 этаж, площадью 850 кв. м. Все дело состряпано из голословных обвинений и оговоров, и я это, пыталась доказать в суде. Пыталась донести до суда, надеясь на его объективность. Но не на один из моих доводов суд не обратил внимание. Я готова подтвердить невиновность детей любому, кто будет сомневаться в этом, на основе материалов дела.

Ренат Ахметкалиев:

Третью неделю я нахожусь в Астане, я приехал сюда не на ЭКСПО, я приехал на суд. Судят младших братьев моей жены Valentina Baikadamova. Судят их за то что, одна фирма, сделала некачественный ремонт в квартире Айсултана Назарбаева. Казалось бы что такое спор по ремонту, обычное ГПО (гражданско-правовые отношения) это понятно даже простому обывателю как я — не имеющего юридического образования, так вот у нас в Казахстане за это могут дать 7 лет лишения свободы, семь лет за то, что строительная компания сделала некачественный ремонт. Возникает вопрос, а причем здесь братья моей жены? А ни причем, но по оговору и голословному обвинению, молодым парням, а именно -Бримжанову Аскару и Бримжанову Ержану, сегодня впаяли 7 лет общего режима.

Моя семья, но в большей степени конечно моя тёща Алуа Байкадамова уже несколько месяцев ведет борьбу, за честь и достоинство своих детей и нашей семьи против помощников Айсултана Назарбаева — Зарыкканова Каната и Уркумбаева Темирлана. По их заявлению в ДВД г. Астаны родные братья моей супруги Бримжанов Ержан и Бримжанов Аскар были арестованы. Два молодых, красивых и самое главное честных парня сидят 5 месяцев за решёткой. Им вменяют хищение в особо крупном размере с группой лиц. А именно то, что они участвовали в ремонте квартиры Айсултана Назарбаева, которая находится в городе Астана в жилом комплексе Хайвил площадью 850 кв м., где окончательная смета ремонта составляет около 4,5 млн. евро.

Я не хочу вдаваться в подробности откуда у внука президента такие деньги и на какие такие средства приобретена эта недвижимость, да мне это и неинтересно. Меня больше волнует судьба своих младших братьев, которые мне стали как родные за долгие годы брака с их родной сестрой. Уже 5 месяцев они заключены под стражу, пока шли следственные мероприятия и вот совсем недавно начались судебные слушания, на что мы так рассчитывали, что высокий Казахстанский суд увидит в этом простом деле непричастность моих ребят и вообще отсутсвие уголовного состава преступления. Но сегодня судья города Астаны Алматинского района Убашева Г.Е. вынесла приговор, вынесла приговор, не приняв не единого довода и доказательства стороны защиты, проигнорировав все нестыковки и факты, которые могли бы помочь и спасти честное имя ребят, опровергнув все нормы презумпции невиновности. Вердикт был окончателен и, я так понимаю, заранее известен, так как в деле фигурирует внук президента, а значит они ВИНОВНЫ и всё — семь лет общего режима, просто потому что братишки простые парни без богатых родствеников и связей.

У меня не хватает слов, остаются лишь одни эмоции, это позор, позор нашей судебной системе, позор нашему государству, позор нашему обществу.

Ниже публикую видеообращение моей тёщи, это обращение — крик о помощи отчаявшейся матери, которая устала практически в одиночку бороться с нашей СИСТЕМОЙ!

Я много что могу написать, но пока не буду вас грузить деталями материала дела, их очень много, но я заявляю со всей ответственностью — мои ребята не виноваты. У меня всё.