Не замечая польского антисоветского и пронацистского вандализма, Германия занялась реабилитацией геев

Осужденных в Германии в послевоенное время за гомосексуальные связи реабилитируют и выплатят им денежные компенсации. Соответствующее решение принял накануне бундестаг. Под реабилитацию попадают более 60 тысяч человек. Окончательно законодательная норма об уголовном наказании за гомосексуализм исчезла из германского законодательства лишь к середине 90-х годов ХХ века.

В четверг, 22 июня, бундестаг единогласно принял решение отменить все приговоры по 175-му параграфу Уголовного кодекса, согласно которому гомосексуальные отношения между мужчинами влекли за собой уголовную ответственность, сообщает DW. С 1949-го по 1969 год за гомосексуализм в Германии осудили около 64 тысяч человек. Пострадавшим полагается компенсация в три тысячи евро и еще полторы тысячи за каждый начавшийся год заключения.

Точно неизвестно, сколько осужденных по 175-му параграфу еще живы. Министерство юстиции Германии предполагает, что за компенсацией обратятся около пяти тысяч человек.

Министр юстиции ФРГ Хайко Маас назвал решение бундестага "запоздавшим актом восстановления справедливости". При этом для окончательного утверждения реабилитации необходима поддержка германского бундесрата - представительства федеральных земель.

Как отмечает издание, в самый последний момент "Христианско-демократический союз" (лидер партии - канцлер Ангела Меркель) и "Христианско-социальный союз" исключили из программы компенсаций лиц, осужденных за гомосексуальные отношения с подростками, не достигшими 16 лет. Оппозиция, а также социал-демократы требовали исключить лишь тех, кто вступал в отношения с детьми до 14 лет.

Параграф 175 был введен в германский Уголовный кодекс еще при кайзере Вильгельме II, активно применялся нацистским режимом и оставался в правовой системе ФРГ и ГДР после 1945 года. В 1968 году этот закон отменили в Восточной Германии и годом позже смягчили в Западной. Окончательно этот пункт убрали из уголовного кодекса лишь в 1994 году.

В начале 2017 года в Великобритании вступил в силу закон о посмертном помиловании тысяч британских мужчин, осужденных в ХХ веке за проявления гомосексуализма, который до 1980-х годов считался преступлением в королевстве. Соответствующее решение британское правительство приняло осенью 2016 года.

Как отмечала ранее в статье на сайте журнала The New Times историк Ира Ролдугина, "в отличие от Германии, история преследования гомосексуалов в СССР до сих пор не написана". "Несмотря на то что уголовная статья за мужеложство (ст. 154 до 1960 года, далее ст. 121 УК РСФСР) была отменена в 1993 году, Российское государство, а вслед за ним и гражданское общество не воспринимают как жертв тысячи осужденных ненормативных советских мужчин и женщин, с которыми боролась карательная психиатрия", - писала исследователь.

От редакции: Ухты, они и СССР тут нашли, чем кольнуть, подчёркивая "родственность тоталитаризмов"... Однако у нас за мужеложство хоть и сажали (см. роман Евгении Фёдоровой "На островах ГУЛАГа", там парочку балетных геев посадили вместе, не стали разлучать, где вы ещё такой гуманизм нашли бы в 1935-м?), но не казнили, как фюрер (по одной из психоаналитических версий латентный педераст). Господи, да чем они там заняты, в освобождённом когда-то нашими солдатами Берлине? Реабилитация геев, конечно же, важнейший вопрос современности - в то время как на территории Евросоюза, в Польше идёт наглыйдемонтаж, если не сказать государственный вандализм - как раз в отношении памятников тем, кто и Польшу, и Германию освобождал от нацистской мрази. Может, Бундестаг, а лучше ещё общественные органы Евросоюза - как-то отреагируют на нарождающийся на их глазах неофашизм, только уже не за границей, украинский-то они поддержали, а не профукали, а у себя, в ЕС? Нет, для них важнее посмертно реабилитировать жертв нацизма на заднеприводном фронте (кстати, "умеренный" нацист и вождь штурмовиков СА Эрнст Рем попадёт в список реабилитированных?)! Заметим, эти жертвы режима были попутными: до них, и иногда и вместе с ними сажали и коммунистов, и социал-демократов и ещё много кого, кто казался нацистам врагами нации...

Воистину вся евробюрократия нынче, как и российская, планомерно доказывает свою чуждость реальным политическим процессам, охватывающим общество - которые, процессы-то, есть лишь радужные переливы одной и той же реакции и социального регресса, пока лишь на "безобидном" фронте отношения к недавнему довоенному, военному и послевоенному прошлому. Но на примере "европеизирующейся" Украины мы видим, что "ленинопад" за собою влечёт огромные человеческие жертвы, и теперь вандалы хотят уничтоить вообще все советские памятники, среди которых много памятников военачальникам Красной Армии, конечно же, ведь преемникам нацистов на территории Украины они так мозолят глаза, прямо жгут даже: а вдруг, как у Щорса, поднимется народная вооружённая холодным оружием рука и на их хунту?

Д.Ч.

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