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Московский листок

Думаки преуспели в борьбе с зеркалами

Опубликовано 23.06.2017 в разделе комментариев 1

реакция интернет госдура
Думаки преуспели в борьбе с зеркалами

Госдума в пятницу приняла в третьем, окончательном чтении закон о блокировке так называемых "зеркал" пиратских сайтов в интернете. Инициатива, внесенная правительством, направлена на пресечение нелегального распространения и использования аудиовизуальных произведений в интернете. 

В законе вводится понятие "копия заблокированного сайта". Закон считает такой копией "сайт, сходный до степени смешения с сайтом в сети интернет, доступ к которому ограничен по решению Московского городского суда в связи с неоднократным и неправомерным размещением информации, содержащей объекты авторских или смежных прав или информации, необходимой для их получения с использованием интернета". 

В законе также прописана процедура принятия решения министерством связи о признании сайта копией заблокированного на основании методик, утвержденных правительством. А также уточнены характеристики сайта, который может быть признан копией заблокированного сайта. Кроме этого, уточнен перечень лиц, которые будут вправе инициировать процедуру блокировки копий заблокированного ресурса - это и федеральные органы исполнительной власти и правообладатели, сказал председатель комитета. 

В процессе подготовки закона обсуждались предложения министерства культуры о возможности введения внесудебной блокировки информационных ресурсов, однако, они не были учтены ко второму чтению, рассказывал ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. 

Однако, добавил он, некоторые предложения Минкультуры были учтены: в части внесудебного ограниченного доступа к копии заблокированного сайта. Инициатива также обязывает поисковые системы удалять из поисковой выдачи ссылки на пиратские сайты. Вводимый законом механизм касается только российских фильмов, поскольку государство намерено защитить свои вложения в отечественный кинематограф. Закон вступит в силу с 1 октября 2017 года.

От редакции: Сезонность и сиюминутность законопроектов в Госдуре - типичны для последних двух созывов, предыдущий из которых вообще мог быть разогнан Первой Болотной (если бы митинг не увели с площади Революции). Они указывают на то, что никаких далекоидущих, стратегических планов ни у правящего класса, ни у законодателей давно нет. Орган этот стал реакционным - в том смысле, что может только по-амёбьи реагировать на задаваемые извне тенденции. Вот начали борьбу с "крамольными" сайтами в Сети - ведь и рынок бумажны СМИ не только оптимизирован до неразличимого прокремлёвского гомона, но и сетевых конкуретнов, альтернативные точки зрения под видом экстремизма надо зачистить - тенденция реакционная, явная. Что ж, пусть пеняют на "зеркала", это вполне символично и смешно. Или от ещё решили думаки, поскольку сезон савдеб, упростить процедуру электронной подачи заявлений... Как это актуально для страны, в которой разводов больше чем свадеб уже лет так 20-25!.. Чёрт знает чем они там заняты за наши, народные ассигнования. Но главное - сохранять умные мины на лицах и охранять верховную власть своею никчёмной реакционной суетой...

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 1
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На зеркало неча пенять
Григорьич написал 23.06.2017 15:17
Можно долго - и, может быть, даже успешно - бороться с "зеркалами".
Но то, что отражается в этих "зеркалах", от этого не исчезнет. На всякий роток не накинешь платок - говорит русская пословица.
Когда-то не было ни "зеркал", ни даже интернета. Но было КВ-вещание. И даже "глушилки" не помогали бороться с брехливыми "голосами".
А еще раньше были просто слухи, распускавшиеся "специально обученными" людьми (часть таких людей потом и устроили так называемую оттепель, грязь которой выплеснулась потом в форме переворота 1988-1993 гг).
А надо было просто не врать.
Надо бы не врать и сейчас. Но - не получается, и понятно, почему.
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