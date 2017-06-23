Думаки преуспели в борьбе с зеркалами

Госдума в пятницу приняла в третьем, окончательном чтении закон о блокировке так называемых "зеркал" пиратских сайтов в интернете. Инициатива, внесенная правительством, направлена на пресечение нелегального распространения и использования аудиовизуальных произведений в интернете.

В законе вводится понятие "копия заблокированного сайта". Закон считает такой копией "сайт, сходный до степени смешения с сайтом в сети интернет, доступ к которому ограничен по решению Московского городского суда в связи с неоднократным и неправомерным размещением информации, содержащей объекты авторских или смежных прав или информации, необходимой для их получения с использованием интернета".

В законе также прописана процедура принятия решения министерством связи о признании сайта копией заблокированного на основании методик, утвержденных правительством. А также уточнены характеристики сайта, который может быть признан копией заблокированного сайта. Кроме этого, уточнен перечень лиц, которые будут вправе инициировать процедуру блокировки копий заблокированного ресурса - это и федеральные органы исполнительной власти и правообладатели, сказал председатель комитета.

В процессе подготовки закона обсуждались предложения министерства культуры о возможности введения внесудебной блокировки информационных ресурсов, однако, они не были учтены ко второму чтению, рассказывал ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

Однако, добавил он, некоторые предложения Минкультуры были учтены: в части внесудебного ограниченного доступа к копии заблокированного сайта. Инициатива также обязывает поисковые системы удалять из поисковой выдачи ссылки на пиратские сайты. Вводимый законом механизм касается только российских фильмов, поскольку государство намерено защитить свои вложения в отечественный кинематограф. Закон вступит в силу с 1 октября 2017 года.

От редакции: Сезонность и сиюминутность законопроектов в Госдуре - типичны для последних двух созывов, предыдущий из которых вообще мог быть разогнан Первой Болотной (если бы митинг не увели с площади Революции). Они указывают на то, что никаких далекоидущих, стратегических планов ни у правящего класса, ни у законодателей давно нет. Орган этот стал реакционным - в том смысле, что может только по-амёбьи реагировать на задаваемые извне тенденции. Вот начали борьбу с "крамольными" сайтами в Сети - ведь и рынок бумажны СМИ не только оптимизирован до неразличимого прокремлёвского гомона, но и сетевых конкуретнов, альтернативные точки зрения под видом экстремизма надо зачистить - тенденция реакционная, явная. Что ж, пусть пеняют на "зеркала", это вполне символично и смешно. Или от ещё решили думаки, поскольку сезон савдеб, упростить процедуру электронной подачи заявлений... Как это актуально для страны, в которой разводов больше чем свадеб уже лет так 20-25!.. Чёрт знает чем они там заняты за наши, народные ассигнования. Но главное - сохранять умные мины на лицах и охранять верховную власть своею никчёмной реакционной суетой...

Д.Ч.

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