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Лондонский небоскрёб погрузил во ад морозильник модного холодильника

Опубликовано 23.06.2017 в разделе комментариев 1

пожары лондон англия
Лондонский небоскрёб погрузил во ад морозильник модного холодильника

Пожар в высотном здании Grenfell Tower в Лондоне, при котором погибли по меньшей мере 79 человек, произошел из-за холодильника с морозильной камерой модели Hotpoint FF175BP, сообщает Reuters в пятницу, 23 июня, со ссылкой на представителя лондонской полиции Фиону Маккормак. Как уточнили в полиции, загорелись не прошедшие проверку безопасности изоляция и облицовка 24-этажного здания в Кенсингтоне, сообщает BBC. В результате здание полностью выгорело: пламя уничтожило 150 квартир. 

Полиция подтвердила, что это не было поджогом, и будет рассматривать возможность обвинения в непреднамеренном убийстве. По словам Маккормак, которые приводит газета The Independent, в прошлом году проводились тесты обшивки в целях улучшения изоляции и внешнего вида здания. Пока материала для выводов мало, но уже ясно, что "обшивка и изоляция не прошли никаких проверок безопасности". 

Результаты расследования были переданы департаменту по делам местного самоуправления, проводятся срочные проверки других аналогичных многоквартирных высоток. Пожар, произошедший в ночь на 14 июня, стал причиной массовых митингов, собравшиеся у резиденции премьер-министра Великобритании Терезы Мэй требовали расследовать причины пожара и обеспечить пострадавших жильем. 

Были пресечены попытки использовать дымовую шашку и устроить штурм резиденции премьера на Даунинг-стрит. Возле резиденции завязалась драка, один из участников которой был задержан полицией. Затем протестующие собрались на Парламентской площади и скандировали лозунги с критикой работы правительства.

По словам очевидцев, пожарная сигнализация не среагировала на дым, звукового оповещения о пожаре не было. Многие узнали о пожаре, когда проснулись от криков, звуков летающих над домом вертолетов и сирен приехавших по вызову спецавтомобилей. Некоторые жильцы дома рассказали, что видели в здании тела погибших, когда выбирались на улицу.

Люди выпрыгивали из окон дома, рассказала в интервью телеканалу Sky News одна из свидетельниц ночного пожара. "Я видела людей, которые выпрыгивали и пытались спасти свои жизни, это были невысокие этажи", - сообщила жительница дома, расположенного напротив горящей высотки, по имени Эмма.

Свидетели рассказывают также о том, что люди, которые не могли выбраться из дома, размахивали из окон белыми полотенцами и мобильными телефонами со светящимися экранами, чтобы привлечь к себе внимание, сообщает ТАСС. "Я видела мать, которая кричала из окна, что она и ее ребенок не могут выбраться, и просила ее спасти. Это была квартира на довольно высоком этаже", - сказала Эмма.

"Я видел семью с детьми, которые просили о помощи с 15-го этажа", - рассказал Пол, житель второго этажа здания, который смог невредимым выбраться из здания. "Пожарные посоветовали заткнуть щель под дверью, чтобы дым не проникал в помещение, я не знаю их судьбу", - сказал мужчина. "Там должна была быть пожарная охрана, но единственное, что я слышал, это крики людей", - добавил он. 

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Всего комментариев к статье: 1
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Журналист написал 23.06.2017 16:05
Хороший мелкобрит - мертвый мелкобрит
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