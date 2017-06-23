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Московский листок

Великая стройка сырьевой империи идёт ударно, газ Турции дадут уже в 2019-м

Опубликовано 23.06.2017 в разделе комментариев 1

газпром турция сырьеваяимперия
Великая стройка сырьевой империи идёт ударно, газ Турции дадут уже в 2019-м

Владимир Путин 23 июня в Анапе понаблюдает за стыковкой мелководной и глубоководной частей газопровода "Турецкий поток". Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"В Анапе глава государства будет наблюдать за стыковкой мелководной и глубоководной частей газопровода "Турецкий поток" с борта судна-трубоукладчика "Пиониринг Спирит", - говорится в сообщении. По словам Миллера, первая нитка газопровода откроется к марту 2018 года. По ней газ будет поставляться на рынок Турции. В 2019 году откроется вторая ветка, по которой газ направится в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

В Кремле отметили, что этот корабль - крупнейшее строительное судно в мире, которое будет вести строительство глубоководной части "Турецкого потока". В день оно способно монтировать от 3,5 до 5 километров газопровода, общая протяженность которого должна составить 937 километров.

"Строительство "Турецкого потока" обеспечит стабильные прямые поставки газа не только в Турцию, но и для потребителей в Южной и Юго-Восточной Европе, - подчеркнули в пресс-службе. - Ежегодный планируемый объем транспортировки - 31,5 млрд кубических метров газа".

- Сия патриотическая оратория, однако, продолжается, - отмечает редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - видимо, всё то, что когда-то составляло стилистику советского ТВ, когда сообщали о досрочно сданном участке ЛЭП или удачном космическом запуске и стыковке, и должно при власти силовигархии обратиться в свою антитезу, в абсурд, когда радость класса-грабителя недр будет преобразовываться в радость народную по мановению теле-палочки волшебников пиара, и казавшиеся прежде постмодернистским бредом иронические лозунги становятся реальностью, отток невозобновляемых ресурсов за границу становится, как писал Проханов в недавнем романе "Губернатор", - "насущным русским делом", желательно побольше запихнуть пафоса в такие сообщения, чтоб и Миллер погарцевал там ножкой, и Путин поулыбался: сырьевая империя даёт всему миру "прикурить", и ей равных в этом нет, гордитесь, дорогие россияне, не зря тут рушили индустрию, теперь питавший её газ понадобился соседям, и капитализм даёт им то, чего не давал проклятый социализм (а давал только соцлагерю - Уренгой-Помары-Ужгород для этого и строился). 

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Всего комментариев к статье: 1
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Турции - газ, олигархам - деньги.... все верно!
быдлоте - скотомогильники Донбабве написал 23.06.2017 17:09
А ведь многие то считают сие за величие, слушая на экранах верблюжемордую зейналову или курецеподобную андрееву про "успехи РФ в экономическом сотрудничестве" ,т.е. пристроенную ВВХлом куданить очередную трубу.....:)У Сотника, кстати, на видео есть интервью с туповатыми пассионариями,которые считают сие величием. Национальное сознание на уровне папуасов какой - нибудь Гвинеи Бисау, хотя с виду европейцы. Правильно сказал историк Панасенков, что хоть на дворе 21 век, сознанием русские остались в эпохе Ивана Грозного. А тем временем китайцы за 30 лет(стартовали вместе с роспедерацией и в гораздо худшем положении) неторопливо, но решительно строили страну, покаившись за прошлые ошибки, преодолев их, строили, и создали себе китайское экономическое чудо. Роспедерация тож создала свое эконимическое чудо... только наоборот..... Но ведь с другой стороны, это примитивное поголовье, окончательно деградировавшее от самих себя, вполне заслуживает, то что имеет..... :)
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