Великая стройка сырьевой империи идёт ударно, газ Турции дадут уже в 2019-м

Владимир Путин 23 июня в Анапе понаблюдает за стыковкой мелководной и глубоководной частей газопровода "Турецкий поток". Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"В Анапе глава государства будет наблюдать за стыковкой мелководной и глубоководной частей газопровода "Турецкий поток" с борта судна-трубоукладчика "Пиониринг Спирит", - говорится в сообщении. По словам Миллера, первая нитка газопровода откроется к марту 2018 года. По ней газ будет поставляться на рынок Турции. В 2019 году откроется вторая ветка, по которой газ направится в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

В Кремле отметили, что этот корабль - крупнейшее строительное судно в мире, которое будет вести строительство глубоководной части "Турецкого потока". В день оно способно монтировать от 3,5 до 5 километров газопровода, общая протяженность которого должна составить 937 километров.

"Строительство "Турецкого потока" обеспечит стабильные прямые поставки газа не только в Турцию, но и для потребителей в Южной и Юго-Восточной Европе, - подчеркнули в пресс-службе. - Ежегодный планируемый объем транспортировки - 31,5 млрд кубических метров газа".

- Сия патриотическая оратория, однако, продолжается, - отмечает редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - видимо, всё то, что когда-то составляло стилистику советского ТВ, когда сообщали о досрочно сданном участке ЛЭП или удачном космическом запуске и стыковке, и должно при власти силовигархии обратиться в свою антитезу, в абсурд, когда радость класса-грабителя недр будет преобразовываться в радость народную по мановению теле-палочки волшебников пиара, и казавшиеся прежде постмодернистским бредом иронические лозунги становятся реальностью, отток невозобновляемых ресурсов за границу становится, как писал Проханов в недавнем романе "Губернатор", - "насущным русским делом", желательно побольше запихнуть пафоса в такие сообщения, чтоб и Миллер погарцевал там ножкой, и Путин поулыбался: сырьевая империя даёт всему миру "прикурить", и ей равных в этом нет, гордитесь, дорогие россияне, не зря тут рушили индустрию, теперь питавший её газ понадобился соседям, и капитализм даёт им то, чего не давал проклятый социализм (а давал только соцлагерю - Уренгой-Помары-Ужгород для этого и строился).

Новости по теме:

Минэкономразвития обнаружило резкий рост российской экономики

Труба и её ставленник в Кремле встретятся в Анапе на строительстве "Турецкого потока"