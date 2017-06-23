В Ленинграде торжествует предсказанная Оруэллом капиталистическая антиутопия

В преддверии Кубка конфедераций в Петербурге активизирована работа по созданию сети камер наблюдения, - рассказал сегодня на пресс-конференции вице-губернатор Александр Говорунов.

- Например, в Петроградском районе в этом году установлено 620 таких камер, а до этого было 500, - пояснил чиновник. – Непосредственно на Крестовском острове мы установили 150 дополнительных устройств наблюдения. В целом, в 2017 году в Петербурге появилось более 1 тысячи таких камер. А общее их число приблизилось к 20 тысячам.

Он добавил, что в настоящий момент оперативная обстановка в Петербурге характеризуется как спокойная и контролируемая. По сравнению с первым полугодием 2016 года общее число преступлений снизилось на 21%. На 30% уменьшилось количество преступлений, совершенных в общедоступных местах. На четверть сократилось количество преступлений на улицах города.

От редакции: В романе, столь любимом либералами (хотя описывается в нём не социалистическое, а как раз капиталистическое общество, доходящее до абсурда) у Оруэлла, в "1984-м" есть такой механизм - "телекран", вот это как раз и есть то, что проникло уже в жизнь общественную, а затем проникнет и в индивидуальную ("по желанию", которое будут стимулировать), так что тотальная слежка станет отнюдь не социалистического тоталитаризма реальностью - и ведь у государства-грабителя, у нынешнего злокачественного государства нефтегазовой элиты, празитирующей на советской инфраструктуре и настроениях найдётся оправдание такое слежке, этот вот чемпионат, а потом камеры, конечно же, останутся...

Д.Ч.