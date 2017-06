Инсайдеры подсчитывают, сколько раз соврал Национальный Лидер Оливеру Стоуну кино позор силовигархия Издание The Insider, проанализировав недавно показанное в телеэфире интервью Владимира Путина Оливеру Стоуну, пришло к выводу, что президент РФ сделал не одну попытку намеренно ввести в заблуждение американского режиссера. Ранее Путина уличили в том, что он выдал за работу военно-космических сил (ВКС) России против террористов в Сирии кадры американского видео 2013 года, снятого в Афганистане. Впрочем, в Кремле эти подозрения опровергли. В опубликованной в пятницу, 23 июня, статье приводится 20 "наиболее ярких примеров недостоверной информации", переданной Путиным Стоуну, из всех четырех частей фильма. Подробно остановимся на десяти таких доказательствах, приведенных порталом. О богатстве Путина В заключительной части интервью Оливеру Стоуну Владмир Путин рассказал, что важнее богатства. Он назвал чушью утверждения о его банковских счетах на Кипре: "Нет, нет и никогда не было… Если бы это было, то давно предъявили бы", - сказал президент. "Не думаю, что это большое счастье. В гробу карманов нет, с собой не унесешь", - резюмировал он. Кроме того, Путин рассказал, что власти "прекратили действие схем, при которых была создана олигархия", "при которых в одночасье становились миллиардерами". Как пишет The Insider, когда Путин пришел к власти, миллиардеров в России не было. Во всяком случае ни один россиянин не упоминался в списке Forbes. А в 2017 году из 2043 человек, фигурирующих в этом списке, упоминаются 96 россиян. Издание приводит троих из списка - Геннадия Тимченко, Кирилла Шамалова и Юрия Ковальчука. Все они относятся, по данным СМИ, к ближнему кругу президента. Шамалова, Ковальчука и друзей Путина Аркадия и Бориса Ротенбергов обвиняли в том, что они получали доступ к госзаказам без реального конкурса, то есть "становились миллиардерами в одночасье", говорится в статье. Что касается личного богатства Путина, The Insider напоминает о разоблачениях в так называемых панамских документах, в которых в числе прочих фигурирует и друг главы государства виолончелист Сергей Ролдугин. Издание предлагает оценить "масштабы капитала Путина" по офшорам Ролдугина, через которые, по данным "панамского досье", было "прокачано" более 2 млрд долларов. Об "Аль-Каиде" (запрещённой в РФ) В интервью Стоуну Путин заявил, что международная террористическая организация "Аль-Каида"* появилась в связи с теми шагами, которые предпринимали США. "Аль-Каида" - это результат не нашей деятельности, это результат деятельности наших американских друзей", - заявил президент РФ. "Американцы вырастили и "Аль-Каиду"*, и бен Ладена, а потом все это вышло из-под контроля. Это всегда так бывает, и наши партнеры в США должны были об этом знать. Это их вина", - сказал Путин. Как пишет The Insider, Путин повторяет довольно распространенную конспирологическую версию. Усама бен Ладен во время афганской войны действительно поддерживал моджахедов, воевавших против СССР, через созданную им организацию "Мактаб-аль-Хидамат", но у нее не было связей с властями США, указывает издание. Вашингтон же поддерживал афганских противников СССР, но не организацию бен Ладена. О бедности The Insider разоблачает и слова Путина об успехах властей в борьбе с бедностью. В интервью президент подтвердил сделанный Стоуном вывод о том, что при его правлении уровень бедности снизился на две трети. Режиссер привел данные, согласно которым в 2000 году зарплата была 700 рублей, а в 2012-м - 29 тысяч рублей, с чем также согласился российский лидер. На самом деле не точно ни то, ни другое, говорится в статье. Как отмечает издание, во-первых, численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума снизилась вдвое, во-вторых, средняя зарплата в 2000-м была 2200, и в 2012-м - 26 тысяч рублей, то есть реальная зарплата выросла примерно втрое. The Insider пишет, что повысил зарплату не Путин, а увеличившаяся цена за баррель нефти. О внешнем долге России Критику издания вызвало и утверждение Путина о том, что у России внешний долг составляет 12% ВВП. "А в США около 100% ВВП", - напомнил президент. "И при этом высокий уровень резервов. 360 млрд долларов - это резервы Центрального банка, и еще у правительства два резервных фонда - 80 млрд долларов и 70 млрд долларов", - сказал глава государства. Как отмечается в статье, третий год подряд Путин в публичных выступлениях делает ошибку, приписывая российским резервам лишние 150 млрд долларов. Кроме того, внешний долг России составляет не 12%, а 40% ВВП (около 518 млрд долларов), указывает издание. Путин лукавит, проводя параллель с США, ведь долг США не грозит стране дефолтом, так как он номинирован в долларах, а вот долг России номинирован в иностранной валюте, пишет издание. О расширении НАТО на восток В беседе Стоуна и Путина речь зашла о заключенном при Михаиле Горбачеве соглашении с США о нерасширении НАТО на восток, факт которого подтвердил российский лидер. Однако, как указывает издание, "миф о том, что Горбачеву кто-то что-то обещал, развеивал он сам, и неоднократно". Так, бывший президент СССР уточнял, что в договоре "два плюс четыре" от 1990 года речь шла о территории бывшей ГДР, и в нем оговаривалось лишь то, что там не могут "размещаться атомное оружие и войска НАТО". Кроме того, была неверно истолкована фраза генсека НАТО Манфреда Вернера, сказанная им 17 мая 1990 года, говорится в статье. Тогда он заявил, что "сам факт, что мы готовы не размещать войска НАТО за пределами территории ФРГ, дает Советскому Союзу твердые гарантии безопасности". Таким образом, никакого соглашения двух сторон не было. О последствиях вступления в НАТО Издание также обратило внимание на противоречивые заявления Путина в интервью Стоуну о НАТО. С одной стороны, президент заявил, что если страна вступает в НАТО, ей становится сложно сопротивляться давлению со стороны США и там легко могут появится и элементы противоракетной обороны, и военные базы, и даже ударные комплексы. Из-за потенциальной угрозы приходится принимать меры, резюмировал Путин. Однако в другом фрагменте фильма, говорится в статье, Путин вспоминает о том, что на одной из последних встреч с президентом США Биллом Клинтоном в Москве российский лидер предложил ему принять РФ в НАТО. По словам Путина, Клинтон сказал, что он не против, а вот "делегация американская очень занервничала". По версии Путина, американцы прекрасно поняли, что в случае присоединения к альянсу у России всегда будет свой голос. Таким образом, говорится в статье, мы узнали от Путина, что НАТО - одновременно угроза и не угроза (по словам президента, РФ осознает отсутствие опасности от самой организации). Также мы узнали, что в НАТО навязывают решения партнерам и в то же время не могут навязывать свои решения (в случае с Россией). "Наконец, мы узнали, что президент США был не против вступления России в НАТО и что американцы даже мысли об этом не допускали", - отмечает The Insider. Об угрозе американской ПРО в Европе В интервью Оливеру Стоуну Владимир Путин заявил, что Россия видит в размещении элементов американской ПРО две угрозы - во-первых, тот факт, что это происходит в непосредственной близости от границ Рф, во-вторых, пусковые установки можно мгновенно переоборудовать для установки там ударных комплексов. Давая понять, что президент лукавит, издание напоминает, что в мае 2016 года в Румынии была открыта база американской ПРО Девеселу, которая никак не может защищать США от российских ракет. Кроме того, российские стратегические ракеты - твердотопливные, входя в безвоздушное пространство, они становятся практически неуловимыми для противоракет, говорится в статье. The Insider также отмечает, что на румынской базе лишь 24 противоракеты. "Все это говорит о том, что американская ПРО в Европе просто технически и географически не может быть направлена против российских ракет", - пишет портал. Критикует издание и аргумент о том, что шахты противоракет теоретически могут быть переоборудованы для наступательных ракет. Ведь стратегический потенциал США и России уже сейчас и так позволяет обеим странам полностью уничтожить друг друга.



