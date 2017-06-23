Штабы Навального и он сам - вне избирательного законодательства теперь

Центризбирком России объявил, что избирательные штабы оппозиционера Алексея Навального к выборам президента России недействительны с точки зрения избирательного законодательства, и подтвердил заявление председателя Эллы Памфиловой о том, что он не может выдвигать свою кандидатуру на выборах из-за судимости. Об этом говорится в разъяснении, появившемся в пятницу, 23 июня, на сайте ЦИК.

Слова "штабы" Навального и наименование "кандидат" в отношении него в заявлении повсюду заключены в кавычки. Там говорится, что предвыборная кампания официально еще не началась, решение о назначении президентских выборов должно быть принято в декабре 2017 года.

Следовательно, "официальное выдвижение кандидатов" будет возможно лишь начиная с этой даты "и только после официального опубликования соответствующего постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации", отмечает в сообщении.

"Учитывая вышеизложенное, действия по организации "штабов" для поддержки "кандидата" А.А. Навального находятся за рамками официальной избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации и вне регулирования законодательства о выборах", - говорится в сообщении ЦИК.

Кроме того, в заявлении говорится, что Навальный 8 февраля 2017 года был осужден по части 3 статьи 33, части 4 статьи 160 УКР РФ "на пять лет лишения свободы со штрафом в размере 500 000 рублей, при этом назначенное наказание постановлено считать условным с испытательным сроком 1 год 5 месяцев (приговор вступил в силу)", "следовательно, в настоящее время Навальный не обладает пассивным избирательным правом".

ЦИК ссылается при этом на пункт 3 статьи 4 федерального закона от 12 июня 2002 года "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и пункт 5 статьи 3 Федерального закона от 10 января 2003 года "О выборах Президента Российской Федерации".

"Относительно отсутствия указанных ограничений в части 3 статьи 32 Конституции РФ следует отметить: Конституция РФ (часть 3 статьи 55) прямо предусматривает в ряде случаев возможность ограничения прав и свобод человека и гражданина федеральным законом", - говорится в заявлении ЦИК.

Центризбирком напомнил, что запрет осужденным за тяжкие или особо тяжкие преступления избираться был предметом рассмотрения Конституционного Суда в октябре 2013 года. Согласно позиции КС, Конституция РФ "позволяет предъявлять к претендентам на замещение выборных должностей специальные требования, проистекающие из конституционно-правового статуса лиц, замещающих соответствующие должности".

На сайте Навального этой теме посвящена специальная страница, на которой разъясняется, что на данный момент какие-либо юридические препятствия для его выдвижения в президенты отсутствуют.

"Любые препятствия, которые могут возникнуть в дальнейшем (например, после вступления в силу решения Ленинского районного суда города Кирова), прямо противоречат Конституции РФ, будут немедленно обжалованы и отменены в Конституционном суде и (или) ЕСПЧ", - пообещали в штабе.

Имеется в виду приговор Ленинского районного суда города Кирова приговор по второму "делу "Кировлеса" от 3 мая 2017 года, которым Навальный был осужден условно по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Растрата, совершенная в особо крупном размере"). В команде Навального обещали, что апелляционная жалоба на приговор будет подана "незамедлительно", как только он вступит в силу.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова уже заявляла, что у Навального "нет шансов быть зарегистрированным на выборах из-за его судимости", если только не "произойдет какое-то чудо и он напишет кассационную жалобу". В штабе оппозиционера ответили, что Навальный имеет право участвовать в выборах, а власти регулярно вводят избирателей в заблуждение по этому вопросу, "чтобы дезориентировать людей".

Алексей Навальный стал первым кандидатом, еще в декабре 2016 года объявившим о своем намерении баллотироваться. О своем намерении участвовать в президентской кампании заявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский и лидер "Яблока" Григорий Явлинский. Фамилия председателя КПРФ Геннадия Зюганова включена в список из пяти кандидатов, один из которых примет участие в президентской кампании. Действующий президент РФ Владимир Путин пока не заявлял о желании идти на выборы, а Кремль планирует включиться в кампанию с весны.

Напомним, вчера в Кирове (в ночь на 22 июня) кто-то поджег автомобиль местного правозащитника Артура Абашева, координатора предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального. Инцидент произошел через несколько часов после начала работы штаба. Абашев уверен, что эти события связаны, сообщает местное издание "7x7".

"21 июня мы начали работу штаба Навального в Кирове и этим же вечером мне поджигают машину", - сообщил Абашев. По его словам, автомобиль Kia Sportage был припаркован возле его дома и загорелся вскоре после полуночи. Судя по кадрам с места происшествия, иномарка вряд ли подлежит восстановлению.

Новости по теме:

Навалисты пожаловались в охранку на Роскомнадзор и Минкомсвязи

Путин попросил Сечина направить на дивиденды 50% от прибыли "Роснефти"

Счетная палата выявила за год бюджетных нарушений почти на триллион рублей

В ночь на 22 июня в Кирове вероломно сожжён автомобиль начштаба Навального

Питерские чиновники уверяют, что российская семья может накопить на трехкомнатную квартиру менее чем за семь лет