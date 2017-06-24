Последняя надежда политзаключенных-патриотов

В студии Максима Калашникова – жены политзаключенных, Дарья Барабаш и Дарья Соколова. Новости фарсового «процесса» (Тверской райсуд Москвы, судья Криворучко) по «делу» инициативной группы по проведению референдума о законе «Об ответственности власти перед народом» (ИГПР «ЗОВ») – Юрия Мухина, Кирилла Барабаша, Валерия Парфенова, Александра Соколова. Как фальсифицируют показания свидетелей? Почему в защиту патриотов вы не выходите на митинги протеста, а за либералов – выходите?









Просим Вас помочь в важном и, надеемся, интересном деле в защиту узников совести Юрия Мухина, Кирилла Барабаша, Валерия Парфенова, Александра Соколова, а также всех участников референдума "За ответственную власть", фабрикация дел против которых на очереди.

http://igpr.ru/uzniki_referenduma

Как известно, показания свидетелей являются важным источником доказательств в суде. Однако слова свидетелей по закону являются доказательствами ровно в том виде, в каком они зафиксированы в протоколе судебного заседания. В московских так называемых судах, не говоря уже о Тверском суде, устоялась порочная, вернее преступная практика фабриковать протоколы судебных процессов до неузнаваемости, подло и лживо искажая слова свидетелей вплоть до прямо противоположного.



От политического и заказного суда по делу ИГПР "ЗОВ" не приходится ожидать чуда.

Чтобы сфабриковать показания свидетелей им было сложнее, нужно сделать стенограмму с точностью до букв и минут (чтобы она выгодно отличалась от информации из протокола, была более убедительной) для дальнейшего приобщения к делу.

https://www.alfaportal.ru/card2card/p...



Подробные инструкции о том, как реально помочь:



http://m-kalashnikov.livejournal.com/...

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