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Московский листок

Последняя надежда политзаключенных-патриотов

Опубликовано 24.06.2017 в разделе комментариев 0

В студии Максима Калашникова – жены политзаключенных, Дарья Барабаш и Дарья Соколова. Новости фарсового «процесса» (Тверской райсуд Москвы, судья Криворучко) по «делу» инициативной группы по проведению референдума о законе «Об ответственности власти перед народом» (ИГПР «ЗОВ») – Юрия Мухина, Кирилла Барабаша, Валерия Парфенова, Александра Соколова. Как фальсифицируют показания свидетелей? Почему в защиту патриотов вы не выходите на митинги протеста, а за либералов – выходите?




Просим Вас помочь в важном и, надеемся, интересном деле в защиту узников совести Юрия Мухина, Кирилла Барабаша, Валерия Парфенова, Александра Соколова, а также всех участников референдума "За ответственную власть", фабрикация дел против которых на очереди. 
http://igpr.ru/uzniki_referenduma
Как известно, показания свидетелей являются важным источником доказательств в суде. Однако слова свидетелей по закону являются доказательствами ровно в том виде, в каком они зафиксированы в протоколе судебного заседания. В московских так называемых судах, не говоря уже о Тверском суде, устоялась порочная, вернее преступная практика фабриковать протоколы судебных процессов до неузнаваемости, подло и лживо искажая слова свидетелей вплоть до прямо противоположного.

От политического и заказного суда по делу ИГПР "ЗОВ" не приходится ожидать чуда.
Чтобы сфабриковать показания свидетелей им было сложнее, нужно сделать стенограмму с точностью до букв и минут (чтобы она выгодно отличалась от информации из протокола, была более убедительной) для дальнейшего приобщения к делу.
https://www.alfaportal.ru/card2card/p...

Подробные инструкции о том, как реально помочь:

http://m-kalashnikov.livejournal.com/...



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Последняя надежда политзаключенных-патриотов
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