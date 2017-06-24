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Московский листок

Продолжим дело Макса Бокаева по защите народной земли

Опубликовано 24.06.2017 автором Айнур Курманов, сопредседатель Социалистического Движения Казахстана в разделе комментариев 0

рабочие казахстан репрессии назарбаев
Продолжим дело Макса Бокаева по защите народной земли

Уже две недели ведет голодовку протеста в колонии в Северо-Казахстанской области защитник казахской земли и народный герой Макс Бокаев. Он болен Гепатитом С, опасным для жизни и не случайно режим упёк его за тысячи километров от родного Атырау, чтобы расправиться и сгноить в застенках. Нужна сейчас максимальная поддержка народному герою в том числе в деле продолжения его борьбы. Социалистическое Движение Казахстана сделало уже такое заявление.

Опасность заключается также в том, что все завоевания митингов в апреле-мае прошлого года против продажи миллионов гектаров земли китайским корпорациям и латифундистов могут быть изничтожены новыми планами Назарбаева по переносу 51 устаревших заводов из Китая в Казахстан. Продолжается освоение земель сельхозназначения и со стороны так называемых «совместных предприятий», которые являются лишь прикрытием китайских аграрных корпораций.

В рамках этого процесса переноса производства строятся городки и рабочие поселки для китайского персонала и в страну легально приедут сотни тысяч специалистов и работников из КНР. Некоторые аналитики говорят о возможности переселения пяти миллионов человек из Китая в Казахстан в ближайшие годы. Это чревато тем, что Китай в случае народной революции в Казахстане может ввести фактически легально свою армию под предлогом защиты совей собственности и граждан.

Это и нужно Назарбаеву, чтобы сохранить свою власть и наворованные капиталы, а также в целях установления новой династической системы ханского монархического режима. Чтобы сопротивляться этой угрозе тихой оккупации, необходимо развернуть новое массовое движение в стране с требованиями:

—  Полной национализации всех земель сельхозназначения и отмены поправок в Земельный Кодекс,

— Отмены всех контрактов по недропользованию с китайскими и иностранными корпорациями,

— Недопущения переноса 51 завода из Китая в Казахстан и строительства городков и поселков для китайского персонала,

— Прекращения деятельности так называемых «совместных предприятий», которые являются лишь прикрытием китайских аграрных корпораций.

Добиться этого можно и мирными методами — митингами, собраниями, слушаниями, акциями неповиновения, что уже на деле осуществили жители Павлодара в 2014 году, которые своими массовыми действиями отменили планы правительства по строительству заводов по утилизации отходов.



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