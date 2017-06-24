Этим летом Украина может отменить безвизовый режим с РФ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов призвал принять решение об отмене действия безвизового режима с Россией уже этим летом. Как передает 112.ua, об этом Турчинов заявил в ходе брифинга во время открытия нового сервисного центра МВД в Полтаве.

По мнению Турчинова, безвизовый режим с Россией необходимо было отменить одновременно с началом действия безвиза с ЕС, депутаты фракции «Народный фронт» уже выступили с инициативой законопроекта, отменяющего безвиз между Россией и Украиной.

«Я надеюсь, Верховная рада не пойдет на каникулы, пока это решение не будет принято и проголосовано», - заявил секретарь СНБО.

- Турчинов, конечно, своеобразный человек, но он является одним из самых значимых людей на современной Украине, - напомнил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Он был и спикером Рады после переворота, и даже и.о.президента. Именно он начал войну на востоке Украины, и он ее продолжает. Так что если он готорит, что Рада не должна уйти на каникулы, не отменив безвизовый режим с Россией, скорее всего именно так и будет. Никакой связи с безвизом с ЕС тут нет, никто формально не требует от Украины рвать отношения с РФ. Но официальный Киев сам делает это - вернее, не сам, а по негласному указанию... Кого? Мы знаем, что Турчинов в бытность членом кабинета министров Тимошенко, возглавлял сначала СБУ, переведя главную спецслужбу Украины под влияние ЦРУ, а потом работал первым вице-премьером, не представляя при этом ни одну из олигархических групп. Так кто же его назначил? Можно понимать, что назначили его "смотрящим" от Америки. И он делает то, что нужно Америке. Полный разрыв отношений с Украиной, конечно же, ослабляет Россию. Это бьет и по Украине, и еще сильней, но ее интересы вообще никем не учитываются. И дело, конечно, не в том, чтобы заставить бабушек из приграничных районов брать визы, чтобы навестить внуков на другой стороне. Теперь важно, чтобы наш МИД не повелся на то, чего от него хотят, и не стал применять симметричных мер к украинцам - и тогда посмотрим, по кому больше ударит отмена безвизового режима с РФ.