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Московский листок

Этим летом Украина может отменить безвизовый режим с РФ

Опубликовано 24.06.2017 в разделе комментариев 4

украина майдан социал-дарвинизм
Этим летом Украина может отменить безвизовый режим с РФ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов призвал принять решение об отмене действия безвизового режима с Россией уже этим летом. Как передает 112.ua, об этом Турчинов заявил в ходе брифинга во время открытия нового сервисного центра МВД в Полтаве.

По мнению Турчинова, безвизовый режим с Россией необходимо было отменить одновременно с началом действия безвиза с ЕС, депутаты фракции «Народный фронт» уже выступили с инициативой законопроекта, отменяющего безвиз между Россией и Украиной.

«Я надеюсь, Верховная рада не пойдет на каникулы, пока это решение не будет принято и проголосовано», - заявил секретарь СНБО.

- Турчинов, конечно, своеобразный человек, но он является одним из самых значимых людей на современной Украине, - напомнил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Он был и спикером Рады после переворота, и даже и.о.президента. Именно он начал войну на востоке Украины, и он ее продолжает. Так что если он готорит, что Рада не должна уйти на каникулы, не отменив безвизовый режим с Россией, скорее всего именно так и будет. Никакой связи с безвизом с ЕС тут нет, никто формально не требует от Украины рвать отношения с РФ. Но официальный Киев сам делает это - вернее, не сам, а по негласному указанию... Кого? Мы знаем, что Турчинов в бытность членом кабинета министров Тимошенко, возглавлял сначала СБУ, переведя главную спецслужбу Украины под влияние ЦРУ, а потом работал первым вице-премьером, не представляя при этом ни одну из олигархических групп. Так кто же его назначил? Можно понимать, что назначили его "смотрящим" от Америки. И он делает то, что нужно Америке. Полный разрыв отношений с Украиной, конечно же, ослабляет Россию. Это бьет и по Украине, и еще сильней, но ее интересы вообще никем не учитываются. И дело, конечно, не в том, чтобы заставить бабушек из приграничных районов брать визы, чтобы навестить внуков на другой стороне. Теперь важно, чтобы наш МИД не повелся на то, чего от него хотят, и не стал применять симметричных мер к украинцам - и тогда посмотрим, по кому больше ударит отмена безвизового режима с РФ.



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Всего комментариев к статье: 4
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Re: Я положу Вам белые перчатки в могилу
орп написал 24.06.2017 00:28
Мне так кажется, что Баранову абсолютно все равно, что ему положат в могилу.
Но его должно забавлять желание многих сплясать на его похоронах - годы идут, а его все забавляет и забавляет...
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Re: Нам выгоден ров с крокодилами и минные поля на границе с вашим Мордором
орп написал 24.06.2017 00:26
Баранов же написал ясно, по моему: "Это бьет и по Украине, и еще сильней, но ее интересы вообще никем не учитываются."
Крокодилов в Малороссии не водится, вместо них будут сидеть голодные хохлы. Но разве кого-то интересует мнение крокодилов?
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Re: Ни Украине ни России вся эта галиматья не выгодна ну никак
Курт 10 написал 24.06.2017 00:18
Нам выгоден ров с крокодилами и минные поля на границе с вашим Мордором
А про бабушек и внучков это вам с Барановым пусть таварисч Ын раскажет
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(без названия)
глиномес написал 24.06.2017 00:13
Ну ладно Турчинов.Он "благодать"белого человека" с троллейбуса Европы что прет на восток .Его место справа от масонских лож переродившихся на Украине в нацдвижения еврогайдамачности.
Но Баранофф опять как ястреб из генштаба.
Играет понимашь целыми народцами.Кому это будет выгодней...
Баранофф !Вы куйнулись совсем?
Ни Украине ни России вся эта галиматья не выгодна ну никак.
Я положу Вам белые перчатки в могилу.По старинному обычаю вольных каменщиков.
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