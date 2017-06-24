Официальная историческая брехня кремля

К сожалению, упустил памятную дату начала войны и не подготовил к этой дате материал, а вспомнил о ней только после того, как СМИ захлебнулись соплями от восторга при виде путина, возлагающего к могиле неизвестного солдата венок под дождём и без зонтика. Без зонтика!! Прям подвиг, куда там Александру Матросову!

А вот Шойгу, в отличие от меня, такой материал к годовщине начала войны подготовил и 22 июня многие могли прочесть сообщение, попавшее в топ новостей: «Минобороны в годовщину начала Великой Отечественной войны опубликовало более 100 страниц рассекреченных архивных документов. Они содержат воспоминания советских военачальников о начале и первых днях войны. В частности, в документах содержится информация о степени готовности и ходе развертывания войск Прибалтийского, Киевского и Белорусского особых военных округов по плану обороны госграницы и о степени их готовности к обороне советских границ на момент начала войны». Эти документы опубликованы на сайте http://22june.mil.ru/ под заголовком, позаимствованным у воспоминаний маршала И. Баграмяна «Так начиналась война».

От сегодняшних журналистов, публикующих это и подобные сообщения, уже ничего не ждёшь, но в моё время даже обычный человек, просмотрев размещённые на указанном сайте материалы, задался бы вопросом: а почему эти документы вообще были засекречены? Что в этих материалах есть такого, что оно могло бы быть секретным?

Напомню, что эти материалы уже начали публиковаться почти 30 лет назад, но публикация их была остановлена из Кремля. Остановлена, поскольку уже тогда Кремль внедрял в умы народа мысль, что вся вина за разгром Красной Армии в 1941 году лежит не на генералах Красной Армии, а на Сталине, который, якобы, не дал генералам привести войска в боевую готовность, хотя генералы его, якобы, об этом просили. Я не один раз писал об этом, к примеру, в первой части сборника «Война и мы» в 2000 году, а сейчас повторю цитату из моей книги «Если бы не генералы», вышедшей 10 лет назад:

«Но, пожалуй, наибольшей подлостью Г.К. Жукова явилось то, что он скрыл от историков свои распоряжения от 18 июня 1941 г. о приведении войск западных округов в боевую готовность к отражению немецкого удара. Такие распоряжения (до сих пор не опубликованные) он давал, но не установил контроль за их исполнением, в связи с чем, командующий Западным особым военным округом генерал Павлов не стал это приводить войска в готовность к отражению немецкого удара и этим сумел совершить акт предательства.

Жуков при Хрущеве кое-что уничтожил в архивах Генштаба, но не все. В частности, еще при жизни Сталина в конце 40-х — первой половине 50-х годов Военно-научное управление (начальник генерал-полковник А.П. Покровский) Генерального штаба Вооруженных Сил СССР обобщало опыт сосредоточения и развертывания войск западных приграничных военных округов по плану прикрытия государственной границы 1941 года накануне Великой Отечественной войны.

С этой целью были заданы пять вопросов участникам указанных событий, занимавшим в начальный период различные должности в войсках военных округов:

«1. Был ли доведен до войск в части, их касающейся, план обороны государственной границы; когда и что было сделано командованием и штабами по обеспечению выполнения этого плана?

2. С какого времени и на основании какого распоряжения войска прикрытия начали выход на государственную границу и какое количество из них было развернуто до начала боевых действий?

3. Когда было получено распоряжение о приведении войск в боевую готовность в связи с ожидавшимся нападением фашистской Германии с утра 22 июня; какие и когда были отданы указания по выполнению этого распоряжения и что было сделано войсками?

4. Почему большая часть артиллерии находилась в учебных центрах?

5. Насколько штабы были подготовлены к управлению войсками и в какой степени это отразилось на ходе ведения операций первых дней войны?».

В 1989 году «Военно-исторический журнал» с № 3 начал печатать ответы советских генералов на эти вопросы, поочередно посвящая одну статью в номере ответам на один поставленный вопрос. Успел опубликовать ответы на первые два вопроса и, как только очередь дошла до вопроса «Когда было получено распоряжение о приведении войск в боевую готовность..?», публикация безо всяких объяснений со стороны журнала была прекращена. Волкогоновы, гареевы и анфиловы вовремя спохватились.

Но и из того, что журнал успел напечатать, стало ясно, что в Прибалтийском особом военном округе это распоряжение было получено задолго до начала войны всеми соединениями. Генералы этого округа ответили:

«Генерал-полковник танковых войск П.П. Полубояров (бывший начальник автобронетанковых войск ПрибОВО). 16 июня в 23 часа командование 12-го механизированного корпуса получило директиву о приведении соединения в боевую готовность. Командиру корпуса генерал-майору Н.М. Шестопалову сообщили об этом в 23 часа 17 июня по его прибытии из 202-й моторизованной дивизии, где он проводил проверку мобилизационной готовности. 18 июня командир корпуса поднял соединения и части по боевой тревоге и приказал вывести их в запланированные районы. В течение 19 и 20 июня это было сделано.

16 июня распоряжением штаба округа приводился в боевую готовность и 3-й механизированный корпус (командир генерал-майор танковых войск А.В. Куркин), который в такие же сроки сосредоточился в указанном районе».

«Генерал-лейтенант П.П. Собенников (бывший командующий 8-й армией). …Командующий войсками округа решил ехать в Таураге и привести там в боевую готовность 11-й стрелковый корпус генерал-майора М.С. Шумилова, а мне велел убыть на правый фланг армии. Начальника штаба армии генерал-майора Г.А. Ларионова мы направили обратно в Елгаву. Он получил задачу вывести штаб на командный пункт.

К концу дня были отданы устные распоряжения о сосредоточении войск на границе. Утром 19 июня я лично проверил ход выполнения приказа. Части 10, 90 и 125-й стрелковых дивизий занимали траншеи и дерево-земляные огневые точки, хотя многие сооружения не были еще окончательно готовы. Части 12-го механизированного корпуса в ночь на 19 июня выводились в район Шауляя, одновременно на командный пункт прибыл и штаб армии».

«Генерал-майор И.И. Фадеев (бывший командир 10-й стрелковой дивизии 8-й армии). 19 июня 1941 года было получено распоряжение от командира 10-го стрелкового корпуса генерал-майора И.Ф. Николаева о приведении дивизии в боевую готовность. Все части были немедленно выведены в район обороны, заняли ДЗОТы и огневые позиции артиллерии. С рассветом командиры полков, батальонов и рот на местности уточнили боевые задачи согласно ранее разработанному плану и довели их до командиров взводов и отделений.

В целях сокрытия проводимых на границе мероприятий производились обычные оборонные роботы, а часть личного состава маскировалась внутри оборонительных сооружений, находясь в полной боевой готовности».

В Западном ОВО, которым командовал предатель Павлов, приказ о приведении войск в боевую готовность отдан не был. Предатель Павлов вверенные ему армии даже в лагеря не вывел.

В Киевском ОВО, судя по ответам генералов, командующий округом генерал-полковник Кирпонос творил какие-то странные дела, тем не менее, часть войск и в КОВО вовремя получила распоряжение на приведение себя в боевую готовность:

«Генерал армии М.А. Пуркаев (бывший начальник штаба КОВО). 13 или 14 июня я внес предложение вывести стрелковые дивизии на рубеж Владимир-Волынского укрепрайона, не имеющего в оборонительных сооружениях вооружения. Военный совет округа принял эти соображения и дал соответствующие указания командующему 5-й армией.

Однако на следующее утро генерал-полковник М.П. Кирпонос в присутствии члена военного совета обвинил меня в том, что я хочу спровоцировать войну. Тут же из кабинета я позвонил начальнику Генерального штаба и доложил принятое решение. Г.К. Жуков приказал выводить войска на рубеж УРа, соблюдая меры маскировки».

«Генерал-майор П.И. Абрамидзе (бывший командир 72-й горно-стрелковой дивизии 26-й армии). 20 июня 1941 года я получил такую шифровку Генерального штаба: «Все подразделения и части Вашего соединения, расположенные на самой границе, отвести назад на несколько километров, то есть на рубеж подготовленных позиций. Ни на какие провокации со стороны немецких частей не отвечать, пока таковые не нарушат государственную границу. Все части дивизии должны быть приведены в боевую готовность. Исполнение донести к 24 часам 21 июня 1941 года».

Точно в указанный срок я по телеграфу доложил о выполнении приказа. При докладе присутствовал командующий 26-й армией генерал-лейтенант Ф.Я. Костенко, которому поручалась проверка исполнения».

А хрущевские мошенники продолжают уверять своих доверчивых читателей, что, дескать, Сталин верил Гитлеру и, вопреки предупреждениям гениального Жукова, приказ на приведение войск в боевую готовность так и не дал.

Правда, справедливости ради следует сказать, что почти десятилетняя работа газеты «Дуэль» даёт свои плоды: клеветники на Сталина уже не могут талдычить об отсутствии приказа на приведение войск в боевую готовность, и вынуждены о нём упоминать, хотя и с крайне глупыми «разъяснениями». К примеру, в «Военно-историческом архиве» № 1 за 2005 год в комментариях к походным дневникам генерала П.А. Белова редакция пишет: «В ночь на 20 июня 1941 года штаб 9-й армии (штаб Одесского Военного округа) по инициативе начальника штаба был выведен на полевой командный пункт, а войска и авиация приведены в полную боевую готовность». Можно было бы, конечно, посмеяться этой «инициативе начальника штаба», но нужно и понять редакцию: столько десятилетий брехали людям про неприведение войск в боевую готовность, а теперь надо отказываться от этой брехни. Это, конечно, не просто…»

А вот теперь с помпой обнародуются некоторые документы из тех, которые генерал В. Филатов (тогдашний главный редактор «Военно-исторического журнала») начал публиковать ещё в 1989 году. Причём, на сайте в сопроводительной статье к этим документам на сайте («Анализ воспоминаний советских военачальников») только обычное бла-бла-бла, и ни слова не говорится о том, о чём я сказал выше - о получении войсками задолго до 22 июня распоряжения Генштаба приводить войска в боевую готовность, вернее, в готовность встретить атакующих немцев.

Это, как и то, кто расстрелял пленных поляков в Катыни, по-прежнему официальная брехня Кремля. И вот документы опровергающие эту брехню, частью опубликованы, но брехня по-прежнему остаётся и останется во всех учебниках.