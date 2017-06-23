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Московский листок

В МВД тоже воруют миллиардами, но Счётная палата назвала это скромно - нарушениями

Опубликовано 23.06.2017 в разделе комментариев 0

коррупция мвд
В МВД тоже воруют миллиардами, но Счётная палата назвала это скромно - нарушениями

Аудиторы Счетной палаты по итогам проверки деятельности Министерства внутренних дел за 2016 года выявили нарушения на общую сумму свыше 6,82 млрд рублей. Как следует из документов, обнародованных на портале государственного и муниципального финансового аудита, главным нарушением стали закупки информационных систем, программного обеспечения и коммуникационной инфраструктуры. 

В Счетной палате пришли к выводу, что МВД заключило с подрядчиками почти 40 тысяч контрактов на сумму 6,8 млрд рублей до подписания плана информатизации, который должен быть утврежден министерствами связи, финансов и экономического развития. 

Действующий трехлетний план информатизации МВД, принятый в октябре прошлого года, предусматривает ежегодное выделение более 12 млрд рублей на разработку, ремонт и эксплуатацию объектов связи. 

В частности, 441,6 млн рублей было выделено на инфраструктуру обслуживания экстренных вызовов по номеру 112. Отдельные статьи расходов в плане были связаны с закупкой компьютеров, серверов, средств связи и программного обеспечения. Еще около 21,6 млн рублей МВД потеряло из-за господрядов на строительство в Ярославской области из-за завышенных цен. 

Как пояснили РБК в пресс-службе МВД, выявленные в работе министерства нарушения "носят технический характер" и связаны с недостатками бюрократических процедур. "Сроки согласования отдельных этапов плана информатизации могут составлять порядка одного года, что ставит под угрозу обеспечение бесперебойного функционирования ведомственных систем связи и информационно-коммуникационной инфраструктуры", - объяснили в ведомстве. 

Всего Счетная палата выявила 25 нарушений в деятельности МВД. При этом, по мнению аудиторов, большинство из них не причинили бюджету ущерба. Так, например, органы МВД с опозданием перечислили в бюджет прибыль от подведомственных предприятий, а также вложили бюджетные деньги в закупки или строительство без необходимых нормативных актов. 

В частности, в одном из имущественных реестров МВД в качестве балансодержателя объекта возникла упраздненная ФСКН. В другом случае, на балансе у Краснодарского университета МВД оказалось слишком много автомобилей - 230 при штатной норме в 210. Этот, по указанию Счетной палаты, привело к завышенным расходам на ремонт автомобилей и топливо. 

Как пояснил журналистам гендиректор российского отделения антикоррупционной организации Transparency International Антон Поминов, выявленные в деятельности МВД нарушения "могут, но совершенно необязательно, что станут" основаниями для прокурорского реагирования. 

"Если речь идет о хищениях вроде тех, что выявили на космодроме Восточный, в этом случае, конечно, Счетная палата заявляет в прокуратуру и та начинает действовать. Но когда мы говорим о том, что деньги потрачены без плана, то скорее все обойдется неким предписанием, и пара чиновников получат дисциплинарное взыскание", - пояснил он. 

В конце мая Счетная палата назвала ведомство, лидирующее по нарушениям порядка расходования бюджетных денег. По данным надзорной службы, Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация), находящаяся в ведении Минэкономразвития РФ, потратила с нарушениями каждый второй рубль в процессе расходования денег, полученных из бюджета. 

Общий объем нарушений Росаккредитации в прошлом году составил 178,6 млн рублей, или 48% от бюджета ведомства. В частности, ведомство в нарушении требований правительства не подготовило план информатизации на 2016 год, профинансировав при его отсутствии мероприятия по информатизации на общую сумму 78 млн рублей. 

Кроме того, служба не вела реестр закупок, осуществленных без заключения государственных контрактов, а также заключила договоры на 4,3 млн рублей, предметом которых являлось частичное выполнение функций и осуществление полномочий, которые были возложены на структурные подразделения ведомства.

Напомним, Счетная палата РФ по итогам 2016 года выявила 3845 нарушений при использовании средств бюджета на общую сумму в 965,8 миллиардов рублей, что на 87% больше аналогичного показателя 2015 года, говорится в отчете аудиторов.

«Общая сумма выявленных нарушений и недостатков при поступлении и использовании средств бюджетной системы составила 965,8 млрд. руб.», - цитирует RNS отчет СП.

При исполнении и формировании бюджетов совершено 1,68 тыс. нарушений на 488,3 млрд руб. В том числе 121 нарушение на 45,9 млрд руб. при формировании бюджетов. При исполнении бюджетов совершено 1,39 тыс. нарушений на 433,5 млрд руб. 

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