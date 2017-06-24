Всемирный фестиваль молодежи и студентов начинается с мавзолея Ленина Посещением мавзолея Владимира Ильича Ленина открылась проходящая в Москве встреча Международного организационного комитета (МОК) 19-го Всемирного Фестиваля Молодежи и Студентов. Представители Национальных подготовительных комитетов 25 стран мира, Всемирной Федерации Демократической Молодёжи встретились в Москве для того, чтобы обеспечить эффективное сотрудничество между странами-участницами мероприятия и принимающей страной. Совсем скоро мы точно узнаем, кто станет участниками самого грандиозного международного события этого года.



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