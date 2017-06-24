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Московский листок

Судный день отложен из-за торнадо

Опубликовано 24.06.2017 в разделе комментариев 0

Судный день отложен из-за торнадо

Военные самолеты, размещенные на базе ВВС США Оффут (штат Небраска), в том числе два E-4B, которые в случае масштабного конфликта должны стать воздушными командными пунктами для высшего руководства, получили повреждения из-за торнадо, сообщил в пятницу телеканал CNN. Из-за торнадо был нанесен урон также восьми самолетам-разведчикам Boeing RC-135.

В общей сложности урон был нанесен 10 самолетам. В их числе два E-4B, производства американской корпорации Boeing. Эти машины называют в США "самолетами судного дня". Их могут задействовать в случае начала ядерной войны, если наземные структуры управления будут уничтожены.

Согласно заявлению ВВС США, эти самолеты, в частности, предназначаются для президента и министра обороны США, а также для комитета начальников штабов Вооруженных сил. Стоимость одной такой машины составляет порядка $200 млн. По данным CNN, ВВС США поддерживают в постоянной готовности не менее четырех E-4B.



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