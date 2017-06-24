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Московский листок

Больше тысячи человек обратились за медпомощью в очереди к мощам чудотворца

Опубликовано 24.06.2017 в разделе комментариев 0

церковь мощи
Больше тысячи человек обратились за медпомощью в очереди к мощам чудотворца

За месяц число паломников из очереди к мощам Николая Чудотворца, которые обратились за медицинской помощью, составило свыше 1,1 тысячи человек, рассказал заместитель главы департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Константин Блаженов.

Несмотря на капризы погоды, очередь к мощам Николая Чудотворца в Храм Христа Спасителя меньше не становится. Среднее время ожидания — около пяти часов. Вчера число паломников превысило миллион — это абсолютный рекорд для столицы.

- Это странно, - удивился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - От чудотворных мощей должно быть хорошо, а людям в очереди, наоборот, становится плохо. И погода не радует - впервые на моей памяти в Москве совсем нет лета. Хотя весна была ранняя. А вот как привезли мощи в столицу, так погода и испортилась. Непорядок. Раньше, кстати, церковь вела учет чудесам, случающимся от чудотворных мощей - ну там прозрению слепых, вставанию неходячих, а также изгнанию бесов. А тут почему-то ничего не слышно... Люди стоят по 5-6 часов, а чудеса где? Ведь мощи-то чудотворные, да еще принадлежат Николаю Чудотворцу! Или опять обманули паписты, не ту святыню подсунули?.. Там еще тыщу лет назад, когда останки святого Николая тырили из Греции в Бари, что-то не то было - через несколько лет опять приезжали за ними уже венецианцы, и тоже, как ни странно, уехали с мощами. Надо бы проверить, что там привезли нам эти итальянцы. В средние века как поступали в таких случаях? Подносили больного - исцелился, значит правильные мощи. Нет - значит обманули басурмане. А что сейчас не проверяют?

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