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Московский листок

Докучаевск был обстрелян карателями сразу после начала "хлеборобного" перемирия

Опубликовано 24.06.2017 в разделе комментариев 0

днр лнр ато
Докучаевск был обстрелян карателями сразу после начала "хлеборобного" перемирия

Через полчаса после начала перемирия в Донбассе вооруженные силы Украины (ВСУ) начали обстрел Докучаевска, сообщает администрация города. Как сообщает «Донецкое агентство новостей», обстрел продолжался с 00:30 до 01:30. 

«По предварительным данным, огонь велся из танковых орудий и тяжелой артиллерии», — рассказал представитель горадминистрации. 

Напомним, в субботу в 00:00 в Донбассе вступает в силу так называемое «хлебное» перемирие, которое вводится до 31 августа для того, чтобы дать возможность аграриям по разные стороны линии разграничения убрать урожай. В ДНР ранее уже предупреждали, что очередное перемирие, которое стало уже четвертым с начала года, может быть сорвано украинскими силовиками.

А в ЛНР тоже идут бои... Желобок удерживает "Призрак". В целом, положение на фронте можно охарактеризовать как стабильно-тяжёлое. ВСУ грамотно реализуют своё преимущество в живой силе и вооружении, но пока что никаких значимых результатов не достигли. Разве что "серой зоны" больше не существует, и война после тихого 2016 года с его обстрелами издалека стремительно превращается в close range combats со сплошной линией обороны а-ля ПМВ и ежедневным расходом б/к, способным заставить поседеть любого зама по РАВ. 

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