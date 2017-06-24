Для Катара приемлемее блокада, нежели требования братьев-мусульман

Катар назвал неприемлемыми и невыполнимыми требования, выдвинутые арабскими странами для отмены блокады, сообщила в субботу BBC News. "Список требований подтверждает то, о чем Катар говорил с самого начала. Нелегальная блокада не имеет никакого отношения к борьбе с терроризмом, она связана с ограничением суверенитета Катара и вмешательством в нашу внешнюю политику", - заявил пресс-секретарь правительства Катара шейх Саиф аль-Тани.

По его словам, сейчас правительство страны изучает список условий, выдвинутых арабскими странами, и готовит ответ.

Ранее Национальный комитет по правам человека Катара заявил, что представленный арабскими странами список требований противоречит положениям международных конвенций о защите прав человека, и призвал правительство страны отказаться от выполнения этих требований.

В пятницу Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн через представителей Кувейта передали Катару список из 13 жестких требований, включая ограничение связей с Ираном. Они назвали выполнение этих требований в 10-дневный непременным условием нормализации отношений с Дохой.

Согласно проекту, Катар будет иметь право лишь на коммерческие связи с Ираном, которые допускаются санкциями США и международными санкциями против Тегерана.

Между тем, на фоне блокады и Турция не намерена сворачивать свою военную базу на территории Катара. И будет рассматривать любое требование о ее закрытии как вмешательство в двусторонние отношения со стороны стран Персидского залива, объявил 23 июня глава Минобороны Турции.

Министр Фикри Исик в эфире телекомпании HTV подчеркнул, что "турецкая база в Катаре обеспечивает безопасность Катара и всего региона", передает Reuters.

Ранее стало известно, что власти Кувейта, посредничающего при урегулировании дипломатического кризиса на Ближнем Востоке, передали Катару список требований Бахрейна, Саудовской Аравии, ОАЭ и Египта. В течение десяти дней от Дохи требуют разорвать отношения с Ираном, закрыть турецкую военную базу и прекратить сотрудничество с членами НАТО.

Как отмечает The New York Times, министр Фикри Исик заявил, что еще не получал просьб о закрытии базы, но уверен, что Турция не собирается пересматривать соглашение с Катаром от 2014 года, на основании которого была создана база. "Если будет такое требование, это будет означать вмешательство в двусторонние отношения", - дал понять чиновник.

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