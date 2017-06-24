Прощённый Путиным Киргизии долг не обязывает её участвовать в Сирийской кампании

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что не обсуждал на встречах в Москве вопрос отправки киргизских военных в Сирию. И вообще, если это и произойдет, то "не при моем президентстве", указал он. "Этот вопрос вообще не поднимался, (в том числе) на узких встречах, мы с Владимиром Владимировичем (Путиным) ужинали 2,5 часа, вопрос вообще не поднимался", - цитирует Атамбаева "Интерфакс".

Он отметил, что "это очень непростая вещь". "И, если этот вопрос хоть когда-нибудь поднимется, то для него, во-первых, нужно решение всех стран ОДКБ, резолюция ООН, и потом окончательно это решает парламент страны", - описал он процедуру.

Атамбаев добавил, что "если когда-нибудь, видимо, уже это будет ни при моем президентстве, этот вопрос возникнет, то Киргизия должна направлять туда не регулярные части и соединения, но если будут какие-то желающие из числа кадровых военных, офицеров". "Мы сейчас абсолютно это не обсуждали, а был удивлен, когда этот вопрос подняли", - подчеркнул президент Киргизии.

Ранее представитель президента Турции Ибрагим Калын объявил, что Россия, Турция и Иран ведут переговоры по распределению "зон влияния" в Сирии. По его словам, в рамках этих переговоров РФ выдвинула предложение направить в зоны деэскалации в САР военных из Киргизии и Казахстана.

В Казахстане также опровергали участие в подобных переговорах.

При этом глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов подтверждал РИА "Новости", что РФ ведет переговоры с этими двумя странами по отправке их военных в Сирию. Он также сообщил, что прорабатывается вопрос об отправке в Сирию российских военных. В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт.

Напомним, Правительство Медведева (того самого, Димона Тосканского) на днях списало Киргизской Республике долг на сумму $240 млн, сообщает Интерфакс со ссылкой на протокол к соответствующему соглашению правительств двух стран. В нем указано, что на 30 марта 2017 года задолженность Киргизии перед Россией составляет $240 млн. После подписания и вступления в силу протокола 100% этой суммы будет списано. В документе отмечается, что списание задолженности проводится Россией в рамках "официальной помощи развитию Киргизской Республики".

Россия в первом полугодии 2016 года списала долги Киргизии на сумму $30 млн, общий долг республики перед РФ на конец июня 2016 года составлял $270 млн. В целом за последние 11 лет Россия списала Киргизии $703,2 млн внешнего долга. В частности, в 2005 году в рамках Парижского клуба были реструктурированы и списаны $184,3 млн, в период с 2005 по 2015 годы - $488,9 млн.

Ну, и воевать за такие царские подарки Путина, конечно же, никто не обязан... Наоборот, трудоустройство в Москве водителями автобусов (зарплата 60 тысяч рублей) - вот это то, что обсуждали недавно бывшие советские братья с царём, а вовсе не участие в войне на правах "говядинки". Всё, никаких интернациональных долгов с 1991-го тут никто не имеет - всё покупается или... не покупается. Списанный долг, видимо, маловат для таких решений и пиар Путина-миротворца на этом направлении банально "обломался". Но нефтерублей и тут не пожалеют. Вопрос чести!

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