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Московский листок

Прощённый Путиным Киргизии долг не обязывает её участвовать в Сирийской кампании

Опубликовано 24.06.2017 в разделе комментариев 2

ссср киргизия силовигархия сирия долги
Прощённый Путиным Киргизии долг не обязывает её участвовать в Сирийской кампании

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что не обсуждал на встречах в Москве вопрос отправки киргизских военных в Сирию. И вообще, если это и произойдет, то "не при моем президентстве", указал он. "Этот вопрос вообще не поднимался, (в том числе) на узких встречах, мы с Владимиром Владимировичем (Путиным) ужинали 2,5 часа, вопрос вообще не поднимался", - цитирует Атамбаева "Интерфакс". 

Он отметил, что "это очень непростая вещь". "И, если этот вопрос хоть когда-нибудь поднимется, то для него, во-первых, нужно решение всех стран ОДКБ, резолюция ООН, и потом окончательно это решает парламент страны", - описал он процедуру. 

Атамбаев добавил, что "если когда-нибудь, видимо, уже это будет ни при моем президентстве, этот вопрос возникнет, то Киргизия должна направлять туда не регулярные части и соединения, но если будут какие-то желающие из числа кадровых военных, офицеров". "Мы сейчас абсолютно это не обсуждали, а был удивлен, когда этот вопрос подняли", - подчеркнул президент Киргизии. 

Ранее представитель президента Турции Ибрагим Калын объявил, что Россия, Турция и Иран ведут переговоры по распределению "зон влияния" в Сирии. По его словам, в рамках этих переговоров РФ выдвинула предложение направить в зоны деэскалации в САР военных из Киргизии и Казахстана. 

В Казахстане также опровергали участие в подобных переговорах. 

При этом глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов подтверждал РИА "Новости", что РФ ведет переговоры с этими двумя странами по отправке их военных в Сирию. Он также сообщил, что прорабатывается вопрос об отправке в Сирию российских военных. В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт.

Напомним, Правительство Медведева (того самого, Димона Тосканского) на днях списало Киргизской Республике долг на сумму $240 млн, сообщает Интерфакс со ссылкой на протокол к соответствующему соглашению правительств двух стран. В нем указано, что на 30 марта 2017 года задолженность Киргизии перед Россией составляет $240 млн. После подписания и вступления в силу протокола 100% этой суммы будет списано. В документе отмечается, что списание задолженности проводится Россией в рамках "официальной помощи развитию Киргизской Республики".

Россия в первом полугодии 2016 года списала долги Киргизии на сумму $30 млн, общий долг республики перед РФ на конец июня 2016 года составлял $270 млн. В целом за последние 11 лет Россия списала Киргизии $703,2 млн внешнего долга. В частности, в 2005 году в рамках Парижского клуба были реструктурированы и списаны $184,3 млн, в период с 2005 по 2015 годы - $488,9 млн.

Ну, и воевать за такие царские подарки Путина, конечно же, никто не обязан... Наоборот, трудоустройство в Москве водителями автобусов (зарплата 60 тысяч рублей) - вот это то, что обсуждали недавно бывшие советские братья с царём, а вовсе не участие в войне на правах "говядинки". Всё, никаких интернациональных долгов с 1991-го тут никто не имеет - всё покупается или... не покупается. Списанный долг, видимо, маловат для таких решений и пиар Путина-миротворца на этом направлении банально "обломался". Но нефтерублей и тут не пожалеют. Вопрос чести!

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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
уже забаненыйСлучайный прохожий написал 24.06.2017 14:15
Ничего удивительного,все предельно просто-пообещали,денежку получили и послали куда подальше.В первый раз что ли или только одни киргизы?С нашим Выдающимся Дипломатом давно все только так и поступают.Такая вот "успешная" внешняя политика,об очередной победе которой нам(вернее им)расскажут по телевизору.
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лучше бы пенсам копеечку подкинули
шестьсот шестьдесят шестой написал 24.06.2017 14:15
лучше бы пенсам копеечку подкинули - было бы намного справедливее...
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