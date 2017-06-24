Питерскому полкану-полицаю Харлашину было, от чего угонять на своём бронированном джипаре

Задержанного после погони за бронированным джипом полковника полиции Алексея Харлашина связали с двумя тоннами наркотиков, сообщает "Фонтанка". Помимо внушительного количества наркотиков, в деле появился еще один подозреваемый.

Харлашина задержали 20 июня после впечатляющей погони со стрельбой по улицам Петербурга: оперативники блокировали его бронированный Land Cruiser на проспекте Энгельса. Первоначально его, а также управлявшего автомобилем гражданина Эстонии Алексея Филипьева обвиняли в перевозке килограмма наркотиков. Об эстонце подробно рассказывает сайт 47news: он якобы говорил, что просто "помогал знакомым" и что его просили "пересчитать деньги". А когда по окнам машины начали стрелять, то "растерялся".

Вместе с Харшалиным и Филипьевым в машине был еще один человек - Виталий Куликов, сотрудник охраны компании "Питер-град". 47news утверждает, что именно он первым начал давать показания. Известно, что, в отличие от других подозреваемых, его отпустили под подписку о невыезде. Двух других арестовали. Впрочем, экс-полковник Харлашин находится не в СИЗО, а в больнице под конвоем - ему при задержании сломали ключицу.

О четвертом фигуранте сообщает "Фонтанка", его имя не называется. Известно, что он находится в отделе полиции и что суду лишь предстоит избрать ему меру пресечения.

Задержание дало основание начать дело по статье о сбыте наркотиков "в особо крупном размере в составе организованной группы". Однако в итоге размеры оказались не просто особо крупными, а промышленными.

Счет пошел на тонны

"Фонтанка" сообщает, что после задержания оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков провели обыск в целом ряде домов и квартир.

Больше всего наркотиков нашли в помещениях, связанных с новым фигурантом расследования, имя которого не называется. В частном доме в деревне Подборовье, который принадлежит новому подозреваемому, располагалась нарколаборатория, в том числе 124 килограмма готового психотропного вещества, 9 бочек с кашей из того же вещества - общий вес 616 килограммов, 10 литров его же в жидком виде.

Кроме того, было изъято различное оборудование и 42 канистры по 20 литров с реактивами. Как подсчитали на 47News, стоимость всего, что нашли на производстве, можно оценить примерно в 10 миллионов евро.

Дальше оперативники УКОН поехали на съемные квартиры тех, кто находился в иномарке во время погони. На съемной квартире у водителя, 29-летнего Алексея Филипьева, на улице Лени Голикова, дом 29, корпус 6, было сложено 133 килограмма синтетического наркотика. На Адмирала Коновалова, где Филипьев жил, сотрудники правоохранительных органов нашли психотроп в виде таблеток - тысячу штук. Такая же партия была найдена и в квартире на Старорусской улице, где он зарегистрирован.

Дома у Куликова тоже было что изымать - в общей сложности там обнаружен 81 килограмм наркотиков.

От редакции: Вот такие доблестные правоохранители защищают мультимиллиардеров Путина, Медведева и всю остальную элиту в РФ от разгневанного и обокраденного народа... Как говорится, приехали. Куда там полковнику Захарченко? Этот нарко-полкан покруче наяривал и наваривал, и главное, что не на банках, а на наркоте. Где ты, упразднённый недавно Госнаркоконтроль? Надо у государя спросить - сам захотел, создал, сам захотел, разогнал (из-за личных отношений). Ну, а наркотрафик-то остался и крышевать в МВД кто-то должен...

Вот когда вас будут эти, с дубинками и шлемами, призывать к порядку - вы им напомните, какие там кадры работают, у них. Может, морального превосходства поубавится у врагов народа, а не защитников его. Да и есть ведь, что там порастаскивать, помимо крышевания наркодилерства: финансирование всей опричнины силовигархии растёт, в отличие от финансирования образования, науки, медицины. Причём всё это признано на официальном уровне. Полицейское государство ,в котором не вор должен сидеть в тюрьме, а тот, кто вора обличает.

Аудиторы Счетной палаты по итогам проверки деятельности Министерства внутренних дел за 2016 года выявили нарушения на общую сумму свыше 6,82 млрд рублей. Как следует из документов, обнародованных на портале государственного и муниципального финансового аудита, главным нарушением стали закупки информационных систем, программного обеспечения и коммуникационной инфраструктуры.

В Счетной палате пришли к выводу, что МВД заключило с подрядчиками почти 40 тысяч контрактов на сумму 6,8 млрд рублей до подписания плана информатизации, который должен быть утврежден министерствами связи, финансов и экономического развития.

Д.Ч.

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