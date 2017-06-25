Коррупция - препятствие на пути развития (Из послания Путина Федеральному собранию)

Судя по событиям последних лет, создается впечатление, что препятствия в борьбе с коррупцией создают те, кому положено осуществлять борьбу с нею. 2 марта Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о тайной империи Дмитрия Медведева, который создал вокруг себя сеть коррупционных фондов. Деньги фондам под руководством друзей Медведева перечисляли олигархи и госбанки. В сотне городов граждане вышли на митинг протеста против коррупции. Угадайте с трех раз ≈ кто понес наказание? Правильно, тысячи людей по все стране оказались в полиции, а главный борец с коррупцией в очередной раз арестован. Зато виновник этой истории не удостоился даже порицания. С учетом принятой во втором чтении поправки, позволяющей засекречивать данные об имуществе и активах не только высокопоставленных чиновников, но и их родственников, можно сделать вывод, интерпретируя Жванецкого: «Борьбу с коррупцией прекратить, тем более что это не борьба и это не результат».

В цивилизованных государствах, когда средства массовой информации выдвигают аргументированные подозрения в адрес государственного служащего, то на время проверки изложенных сведений, он должен сложить с себя полномочия. По российским меркам поводы для отставки западных чиновников бывают просто смехотворны: потратил бензин, поехав на служебной машине по личным делам, не заплатил за полет на частном самолете на отдых, а уж за обнаруженный плагиат диссертации ≈ неминуемая отставка с лишением научной степени. И это уже не говоря о доказанных преступлениях, когда и президенты, и премьер-министры оказываются на скамье подсудимых.

Большинство расследований в делах российских высокопоставленных чиновников, подозреваемых в совершении преступлений, чаще всего заканчивается ничем, или чисто символическим наказанием, как в случае с Сердюковым и Васильевой. Губернатора Псковской области Турчака, подозреваемого в организации нападения на журналиста Кашина, не только не отправили в отставку, но следователи его даже не допросили. Да и как можно расследовать это дело, если сам глава СКР Бастрыкин, был уличен в похожем преступлении в отношении другого известного журналиста (ст.119 УК РФ. Угроза убийства), который так же не был наказан.

«Новая газета» публиковали расследование о бизнесе и деловых связях сыновей генерального прокурора Юрия Чайки, деловые интересы которых были связаны с объектами элитной недвижимости за рубежом, а также с персонажами кущевской банды Цапков. Никакой реакции не последовало.

Полгода назад в СМИ появились сведения о следственных действиях в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье о незаконном перемещении через границу алкогольной продукции в крупном размере и неуплате таможенных платежей. У руководителя Федеральной таможенной службы Андрея Бельянинова дома в ходе обыска были обнаружены коробки из-под обуви с деньгами, а также старинные картины. Но неожиданно в эту историю вмешался сам президент Путин: «То, что всякие следственные действия, в том числе обыски и нечто подобное, были «выброшены» в средства массовой информации, я считаю недопустимым. Они наносят ущерб деловой и просто личной репутации любого человека»,≈ сказал президент, отметив, что в отношении экс-главы ФТС «не было дела». Следователи намек главы государства поняли правильно. Как говорится: на нет, и суда нет.

А как на обвинения премьера отреагировали народные избранники? Депутаты от фракции КПРФ объявили о начале процедуры парламентского расследования. Но, как показывает практика, обычно подобными инициативами дело ограничивается. Депутаты понимают, что это предложение ничем не увенчается, так как остальные партии инициативу не поддержат, да и сами коммунисты свою задачу видели не в восстановлении законности, а в проведении очередной громкой пиар-акции. Их задачей являлось ≈ поддерживать имидж оппозиционной партии, а для этого критика главы правительства самый подходящий вариант.

Губерман сочинил стишок о подобном поведении:

Сейчас полны гордыни те,

кто, ловко выбрав час и место,

в российской затхлой духоте

однажды пукнул в знак протеста.

Для того чтобы запустить парламентское расследование, необходимо собрать 90 голосов депутатов. По словам коммунистов, они намерены привлечь коллег из оппозиционных партий. Однако так называемой «оппозиции» выступать против главы правительства, что пИсать против ветра. Они прекрасно знают, что в России такие вопросы решает один человек, самый главный следователь, он же самый главный прокурор и он же самый главный судья, а если потребуется и самый главный адвокат, как в деле экс≈министра Обороны Сердюкова.

Можно ли себе представить подобное благосклонное поведение депутатов Верховного совета конца 80≈х, если бы в коррупции уличили главу правительства Николая Рыжкова, или в начале 90≈х премьера Гайдара? Депутаты как Тузик грелку порвали бы не только премьера, но и президента. Главный коммунист ходил во главе колоны с транспарантом «Банду Ельцина под суд!». Геннадий Андреевич, а≈у! «Да были люди в наше время, не то, что нынешнее племя (депутатов). Богатыри, не вы». А во втором десятилетии XXI века, как и следовало ожидать, силовые ведомства в лице генпрокуратуры и СК демонстративно проигнорировали громкое расследование. Кремль, правительство, Госдума ≈ вся исполнительная и законодательная власть не сочла нужным обратить внимание на обвинения в коррупции против премьер-министра. И небывалый общественный резонанс остался, не услышан. Россия считается страной с высоким уровнем коррупции не потому, что у нас коррупционеров больше, или законы плохие, а потому, что юридическая система не заточена на борьбу с жуликами. Кто ж будет пилить сук, на котором сидит. Тем более, что законники предпочитают пилить не сук, а бабло. Здесь вспоминается фраза из анекдота про плохой бордель: «Тут не мебель надо менять, а девочек».