Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Преемники аль-Багдади тоже из армии Саддама родом

Опубликовано 24.06.2017 в разделе комментариев 0

сша ирак сирия игил исламизм возмездие
Преемники аль-Багдади тоже из армии Саддама родом

Опрошенные агентством Reuters эксперты назвали двух вероятных преемников Абу Бакра аль-Багдади на посту главаря террористической группировки "Исламское государство" (запрещено в РФ). Оба - бывшие офицеры армии Саддама Хусейна. Минобороны РФ сообщило о вероятной ликвидации аль-Багдади в середине июня. 

По данным агентства, в качестве возможных претендентов на место аль-Багдади специалисты выделяют двух бывших иракских офицеров: это Ийяд аль-Обайди (Iyad al-Obaidi) и Айяд аль-Джумайли (Ayad al-Jumaili). Оба стали ключевыми помощниками главаря ИГ в 2016 году, когда в ходе авиаударов были убиты его советники Абу Али аль-Анбари и Абу Омар аш-Шишани. 

Аль-Обайди, которому сейчас около 50 лет, Reuters называет военным министром террористов. Аль-Джумайли возглавляет службу безопасности боевиков. 

Назначение нового лидера группировки потребует одобрения совещательного органа ИГ, состоящего из восьми членов. Шестеро из них выходцы из Ирака, двое - из Иордании и Саудовской Аравии. 

Ранее Минобороны сообщало, что аль-Багдади мог быть убит в ходе майского авианалета в предместье сирийского города Ракка. Прямых подтверждений этому нет. При этом глава оборонного комитета российского Совета Федерации Виктор Озеров заявлял РИА "Новости", что успешность наступления на Ракку является косвенным подтверждением того, что лидер боевиков уничтожен.

Удар самолетов Су-35 и Су-34 был нанесен в ночь на 28 мая по командному пункту, где проходило совещание лидеров ИГИЛ, цитирует ТАСС заявление ведомства. Атака проводилась в 00:35 до 00:45 после подтверждения беспилотниками данных о месте и времени встречи главарей ИГ. "О времени и месте действий российской авиации по каналам взаимодействия была заранее уведомлена американская сторона", - подчеркнули в Минобороны РФ.

По данным Минобороны, на собрании боевики обсуждали маршруты выхода из Ракки через так называемый южный коридор. "По информации, которая проверяется по различным каналам, на совещании присутствовал также лидер ИГИЛ (запрещена в РФ) Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади, который в результате удара был уничтожен", - заявили российские военные. 

Новости по теме:

Аль-Багдади объявлен в РФ почти убитым в Сирии

Сирия упорно хоронит Аль-Багдади, но он не устаёт воскресать

Саддам мстит миру руками своих генералов: ИГИЛ это детище "Баас"

Исламисты-государственники объявили джихад Евросоюзу, и Франция тут же струсила

После угроз начать Третью Чеченскую, исламисты-государственники стали врагами РФ



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вы ходили к мощам Николая Чудотворца в Москве?:
Результаты
Интернет-ТВ
Последняя надежда политзаключенных-патриотов
Последняя надежда политзаключенных-патриотов
24.06.2017
Законодательство об образовании и науке: новые угрозы
Законодательство об образовании и науке: новые угр...
23.06.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Преемники аль-Багдади тоже из армии Саддама родом (0)
Питерскому полкану-полицаю Харлашину было, от чего угонять на своём бронированном джипаре (0)
Прощённый Путиным Киргизии долг не обязывает её участвовать в Сирийской кампании (6)
Для Катара приемлемее блокада, нежели требования братьев-мусульман (2)
Докучаевск был обстрелян карателями сразу после начала "хлеборобного" перемирия (4)
Больше тысячи человек обратились за медпомощью в очереди к мощам чудотворца (18)
Судный день отложен из-за торнадо (4)
Всемирный фестиваль молодежи и студентов начинается с мавзолея Ленина (2)
Продолжим дело Макса Бокаева по защите народной земли (2)
Последняя надежда политзаключенных-патриотов (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Мог бы быть много хуже
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Максим Калашников Максим Калашников: И.Стрелков. К аресту комбата Керчи (Вадима)
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Об Алексиевич
Дарья Митина Дарья Митина: Не тратьте время
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss