Преемники аль-Багдади тоже из армии Саддама родом

Опрошенные агентством Reuters эксперты назвали двух вероятных преемников Абу Бакра аль-Багдади на посту главаря террористической группировки "Исламское государство" (запрещено в РФ). Оба - бывшие офицеры армии Саддама Хусейна. Минобороны РФ сообщило о вероятной ликвидации аль-Багдади в середине июня.

По данным агентства, в качестве возможных претендентов на место аль-Багдади специалисты выделяют двух бывших иракских офицеров: это Ийяд аль-Обайди (Iyad al-Obaidi) и Айяд аль-Джумайли (Ayad al-Jumaili). Оба стали ключевыми помощниками главаря ИГ в 2016 году, когда в ходе авиаударов были убиты его советники Абу Али аль-Анбари и Абу Омар аш-Шишани.

Аль-Обайди, которому сейчас около 50 лет, Reuters называет военным министром террористов. Аль-Джумайли возглавляет службу безопасности боевиков.

Назначение нового лидера группировки потребует одобрения совещательного органа ИГ, состоящего из восьми членов. Шестеро из них выходцы из Ирака, двое - из Иордании и Саудовской Аравии.

Ранее Минобороны сообщало, что аль-Багдади мог быть убит в ходе майского авианалета в предместье сирийского города Ракка. Прямых подтверждений этому нет. При этом глава оборонного комитета российского Совета Федерации Виктор Озеров заявлял РИА "Новости", что успешность наступления на Ракку является косвенным подтверждением того, что лидер боевиков уничтожен.

Удар самолетов Су-35 и Су-34 был нанесен в ночь на 28 мая по командному пункту, где проходило совещание лидеров ИГИЛ, цитирует ТАСС заявление ведомства. Атака проводилась в 00:35 до 00:45 после подтверждения беспилотниками данных о месте и времени встречи главарей ИГ. "О времени и месте действий российской авиации по каналам взаимодействия была заранее уведомлена американская сторона", - подчеркнули в Минобороны РФ.

По данным Минобороны, на собрании боевики обсуждали маршруты выхода из Ракки через так называемый южный коридор. "По информации, которая проверяется по различным каналам, на совещании присутствовал также лидер ИГИЛ (запрещена в РФ) Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади, который в результате удара был уничтожен", - заявили российские военные.

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