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Московский листок

Дедушка Путин и дети нашли много общего

Опубликовано 24.06.2017 в разделе комментариев 0

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Дедушка Путин и дети нашли много общего

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с детьми в детском центре «Артек» рассказал о том, как правильно писать новости, передает РИА «Новости». Во время встречи девочка Таня Бондарь из Донецка рассказала главе государства, что попала в медиаотряд, где дают интересные задания. 

«По каким критериям оценивать события, вот мне кажется это очень важно. Может быть, это самое главное, правда? И делать так, чтобы вот как здесь одна из «Артека» сказала, чтобы было не обидно тем, в отношении кого они делают и пишут свои репортажи, да?», — сказал Путин.

Путин раскритиковал любителей вина, узнав, что детей из лагеря "Артек" возили на винный завод, передает "Интерфакс".

Дети из лагеря рассказали Путину, что часто выезжают на экскурсии, в том числе в Массандру.

"В Массандре вы что делаете там? На винзавод ходите?" - спросил Путин.

Дети ответили утвердительно. Путин был удивлен спросил у организаторов, что дети делают на винзаводе.

"Мы здесь почти все спортсмены. Нам больше нравится вкус киселя, сока, кефира, а мускатный камень вы уж сами там употребляйте", - сказал Путин.

- Находить общий язык с детьми - это хорошо, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Хорошо, что это получается на седьмом десятке, а лет через десять вообще хорошо получаться будет. Общие интересы появятся и так далее... Надеюсь, Владимир Владимирович и тогда будет президентом России.



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