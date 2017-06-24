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Московский листок

Мэр поздравил министра с днюхой

Опубликовано 24.06.2017 в разделе комментариев 2

Мэр поздравил министра с днюхой

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с 35-летием министра связи и массовых коммуникаций России Николая Никифорова, поздравление мэр столицы разместил в своем официальном аккаунте в Twitter.

О подарках мэра министру ничего не говорится. Но из неофициальных источников известно, что это может быть велосипед, конструктор "Лего" или скейтборд.

Министр Никифоров заступил на пост министра 30-ти лет от роду. При дальнейшем омоложении кабинета министров могут быть востребованы погремушки и ползунки.

А.Б.

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Всего комментариев к статье: 2
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ну и что?
Владимир Владимирович написал 24.06.2017 19:38
Поздравил и д и о т и д и о т а ,
Нам-то что за забота ?
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автор статьи не смог поставить диагноз министру
прохожий написал 24.06.2017 19:20
предлагается диагноз министру - секретутка, моднявка, авантюрист, мошенник, пройдоха. Понятно что технического опыта у министра мало-мало. Приличных людей в кремле ваще нет. Поставьте правильный диагноз.
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