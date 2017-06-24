Израиль открыто выступил на стороне игиловцев, против армии Сирии

Израильские ВВС нанесли удар по сирийским правительственным войскам, сообщает информационный портал voiceofpeopletoday.com. Основанием послужило падение нескольких снарядов на Голанские высоты во время боевых действий на сирийской территории.

Израильская сторона возлагает ответственность на Сирию за все, что происходит на ее территории, говорится в заявлении вооруженных сил Израиля.

Тем временем правительственные войска САР отбивали мощную атаку террористов "Джебхат ан-Нусра" (группировка запрещена в РФ) на город Аль-Баас в районе Голанских высот, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте.

"Армия отразила крупную атаку Нусры на город Аль-Баас в провинции Кунейтра. Армия приняла бой с террористами. Нападавшие понесли потери. Отразить атаки помогла авиация и артиллерия",- рассказал собеседник агентства.

По словам источника, наступательную операцию террористов поддерживал с воздуха вертолет израильских ВВС, который нанес удар рядом со зданием Мухафазы в городе Аль-Баас.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля заявила, что израильская авиация атаковала два танка сирийских правительственных войск и позиции артиллерии в ответ на десяток шальных снарядов, которые ранее разорвались на контролируемой еврейским государством части Голанских высот.

Телеканала Аль-Маядин со ссылкой на собственный источник в свою очередь сообщил, что в результате израильского авиаудара по одной из позиций армии САР на Голанских высотах погибли двое военнослужащих.

Видимо, не зря в Иране на антиизраильском митинге жгли вчера игиловский флаг.

В столице Ирана Тегеране и других иранские городах в пятницу, 23 июня, прошли антиизраильские демонстрации, участники которых вышли на улицы, чтобы выразить солидарность с палестинцами и осудить "многолетнюю оккупацию и зверства Израиля", передает иранский телеканал Press TV.

Как отмечает иранский сайт, митинги проводятся в День Аль-Кудс - день солидарности с борьбой палестинцев против израильтян, который приходится на последнюю пятницу месяца мусульманского поста Рамадан.

В митинге принял участие сам президент Ирана вместе с другими высокопоставленными иранскими чиновниками. Он назвал главным посланием дня - "ненависть к оккупационному и узурпаторскому режиму" и поддержку "угнетенной нации" Палестины. С обращением к демонстрантам выступил спикер парламента Ирана Али Лариджани.

Участники скандировали лозунги против Израиля и жгли израильские флаги, причем, как сообщает Reuters, заодно был сожжен флаг "Исламского государства" (запрещено в РФ), которое взяло на себя ответственность за двойной теракт в Тегеране 7 июня. Это была первая атака исламистов ИГ, совершенная на территории Ирана.

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