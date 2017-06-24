Попы хотят протащить Закон божий под видом церковнославянского в школы

Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла, священник Александр Волков в эфире «Вести FM» заявил, что изучение основ церковнославянского языка было бы целесообразно включить в школьную программу в России.

«Неплохо было бы в школе изучать, по крайней мере, основы церковнославянского [языка] — просто для общего культурного уровня. Даже если человек никогда в жизни не переступит порог храма, то все равно это важная составляющая», — отметил он. По словам Волкова, это важно даже с точки зрения общего культурного, интеллектуального развития молодежи.

При этом пресс-секретарь подчеркнул, что церковнославянский язык имеет «прекрасную поэтику», которая «очень замечательная, глубокая и заслуживающая того, чтобы ее изучать».

Священник также с сожалением признал, что в России есть люди, которые «на протяжении многих лет ходят в храм и не удосуживаются узнать, что такое какие-то церковнославянские слова и выражения, которые они слышат».

Церковнославянский язык в настоящее время является богослужебным языком Русской православной церкви.

От редакции: А зачем мелочиться? Уж сразу вводить Закон божий, как и было до проклятых большевиков-безбожников! Ибо на каких источниках-то изучать церковнославянский? Конечно же на православных - то есть таким хитрым боком попы протаскивают в школы то, что с первого раза не получилось. И насчёт того, чтоб не переступать порога храма - тоже лукавство, столь им свойственное. Конечно же преподаватель потащит и в храм - ибо кто будет преподавателем? Поп, конечно же, дьячок (как было у нас в МГППУ на курсе "История и теория религий". И какую культуру этаким макаром будут преподавать Правильно - архаическую.

Силы социального регресса тянут общество за любой доступный "уголок" в то условное дореволюционное прошлое, когда была монархическая благодать, крепостное рабство и нещадная эксплуатация капиталом (в основном, зарубежным) российского пролетариата. Так что все эти "культурные" поползновения - есть ни что иное как притязания на воспитание паствы за государственный счёт.

Отделённая по конституции от государства РПЦ давно так действует - одна реституция чего стоит. Но зданий им мало - им нужно, чтобы туда несли пожертвования, бизнес наладить надо, желательно со школы... Если этой мрази не дать по рукам - она и в детские сады влезет. У нас вот, в садике №878 окропляли детей, без разрешения родителей, святой водой во время эпидемии "по блату" батюшки (отец одного из воспитанника в "нашей" группе).

Д.Ч.

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