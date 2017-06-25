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Московский листок

Роскомнадзор отказался отвечать ФОРУМу.мск в установленный им самим срок

Опубликовано 25.06.2017 в разделе комментариев 0

цензура сми форум.мск роскомнадзор
Роскомнадзор отказался отвечать ФОРУМу.мск в установленный им самим срок

Мы с большим интересом наблюдаем за перепиской главы Роскомнадзора Жарова с основателем Telegram Дуровым. Один считает, что закрыв Telegram Роскомнадзор бросит российских секретоносителей в объятия ЦРУ и МИ-6, другой полагает, что отказ иметь дело с его гнилой конторой - это пособничество террористам. Но с еще большим интересом мы бы прочли ответ главы Роскомнадзора на обращение № 02-11-6553 от 26.05.2017, срок исполнения которого на их же официальном сайте указан 24.06.2017, и там же написано "на исполнении". Но не исполнено.

Мы понимаем, что вопрос настолько позорный и идиотский, что ответить на него по существу должно быть стыдно людям, имеющим совесть.

Месяц назад из Роскомнадзора нам прислали уведомление, содержание которого напоминает творчество душевнобольных: "Видеоматериал под названием «религия мира и добра», содержащий обращение неизвестного мужчины на русском языке, длительностью записи 6 минут и 55 секунд. Данное обращение содержит призывы к мусульманам Кавказа, России и всего мира вступить в террористическую организацию «Исламское государство», переселиться на контролируемые ею территории, уничтожать лиц, не исповедующих ислам и прекративших исповедовать его, поддерживающих действующий в России конституционный строй. Часть указанного видеоматериала под названием: «и если надо мы будем вас топить», содержащая угрозы уничтожения людей, которая повторяется".

Естественно, в материале ФОРУМа.мск, на который дана ссылка, нет вообще никакого видео. А поскольку материал от 2006 года, то и призывов, касающихся Исламского государства, которое образовалось только в 2013 году, там тоже не было и быть не могло.

Подробно - вот здесь: Новая технология зачистки 

Предполагается, что Трудовой кодекс, предписывающий иметь выходные дни, на нас не распространяется - в отличие от Роскомнадзора, достучаться до которого в выходные не представляется возможным.

В понеельник ужалось дозвониться, но в информационно-справочной службе сообщили, что поговорить на эту тему "вживую" не получится, общение возможно только в письменном виде - "пишите письма", в общем... Обещали ответить в течение пяти рабочих дней.

А во вторник пришло новое уведомление о блокировке - претензии повторяли предыдущие слово в слово, включая сюда и такие перлы творчества душевнобольных, как "Материал с картинами с изображениями свиньи, осла и других животных и вопросом: «на какой картинке изображён пророк мухаммед?»".

Но недовольство Роскомнадзора вызвал уже другой текст, тоже от 2006 года, посвященный качеству израильской военной техники, и вообще не содержавший ни видео, ни картинок с животными... И опять требование удалить в течение суток. Причем это же требование получил наш администратор доменных имен, и держатель нашей технической площадки - оба за границей. Пришлось долго письменно и устно прояснять для них ситуацию, писать объяснения с переводом на иностранные языки и т.п.

И опять звонок в Роскомнадзор не дал результата - пишите письма, вы взволнованы...

Здесь подробней: Почему Роскомнадзор троллит ФОРУМ.мск?

Вот тут и было написано официальное письмо главе Роскомнадзора, на которое он вообще не стал отвечать. Видимо, ему некогда, он переписывается с Дуровым, закрывать или не закрывать Telegram.

Видимо, в понедельник придется писать заявление в прокуратуру - просто считать этот текст обращением в этот надзорный орган как правило не получается. У прокуроров тоже достаточно избирательное зрение.

Так вот, мы и тысячи наших читателей очень желают знать, что это было? Что за бред рассылает Роскомнадзор подведомственным ресурсам и как с этим быть впредь? Вот Дуров игнорирует, и, видимо, правильно делает - как еще реагировать на творчество душевнобольных?

Но ведь в данном случае мы имеем дело с "обезьяной с гранатой" - они облечены реальными полномочиями цензурировать российский сектор интернета, хоть в российской конституции на цензуру вроде бы еще сохраняется прямой запрет. 

Но цензор в бредовом состоянии - это уже что-то новое. Оградите же нас от этих опасных личностей!

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



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