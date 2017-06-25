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Московский листок

Отчего Рогозин "подорвался" на "Армате"?

Опубликовано 25.06.2017 автором в разделе комментариев 0

украина танк рогозин армата
Отчего Рогозин "подорвался" на "Армате"?

Вице-премьер Дмитрий Рогозин резко ответил на критику украинского блогера, утверждающего, что российский танк "Армата" начинает ржаветь уже на заводе.

"Все-таки они редкие идиоты", - приводит ТАСС слова политика в Facebook

Блогер, выступающий под ником zloy-odessit, заявил, что Т-14 "Армата" сделан из низкокачественных материалов. В качестве доказательства своих слов он разместил фотографию, на которой Рогозин осматривает боевую машину на "Уралвагонзаводе". Только что завершивший испытания на полигоне танк покрыт пылью и песком. Однако блогер посчитал, что эти пятна являются ржавчиной, "которая лезет из всех щелей".

Стоп,стоп! 

Это пишет официальная "Россиийская газета", ссылаясь на не менее официальное ТАСС. Событие! Сенсация! Топы медиаконцентраторов...

А что случилось? Рогозин написал в ФБ, что некий блогер с Украины написал глупость в своем ЖЖ.

Ну да, вот фото танка рядом с Рогозиным.

Действительно танк, действительно Рогозин. Танк грязный, возможно и ржавый. И что?

Почему вице-премьер России вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями, пикируется с украинскими блогерами? Я не знаю, какой выпускник МГИМО Рогозин специалист в области танкостроения, но в области PR он действительно дока. И наверняка знает термин "кормить тролля". Так зачем же он его кормит, причем собой?

Хотя у меня, и не у меня одного, создается впечатление (только впечатление), что в соцсетях вице-премьер Рогозин куда более активен, чем в управлении оборонным комплексом. Может, ему это ближе? Я не знаю...

Для начала отметим, что фотографировать военную технику на этапе разработки и выкладывать эти фото на всеобщее обозрение - это очень странно. Даже новую модель "Феррари" или "Ламборджини" всегда прячут от чужих глаз, хотя ее и выпускают вообще-то на продажу. А что уж говорить о новом танке?

У нас что, больше не существует режимных предприятий и самого режима как такового?

Сейчас уже, наверно, военные аналитики стран НАТО внимательно изучают эти фотографии, готовят бронебойные снаряды специально под это чудо военной техники. 

Но тут я не специалист, - я, как и Д.О.Рогозин, больше по части PR.

И не могу понять, зачем? Какую пользу может принести как преждевременная публикация близких планов нового танка, так и пикировка с украинским блогером?

Представитель вероятного противника считает, что танк сделан из некачественной брони? Ну так радуйся! Хоть какое-то оправдание преждевременной утечке информации.

Хотя есть ощущение, что странную суету вице-премьера вызвало другое - беспокойство за собственную зад... репутацию. Что-то не идут проекты новой военной техники у преемника маршалов Берии и Устинова, и особенно проект "Армата", объявленный надеждой всего отечественного танкостроения.

Давайте вспомним: разработка танка, вернее, "универсальной платформы" (чувствуется рука специалиста по PR), началась еще в 2009 году. И вроде бы рассчитывали через 5 лет запустить новый танк в серию. К 2020 году запланирована поставка 2300 единиц танков Т-14. Уралвагонзавод предполагает выпускать около 500 танков ежегодно. Не слишком сложная арифметика - чтобы поставить в войска 2300 танков, производя по 500 машин в год, нужно начать серийное производство в 2016 году самое позднее. 

Напомню, сейчас идет середина 2017 года. Явная задержка, поскольку танк не только еще не принят на вооружение, он не готов пока и к государственным испытаниям. Беспокойство вице-премьера можно понять. Это же его собственный проект, вся "раскрутка" нового танка - это дело рук Дмитрия Олеговича. А вот инженеры подвели...

Ракеты не летают, самолеты падают, танки ржавые.

Наверно это беспокоит большого начальника достаточно сильно, раз он делает такие странные ошибки в своей основной, хорошо знакомой ему работе. 



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