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Московский листок

Праздничная молитва лишила Эрдогана сонания

Опубликовано 25.06.2017 в разделе комментариев 0

ислам турция рамадан
Праздничная молитва лишила Эрдогана сонания

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потерял сознание во время праздничной молитвы по случаю окончания священного месяца Рамадан, сообщает ТАСС со ссылкой на CNN Turk.

Во время молитвы в мечети Мимара Синана в городе Аташехир в провинции Стамбул у турецкого лидера внезапно повысился уровень сахара, и он упал в обморок. Врачи оказали ему срочную медицинскую помощь на месте, после чего Эрдоган пришел в себя.

Очевидцы рассказали телеканалу, что президент Турции провел около 20 минут сидя в кресле, затем ему стало лучше.

Покинув церемонию, Эрдоган после выпустил сообщение, подтвердив, что из-за аномального уровня сахара у него произошел скачок давления. Он сообщил, что его самочувствие улучшается и что примет участие в мероприятиях по случаю Ураза-Байрама, намеченных позднее в воскресенье.

Anadolu сообщает, что Эрдоган говорил с журналистами после молитвы. Он, в частности, пообещал не выводить военную базу из Катара и оказывать поддержку этой оказавшейся в изоляции стране.

Знаменующий завершение поста Ураза-Байрам - один из главных религиозных праздников у мусульман всего мира.

Тем временем, отметим, уже вне темы религий - в столице Ирана Тегеране и других иранские городах в пятницу, 23 июня, прошли антиизраильские демонстрации, участники которых вышли на улицы, чтобы выразить солидарность с палестинцами и осудить "многолетнюю оккупацию и зверства Израиля", передает иранский телеканал Press TV. 

Как отмечает иранский сайт, митинги проводятся в День Аль-Кудс - день солидарности с борьбой палестинцев против израильтян, который приходится на последнюю пятницу месяца мусульманского поста Рамадан. 

В митинге принял участие сам президент Ирана вместе с другими высокопоставленными иранскими чиновниками. Он назвал главным посланием дня - "ненависть к оккупационному и узурпаторскому режиму" и поддержку "угнетенной нации" Палестины. С обращением к демонстрантам выступил спикер парламента Ирана Али Лариджани.

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