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Московский листок

Загадочный запах дерьма преследует столицу

Опубликовано 25.06.2017 в разделе комментариев 1

москва дерьмо сероводоров
Загадочный запах дерьма преследует столицу

Автоматические станции Мосэкомониторинга зафиксировали минувшей ночью повышенное содержание сероводорода в воздухе в нескольких районах Москвы, сообщается в воскресенье на сайте учреждения.

Согласно данным Мосэкомониторинга, 25 июня в 01:00 мск предельно допустимая концентрация (ПДК) этого вещества в районе Кожухово была превышена в 2,91 раза. Кроме того, уровень сероводорода ночью также был превышен в районе Капотни (в 1,84 раза), Жулебино (в 1,42 раза), а также в 1,09 раза в районе улицы Головачева в районе Люблино.

Затем предельно допустимая концентрация снизилась.

- Самое интересное в том, что источник этого периодически появляющегося запаха уже второй год остается невыявленным, - удивляется главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Я понимаю, один раз или даже два, но это происходит периодически и длительное время. Неужели современная наука, исследующая глубины мирового океана и просторы космоса, не способна дать ответ - что в Москве воняет? У нас городские власти чем, вообще, занимаются? Мы сами ответить не можем, но можем

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Пушкин написал 25.06.2017 11:42
Там русский дух
там русью пахнет!
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