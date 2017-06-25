Загадочный запах дерьма преследует столицу

Автоматические станции Мосэкомониторинга зафиксировали минувшей ночью повышенное содержание сероводорода в воздухе в нескольких районах Москвы, сообщается в воскресенье на сайте учреждения.

Согласно данным Мосэкомониторинга, 25 июня в 01:00 мск предельно допустимая концентрация (ПДК) этого вещества в районе Кожухово была превышена в 2,91 раза. Кроме того, уровень сероводорода ночью также был превышен в районе Капотни (в 1,84 раза), Жулебино (в 1,42 раза), а также в 1,09 раза в районе улицы Головачева в районе Люблино.

Затем предельно допустимая концентрация снизилась.

- Самое интересное в том, что источник этого периодически появляющегося запаха уже второй год остается невыявленным, - удивляется главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Я понимаю, один раз или даже два, но это происходит периодически и длительное время. Неужели современная наука, исследующая глубины мирового океана и просторы космоса, не способна дать ответ - что в Москве воняет? У нас городские власти чем, вообще, занимаются? Мы сами ответить не можем, но можем

ПОДПИСАТЬ ПЕТИЦИЮ

Материалы по теме:

И снова в Москве пахнет говном из неведомого источника...

Источник дерьмового запаха на юго-востоке Москвы так и не обнаружен

Москву траванули сероводородом