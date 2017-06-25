"Продолжаю все же верить в справедливого царя" - написал очередной коррупционер из его "вертикали"

Бывший глава Марий Эл Леонид Маркелов, арестованный по делу о получении взятки в размере более 200 млн рублей, написал стихи для президента Владимира Путина и, насколько можно судить, просит о помиловании. Маркелов передал свое творение членам Общественной наблюдательной комиссии, а в субботу стихотворение опубликовал "Дождь".

Сообщается, что Маркелов написал свое обращение 27 мая - вскоре после того, как суд арестовал бизнесмена Николая Криваша, обвиняемого в даче взятки экс-губернатору. По информации правозащитников, следователи цензурировали письмо около месяца.

Поэт-заключенный уверяет, что сделка, в рамках которой он получил деньги, не была фиктивной.

"Вы, Маркелов, взяли взятку".

Кто вам это рассказал?

Отвечаю по порядку:

Взятку, взятку я не брал.

У моих друзей купили

Агрохолдинг. Много лет

Им потом руководили

Это сделка, - мой ответ.

По версии следствия, Маркелов пытался получить взятку в виде 250 млн руб. от учредителя местного агрохолдинга "Акашево" бизнесмена Николая Криваша. Тот якобы обещал губернатору деньги за фиктивную покупку акций подконтрольного семье экс-главы республики тепличного хозяйства ОАО "Тепличное". Маркелов говорит, что не брал взятки, а просил у правительства госсубсидии: деньги были нужны для развития птицефабрики "Акашевская".

Маркелов сообщает, что заплатил все налоги, описывает тюремный быт с тесной камерой и двориком, напоминающим "каменную яму".

Бывший глава Марий Эл при этом указывает:

Мы грешили несомненно

С объективной стороны,

Но признаться откровенно

Я страдаю без вины.

Далее он говорит, что продолжает "все же верить в справедливого царя", а также верить в бога: "Я надеюсь сохраниться и детей своих растить".

Завершает он свое письмо воззванием к президенту:

Миловать - прерогатива

Праведных государей.

Их божественная нива

За грехи прощать людей.

Суд арестовал многочисленное имущество семьи Маркеловых. Среди них 116 объектов недвижимости шести организаций, принадлежавших мачехе Маркелова. Также под арестом 23 объекта имущества Маркелова и его бывшей жены. Среди них - две квартиры в Йошкар-Оле и квартира в центре Москвы. Всего было арестовано имущества на сумму в миллиард рублей.

Маркелов возглавлял Марий Эл с 2001 года и в начале апреля подал в отставку по собственному желанию.

От редакции: Просто поражаешься, какая же бездна талантов в сырьевой империи Путина была лишена возможности творить! Судите сами, кто знал воровку Васильеву как художницу и как поп-певицу до процесса над ней? Никто не знал, но как она мощно стала творить в заключении! Клип "Тапочки" сняла, не выходя из-под домашнего ареста, созвала на выставку звёзд отечественной диссиды - даже папу подзабытой Гай Германики, по кличке ДудА который (первым издал в 1995-м в РФ Леонида Губанова), выписала в качестве искусствоведа, и он на телекамеру бурно восхищался её мазнёй... Этот вот, подозреваемый во взяточничестве, наживший имущества на миллиард, тоже стихи прекрасные пишет в пушкинском ключе. Улюкаев вот тоже прекрасные стихи писал на брегах италийских - "от родины... не отдохнуть, а лишь отдОхнуть" (цитирую неточно). Наверное, долгие годы все эти художники слова, тапочек и кисти - просто не своим делом занимались и поэтому прихватывали лишние деньжата и агрохолдинги там, где лежало плохо. Может, провести арт-терапию и среди действующих чинуш? И сразу выявить таланты, освободить их от должностёв непосильных? А то ведь и культура беднеет и одновременно - бюджет сырьевой империи, кризисом истощЕнный... Пора решать что-то - ибо вера в справедливого царя должна оправдываться делами его, а без дел - бывает и как с гражданином Романовым.

Д.Ч.