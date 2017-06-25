Эдуард Лимонов: Убийство Немцова - от нас что-то скрывают

Вынесение присяжными вердикта по делу об убийстве Бориса Немцова отложили на пять дней, вы наверняка знаете об этом.



Семья Немцова недовольна процессом. Среди многих недовольств и такое: "В суде не было важных свидетелей, например Анны Дурицкой, спутницы Бориса Немцова..."



Действительно историю с Дурицкой умом не понять и аршином общим не измерить.

Отпустить за границу единственную прямую свидетельницу убийства!? Как это так?! Почему!?



Там какая-то тайна рядом.

От нас что-то скрывают. Причём неуклюже скрывают.

От редакции: Ну вообще-то от нас скрывают самое главное - кто организовал убийство Немцова?

Да, нам предъявляют каких-то чеченских милиционеров, которые могли быть исполнителями убийства, но и здесь ясности полной нет. В качестве заказчика и организатора предъявляют какого-то чеченского водителя, который тоже мог быть в этом деле, но никак не в той роли, что ему приписывают.

Ну представим себе, что убийство Кеннеди организовали несколько мексиканских полицейских, по своему почину...

А убийство Немцова по своей значимости вполне можно сравнивать с убийством Кеннеди. Ну пусть не Джона, а Роберта, наиболее перспективного на тот момент кандидата в президенты от демократов. Там тоже много вопросов, например, звукозапись момента покушения: в помещении находился внештатный корреспондент одной из газет Станислав Прушинский, и его кассетный магнитофон был включен и на этой записи можно услышать до тринадцати выстрелов. "Официальный" убийца Серхан стрелял из 8-зарядного револьвера...

На момент убийства у Немцова была самая перспективная позиция как на выборах в Думу от ПАРНАСа, так и на предстоящих в будущем году выборах президента. При ближайшем рассмотрении Навальный на его фоне выглядел бы очень бледно. К тому же за Немцовым не тянулся шлейф чисто уголовных дел (пусть и сильно "надутых", как обвинения Навальному), он имел опыт работы в высших государственных должностях, то есть был зрелым и состоявшимся политиком.

Его убийство было единственным реальным способом убрать его из политики. И это очень-очень серьезный мотив, но к нему очень-очень трудно "пришить" чеченских милиционеров.

В общественном мнении существует очень сильное убеждение, что убийство Немцова было непосредственно связано с его политической деятельностью. И на этот вопрос следствие должно было очень убедительно ответить. Но ответа вообще нет!

Буквально у стен кремля, можно сказать, под окнами действующего президента Путина убивают его главного возможного конкурента, а следствие предъявляет публике каких-то милиционеров с абсолютно неубедительными мотивами. Да еще при очень неубедительной доказательственной базе.

Нет, я не прав?

Несмотря на то, что я достаточно хорошо знал убитого, сам я с куда большей охотой проголосовал бы за Удальцова или того же Лимонова. Но объективно надо признать, что на момент убийства Немцова его политический рейтинг был существенно выше. Не говоря о том, что политическое пространство было к тому времени заметно расчищено - Удальцов сидит до сих пор, Лимонов как имеющий судимость (пусть и сугубо политическую) к выборам президента может быть просто не допущен, как не была допущена к парламентским выборам "Другая Россия". Ходорковский и Каспаров за границей и не выборы не приедут.

А список "допущенцев" утверждается в Администрации президента. Но можно предположить, что принципиально он не будет отличаться от такового на "выборах" мэра Москвы Собянина, только вместе вторых лиц от кремлевской оппозиции КПРФ и ЛДПР будут первые. Решается вопрос с Навальным, который очень хорошо показал себя на мэрских выборах, но не слишком ли хорош для президентских? Но так получается, что Навальный со стороны "демократических сил" после убийства Немцова становится безальтернативным.

Это очевидные вещи, которые даже не требуют доказывания. Но они не просто требуют - они вопиют к следствию! А оно отпускает ключевого свидетеля в Киев, откуда нет выдачи, и выставляет напоказ уже упомянутых чеченцев.

От нас что-то скрывают... Причем всем видно, что.

Анатолий Баранов