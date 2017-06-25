Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Минобороны РФ заступилось за Израиль: "коллеги" метили по игиловцам, а не армии Асада

Опубликовано 25.06.2017 в разделе комментариев 0

израиль позор сирия игил минобороны
Минобороны РФ заступилось за Израиль: "коллеги" метили по игиловцам, а не армии Асада

ВВС Израиля нанесли в субботу удар по бронетехнике боевиков "Джебхат Ан-Нусры" (запрещена в РФ), а не по технике сирийских правительственных войск, заявил РИА "Новости" военно-дипломатический источник в Минобороны России. Эти данные расходятся с информацией израильской стороны: ЦАХАЛ накануне доложил об ответном ударе по двум танкам и огневой точке сирийской армии. 

"Субботний удар самолетов израильских ВВС в районе Голанских высот в действительности был нанесен по бронетехнике группы боевиков "Джебхат ан-Нусры". Израильтяне просто нанесли удар по месту, откуда велся обстрел. В результате этого воздушного удара уничтожены два танка и крупнокалиберный пулемет террористов", - заявил собеседник в российском Минобороны. 

Он также отметил, что это не первая попытка боевиков спровоцировать подобными обстрелами столкновения израильских и сирийских правительственных войск в этом районе. Израиль накануне посчитал перелет снарядов на свою территорию случайным, а не намеренным. 

Ранее пресс-служба армии Израиля сообщила, что авиация отреагировала на обстрел Голанскиих высот с территории Сирии. По данным военных, около десятка снарядов разорвались на территории Израиля в пустынной местности, не причинив ущерба. 

Пресс-служба Армии обороны Израиля распространила видеозапись уничтожения "точечными" ударами с воздуха крупнокалиберного пулемета и двух танков, которые, как теперь утверждают военные, выпустили снаряды через разделительную линию на Голанских высотах. 

NEWSru Israel со ссылкой на ливанское издание Al-Mayadeen сообщало о гибели двух человек в результате удара ВВС.

От редакции: Хорошие там парни работают, в Минобороне сырьевой империи, и главное дело своё добре знают. Ну, не может же Израиль атаковать тех, кого поддерживает РФ! Ведь Израиль тоже наш друг - ему же недавно Дворкович и Медведев пообещали, что будут пенсии выплачивать. Не помните? Да-да, бежавшим из СССР туда товарищам именно РФ и платит поныне пенсии - ведь кризис же везде, у США на этих "совков" бюджеты не предусмотрены... А как же быть с вертолётом израильским, который поддерживал огнём наступление пехоты игиловской? А вертолёт стёрли из новостей - остались одни только истребители ВВС. Любопытно, что сама Сирия по этому поводу думает, и как ей такая дружба с Путиным? Понятно - дело не их мелкого ума, когда сам Израиль вступил в эту войну, но вот в Иране-то жгут флаги игиловские почему-то именно на антиизраильских митингах...

Д.Ч.

Новости по теме:

Россия заплатит пенсии гражданам Израиля

Израиль открыто выступил на стороне игиловцев, против армии Сирии

Кризис не помешает сырьевой империи содержать израильских пенсионеров

Выделенные Медведевым пенсии для беглых в Израиль граждан СССР сильно превосходят крымские

На израильских пенсионеров в казне сырьевой империи есть средства, а на родных студентов уже не хватает 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вы ходили к мощам Николая Чудотворца в Москве?:
Результаты
Интернет-ТВ
Последняя надежда политзаключенных-патриотов
Последняя надежда политзаключенных-патриотов
24.06.2017
Законодательство об образовании и науке: новые угрозы
Законодательство об образовании и науке: новые угр...
23.06.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Декоммунизация в Ленинграде: "питерские" переименовывают улицу к столетию Великого Октября (0)
Минобороны РФ заступилось за Израиль: "коллеги" метили по игиловцам, а не армии Асада (0)
Эдуард Лимонов: Убийство Немцова - от нас что-то скрывают (15)
Коррупция - препятствие на пути развития (Из послания Путина Федеральному собранию) (4)
Загадочный запах дерьма преследует столицу (7)
"Продолжаю все же верить в справедливого царя" - написал очередной коррупционер из его "вертикали" (4)
Праздничная молитва лишила Эрдогана сознания (1)
"Из всех искусств для нас важнейшим является кино" (7)
Отчего Рогозин "подорвался" на "Армате"? (6)
Роскомнадзор отказался отвечать ФОРУМу.мск в установленный им самим срок (25)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Убийство Немцова: от нас что-то скрывают
Дарья Митина Дарья Митина: Будни фестиваля
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Блогер Рогозин сыграл в танки
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Гений - маргинал?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss