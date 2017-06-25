Минобороны РФ заступилось за Израиль: "коллеги" метили по игиловцам, а не армии Асада

ВВС Израиля нанесли в субботу удар по бронетехнике боевиков "Джебхат Ан-Нусры" (запрещена в РФ), а не по технике сирийских правительственных войск, заявил РИА "Новости" военно-дипломатический источник в Минобороны России. Эти данные расходятся с информацией израильской стороны: ЦАХАЛ накануне доложил об ответном ударе по двум танкам и огневой точке сирийской армии.

"Субботний удар самолетов израильских ВВС в районе Голанских высот в действительности был нанесен по бронетехнике группы боевиков "Джебхат ан-Нусры". Израильтяне просто нанесли удар по месту, откуда велся обстрел. В результате этого воздушного удара уничтожены два танка и крупнокалиберный пулемет террористов", - заявил собеседник в российском Минобороны.

Он также отметил, что это не первая попытка боевиков спровоцировать подобными обстрелами столкновения израильских и сирийских правительственных войск в этом районе. Израиль накануне посчитал перелет снарядов на свою территорию случайным, а не намеренным.

Ранее пресс-служба армии Израиля сообщила, что авиация отреагировала на обстрел Голанскиих высот с территории Сирии. По данным военных, около десятка снарядов разорвались на территории Израиля в пустынной местности, не причинив ущерба.

Пресс-служба Армии обороны Израиля распространила видеозапись уничтожения "точечными" ударами с воздуха крупнокалиберного пулемета и двух танков, которые, как теперь утверждают военные, выпустили снаряды через разделительную линию на Голанских высотах.

NEWSru Israel со ссылкой на ливанское издание Al-Mayadeen сообщало о гибели двух человек в результате удара ВВС.

От редакции: Хорошие там парни работают, в Минобороне сырьевой империи, и главное дело своё добре знают. Ну, не может же Израиль атаковать тех, кого поддерживает РФ! Ведь Израиль тоже наш друг - ему же недавно Дворкович и Медведев пообещали, что будут пенсии выплачивать. Не помните? Да-да, бежавшим из СССР туда товарищам именно РФ и платит поныне пенсии - ведь кризис же везде, у США на этих "совков" бюджеты не предусмотрены... А как же быть с вертолётом израильским, который поддерживал огнём наступление пехоты игиловской? А вертолёт стёрли из новостей - остались одни только истребители ВВС. Любопытно, что сама Сирия по этому поводу думает, и как ей такая дружба с Путиным? Понятно - дело не их мелкого ума, когда сам Израиль вступил в эту войну, но вот в Иране-то жгут флаги игиловские почему-то именно на антиизраильских митингах...

Д.Ч.

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