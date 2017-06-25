Декоммунизация в Ленинграде: "питерские" переименовывают улицу к столетию Великого Октября

Правительство Петербурга подготовило проект постановления о возвращении улице Пролетарской Диктатуры исторического названия. Предположительно, она станет Лафонской.

По информации «Фонтанки», проект сформирован на основании решения топонимической комиссии от 30 мая 2016 года. Улица находится в Центральном районе и прилегает к саду-партеру Смольного, где находится городская администрация.

Ранее стало известно о целой серии переименований улиц в Колпинском районе Петербурга. В частности, улица Урицкого получила название Соборной, а улица Володарского стала Адмиралтейской.

- Лучше бы, - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - назвали улицу Фанфаронской или уж сразу фраерскОй, ведь прежний правящий класс, пролетариат превратился нынче во фраера, а власть, переродившаяся из Советской в свою противоположность, диктует по-фанфаронски, чему и как называться в городе трёх революций, сняли и не вернули мемориальную доску со здания ВЧК с упоминанием Ленина, Урицкий им вот тоже мозолил очи, что уж тут пенять буржуям, что они ведут себя буржуазно - не названия решают, какой формации тут быть, и вернуть революционные названия улицам должна только революция, а так - неплохой, конечно, подарок ленинградцам, не доску Маннергейма, так хоть это, к 100-летию Октября, декоммунизация шагает по Ленинграду, как по Киеву (но телеканал "Звезда" этому не ужасается почему-то)...

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