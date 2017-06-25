Либерал-акционисты Кнедлик и Джанян бежали из Краснодара в Швецию

Семья художников-акционистов из Краснодара попросила политубежище в Швеции. Алексей Кнедляковский рассказал "Радио Свобода", что в Краснодарском крае для него и жены Лусинэ Джанян стало жить небезопасно после перфоманса "Новый чекист", во время которого он прикрепил католический крест к памятнику Феликсу Дзержинскому - основателю ВЧК-ОГПУ.

За акцию "Новый чекист" Кнедляковский отсидел 15 суток. Агентству РБК он заявлял о пыточных условиях содержания - в темной холодной камере.

"Свободе" Кнедляковский рассказал, что, когда он находился в спецприемнике, с ним велись беседы: "Недвусмысленно давалось понять, что могут в любой момент возбудить уголовное дело или что-то подобное сделать… Рассказывали, что начальник краснодарского ФСБ очень сильно обиделся на мою акцию, личная для него была проблема".

Вместе с Кнедляковским в Швецию уехала его жена Лусинэ Джанян. "У нас были шведские визы, других не было, времени раздумывать тоже не было. Решили не дожидаться, когда отправят в СИЗО непонятно за что", - объяснил акционист.

Заявление Кнедляковского и Джанян о предоставлении политического убежища в Швеции находится на рассмотрении, на это время художникам предоставили квартиру, сообщает издание Republic.

- Кнедлика я помню, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - странный ехидный малый, видались в 2013-м на выставке в "Рабочем и колхознице", настойчиво приравнивал соцреализм к искусству Третьего рейха, "родственность тоталитаризмов" усматривал, ну вот так и до осквернения памятника большевику и борцу в контрой "доразвивался", впрочем, нынешние-то фэсбы как раз таковы, из СВР - в православные фундаменталисты и монархисты подались, однако огорчает, что за столь малое высказывание в искусстве (точнее - в политике) такие наступают последствия...

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