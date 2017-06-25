Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Либерал-акционисты Кнедлик и Джанян бежали из Краснодара в Швецию

Опубликовано 25.06.2017 в разделе комментариев 1

швеция искусство эмиграция
Либерал-акционисты Кнедлик и Джанян бежали из Краснодара в Швецию

Семья художников-акционистов из Краснодара попросила политубежище в Швеции. Алексей Кнедляковский рассказал "Радио Свобода", что в Краснодарском крае для него и жены Лусинэ Джанян стало жить небезопасно после перфоманса "Новый чекист", во время которого он прикрепил католический крест к памятнику Феликсу Дзержинскому - основателю ВЧК-ОГПУ. 

За акцию "Новый чекист" Кнедляковский отсидел 15 суток. Агентству РБК он заявлял о пыточных условиях содержания - в темной холодной камере.

"Свободе" Кнедляковский рассказал, что, когда он находился в спецприемнике, с ним велись беседы: "Недвусмысленно давалось понять, что могут в любой момент возбудить уголовное дело или что-то подобное сделать… Рассказывали, что начальник краснодарского ФСБ очень сильно обиделся на мою акцию, личная для него была проблема".

Вместе с Кнедляковским в Швецию уехала его жена Лусинэ Джанян. "У нас были шведские визы, других не было, времени раздумывать тоже не было. Решили не дожидаться, когда отправят в СИЗО непонятно за что", - объяснил акционист. 

Заявление Кнедляковского и Джанян о предоставлении политического убежища в Швеции находится на рассмотрении, на это время художникам предоставили квартиру, сообщает издание Republic.

- Кнедлика я помню, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - странный ехидный малый, видались в 2013-м на выставке в "Рабочем и колхознице", настойчиво приравнивал соцреализм к искусству Третьего рейха, "родственность тоталитаризмов" усматривал, ну вот так и до осквернения памятника большевику и борцу в контрой "доразвивался", впрочем, нынешние-то фэсбы как раз таковы, из СВР - в православные фундаменталисты и монархисты подались, однако огорчает, что за столь малое высказывание в искусстве (точнее - в политике) такие наступают последствия... 

Новость по теме:

По просьбе ветеранов КГБ в Кирове установят памятник Дзержинскому 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
zyx написал 25.06.2017 20:14
"огорчает, что за столь малое высказывание в искусстве (точнее - в политике) такие наступают последствия."
----------------
"Лицом к лицу лица не увидать , большое видится на расстоянии."
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вы ходили к мощам Николая Чудотворца в Москве?:
Результаты
Интернет-ТВ
Последняя надежда политзаключенных-патриотов
Последняя надежда политзаключенных-патриотов
24.06.2017
Законодательство об образовании и науке: новые угрозы
Законодательство об образовании и науке: новые угр...
23.06.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Либерал-акционисты Кнедлик и Джанян бежали из Краснодара в Швецию (1)
Декоммунизация в Ленинграде: "питерские" переименовывают улицу к столетию Великого Октября (0)
Минобороны РФ заступилось за Израиль: "коллеги" метили по игиловцам, а не армии Асада (0)
Эдуард Лимонов: Убийство Немцова - от нас что-то скрывают (22)
Коррупция - препятствие на пути развития (Из послания Путина Федеральному собранию) (6)
Загадочный запах дерьма преследует столицу (9)
"Продолжаю все же верить в справедливого царя" - написал очередной коррупционер из его "вертикали" (4)
Праздничная молитва лишила Эрдогана сознания (1)
"Из всех искусств для нас важнейшим является кино" (6)
Отчего Рогозин "подорвался" на "Армате"? (13)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Убийство Немцова: от нас что-то скрывают
Дарья Митина Дарья Митина: Будни фестиваля
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Блогер Рогозин сыграл в танки
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Гений - маргинал?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss