КПРФ продолжает деградировать

Внутрипартийная грызня

На майском XVII Съезде КПРФ, председателем партии вновь был переизбран Геннадий Зюганов. Довольно ожидаемое событие, внезапно, было «в штыки» принято большим количеством партийцев (достаточно почитать комментарии(1) к новостям об этом событии в официальной группе партии). Никаких других изменений Съезд не принёс, кроме, разве что, снятия депутата Рашкина с должности зампреда ЦК. Ну оно и понятно – нечего было генпрокуратуру беспокоить по поводу дурацкого (и ЦРУшного, по словам Зюганова(2)) видео Навального без согласования(3) с руководством партии. Не по-товарищески это, самостоятельно подавать запросы в генпрокуратуру, да ещё на премьер-министра. Некоторые политологи и СМИ предсказывают(4) раскол в партии, связанный с этим “понижением” Рашкина, хотя в КПРФ и без этого масса внутренних проблем.

15 июня стало известно, что в Орловском отделении партии активно вычищают(5) неугодных однопартийцев. Возбуждены персональные дела против целой “антипартийной группы”, инициировано это всё первым секретарем орловского обкома КПРФ (а заодно – сенатором Совета Федерации) Василием Иконниковым. Что интересно, внутри-обкомовский конфликт, длящийся с начала года, сопровождается пикетами, которые разгоняются(6) полицией точно так же, как разгонялись бы обычные пикеты против властей. Ну а почему нет? Возможно, эта ситуация пользовалась бы большим вниманием СМИ, если бы в Орле и без Иконникова не было замечательного губернатора-коммуниста Потомского. Он, не так давно, в очередной раз поразил всех своей реакцией(7) на журналистов, “наехавших” на местного епископа РПЦ Нектария: “Бог не фраер, он всё видит. И суд бывает только один: Божий суд. У нас это идёт до патриарха: не те часы, не так живёт, не на тех машинах ездит”. Действительно, как было бы удобно всем чиновникам-коррупционерам, будь на свете только один, “Божий” суд.

За неделю до этого в Бурятии группа депутатов-коммунистов выступила(8) с критикой в адрес первого секретаря рескома Мархаева. В вину ему ставят то, в чём, пожалуй, можно обвинить каждого второго (если не первого) высокопоставленного члена КПРФ: нетерпимость к критике, пренебрежение принципом демократического централизма, следование исключительно собственным интересам и амбициям, разгон “неугодных” первичных отделений и многое другое. Не знаю, справедливы ли их обвинения (учитывая, что далее в своём заявлении они расхваливают нынешнего врио главы республики Бурятия, “единоросса” Цыденова), но, как минимум, они весьма правдоподобны.

Возможно, стоит ожидать и выступления самарских КПРФников, на которых самому Зюганову недавно пожаловался(9) никто иной, как губернатор области Николай Меркушкин (естественно, “единоросс”). Дескать, плохие коммунисты, ради достижения личных целей, пошли на ужасный шаг – союз с навальнистами… Зюганов, конечно, от всего открестился: “Никакого союза у нас с “навальщиной” не может быть. Навальный – это новая угроза, связанная с политикой разрушения страны. Все мы видели, что происходит на Украине...” и так далее. Кстати, Меркушкин – это тот самый губернатор, который прославился своим замечательным ответом рабочей, поинтересовавшейся, когда же ей выплатят зарплату за год: “Если вы будете в таком тоне разговаривать, никогда. Ни-ког-да!”. Да, главе самой “народной” партии ближе вот такие вот персонажи, а не собственные однопартийцы ( и одно из самых активных отделений КПРФ в стране, надо сказать), подключившиеся к антикоррупционным акциям. А уж жители Самары наверняка оценили этот жест лучше остальных.

Можно ещё вспомнить недавний роспуск(10) Иркутского районного отделения КПРФ, значительная часть членов которого перешли в ВКПБ Нины Андреевой. В общем, такие случаи происходят постоянно: то из партии исключают деятельных членов(11), то они уходят сами(12).

Парламентская "борьба"

Несмотря на серьёзные потери в численности депутатского корпуса, КПРФ продолжает изображать политическую силу, но это получается всё хуже и хуже. Дошло до того, что она просит поддержки у единороссов(13) – после наплевательского отношения к муниципальным выборам, у “коммунистов” просто не хватает депутатов для того, чтобы выдвинуть своих кандидатов в губернаторы (преодолев муниципальный фильтр(14): для того, чтобы выдвинуть кандидата, в том или ином регионе, партии необходимо заручиться поддержкой 5-10% местных депутатов). Теперь же, КПРФ, в своё время решившая потратить деньги не на эти выборы, а на всякие “нужные вещи” (сотни миллионов ушли(15) на несмотрибельную “Красную Линию” и нечитабельную “Правду”), пытается получить подписи депутатов от… “Единой России”, своих заклятых врагов, угрожая, в противном случае, “бойкотировать выборы”.

Однако, в некоторых регионах КПРФ уже определилась с кандидатами в губернаторы. Так, в Свердловской области от “коммунистов” на выборы пойдет рабочий с “Уралмаша”… нет, шучу, конечно. На выборы пойдёт(16) банкир Алексей Парфёнов. Как отозвалось одно из интернет-изданий: “выдвижение от КПРФ управляющего директора ПАО “Плюс Банк”, наноизвестного на Среднем Урале уроженца Мурома, проживающего в реновационной Москве - это инновационно. Это шаг к победе, товарищи!”

Оппозиционность партии, и без того сомнительная, сейчас вообще становится практически незаметной. Так, 9 июня фракция КПРФ практически в полном составе проголосовала(17) за назначение Эльвиры Набиуллиной на должность председателя ЦБ РФ (несмотря на то, что ранее партийные шишки не раз заявляли о том, что не собираются поддерживать эту кандидатуру).

14 июня КПРФ опять таки почти вся (не считая депутата Куринного) проголосовала(18) за закон о запрете анонимайзеров и VPN. В тот же день партия поддержала(19) голосом и скандальный законопроект о реновации (против закона проголосовали только двое – опальные Рашкин с Парфёновым). В общем-то, от КПРФ в Госдуме и раньше не было никакого толку, их законопроекты обычно проваливались, но хотя бы можно было видеть, как они голосуют против всяких “пакетов Яровых”. Теперь нет и этого.

ЧТО ЖДЁТ “КОМПАРТИЮ” В БУДУЩЕМ?

Ничего хорошего – это точно. Особенно учитывая, что из нее начали довольно массово выходить не только молодые члены, но и люди постарше. Сразу после выборов у КПРФ была возможность попытаться как-то выправить ситуацию – но ей не воспользовались (да и кому оно надо?). Майский съезд, в который раз утвердивший на должности председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова, похоже, развеял иллюзии очень многих партийцев, которые начинают всё с большим скептицизмом воспринимать действия своего руководства. Из партии уходят уже не разочаровавшиеся в её политике молодые коммунисты, а вполне серьёзные региональные политики (пусть это и является, зачастую, реакцией крыс, бегущих с тонущего корабля). Не за горами, как мне кажется, и выход из партии Валерия Рашкина, пользующегося среди значительной части партийцев гораздо большим авторитетом, чем Зюганов. Такими темпами, к следующим выборам (если они, конечно, будут), КПРФ займет не второе, а третье или даже четвёртое место, а останутся в ней одни карьеристы, вроде Афонина, да коммерсанты, купившие себе места в Госдуме, вроде Вахи Агаева.

Ленин писал: “Может ли сила сотни превышать силу тысячи? Может. И превышает, когда сотня организована”. У КПРФ нет организованных сотен, а скоро, видимо, не станет и неорганизованных тысяч. И, в общем-то, это очень хорошо. Чем быстрее исчезнет эта пародия на коммунистическую партию, и перестанет позорить всё левое движение – тем лучше. Огорчает только то, что этот политический кадавр всё-таки успел испортить многим молодым людям впечатление о коммунистах. Я лично знаю двоих членов ЛКСМ, которые вскоре после получения комсомольских билетов ушли к Навальному – и не потому, что разделяют его взгляды, а потому что видят, что он хоть что-то делает. Когда они спрашивали у “старших товарищей”, почему комсомол не может присоединиться к антикоррупционным протестам – им никто не отвечал ничего дельного, и не предлагал никакой альтернативы. На главном же партийном сайте эти комсомольцы могли найти либо стенания Зюганова о ЦРУшнике-Навальном, либо совсем уж шизофреничные статьи вроде вот этой(20), где описывается как Навальный, будучи студентом Йеля, состоял в тайном обществе “Череп и кости”, где мастурбировал, лёжа в гробу. Я бы не удивился, если бы они к Новодворской после такого пошли, не то, что к Навальному. Вот это, собственно, и огорчает. Очень хотелось бы, чтобы молодые люди (да и люди постарше тоже, конечно), разочаровавшиеся в КПРФ, не уходили из политики, и не шли к либералам – а присоединялись к нормальным коммунистам и социалистам, благо, у нас достаточно много независимых компартий и движений на любой вкус.