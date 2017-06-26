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Московский листок

Российско-украинская граница становится все менее проницаемой

Опубликовано 26.06.2017 в разделе комментариев 0

украина майдан социал-дарвинизм
Российско-украинская граница становится все менее проницаемой

Украинские пограничники отказали во въезде из России на Украину почти 1,5 тысячи человек за первые пять месяцев 2017 года, свидетельствуют данные местной пограничной службы: "Отказано в пересечении украинско-российской границы во время въезда на Украину 1471 человеку, во время выезда с Украины — 920 лицам", — говорится в ответе Государственной пограничной службы Украины на запрос украинского издания "Апостроф".

По данным ведомства, «в течение января-мая 2017 года украинско-российский участок государственной границы в установленном порядке на въезд на Украину пересекли 1,997 млн лиц (январь-май 2016 года — 1,952 млн), на выезд с Украины — 2,165 млн лиц (январь-май 2016 года — 2,077 млн)», — говорится в сообщении.

От редакции: По большому счету, процент задержанных на границе менее одного промилле граждан от всех пересекающих пограничные переходы. Не очень это много, можно и потерпеть. Хотя по букве договора о безвизовом пересечении границы - явное нарушение, конечно.

Но похоже, что украинская сторона серьезно решила закрыть границу для россиян. Обсуждается вопрос введения виз. Пока виз нет - пропуск граждан РФ только по биометрическим паспортам. Зачем? На этом фоне Турция рассматривает вопрос о пропуске россиян по внутренним паспортам.

Турчинов действительно боится проникновения из России преступников и террористов? Я думаю, все гораздо прозаичней – дело в деньгах. Турчинов же ясно говорит: «Я надеюсь, что правительство финансово поддержит эту работу, которая даст результат, мы считаем, в течение месяца, когда будет финансирование». Это очень похоже на «великую украинскую стену» Яценюка – как только финансирование было получено, все сразу же успокоились. Деньги есть, стены, разумеется, нет.

Пойдет ли Киев на эти меры? Киев сейчас может пойти на все, что угодно.

Чем может ответить Москва?

Самое обидное – это просто не замечать этой активности не по уму. Ну правда, люди стараются, ведут войну с Россией, а та не является на войну, и не является! Визы с Украиной вводить однозначно не нужно.

Я бы установил на пропускных пунктах полевую кухню, и бесплатно кормил желающих кашей с тушенкой. Оставлял бы в контейнерах ношеные вещи для украинцев, собранные волонтерами. Раздавал бы дешевые сигареты и презервативы обязательно. Это был бы ответ.

А.Б.



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