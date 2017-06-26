Борьба "страны негодяев" с Telegram вышла на уровень ФСБ. ФОРУМ.мск чморит Агафонова

ФСБ России сообщила об использовании мессенджера Telegram террористами при подготовке взрыва в метро Санкт-Петербурга 3 апреля. «Получена достоверная информация об использовании террористом-смертником, его пособниками и зарубежным куратором мессенджера Telegram для сокрытия своих преступных замыслов на всех стадиях организации и подготовки террористического акта»,— цитирует «Интерфакс» Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Напоминает исторический анекдот о том, как персидский царь Ксеркс приказал высечь море.
Террористы пользовались wi-fi в метро - это не опасней? Террористы пользовались мобильными телефонами - не запретить ли мобильную связь вообще? Кстати, террористы пользовались электричеством...
Кстати, о "зарубежных кураторах" информация новая - что за куратор, из какого зарубежа? Не перекрыть ли границы вообще?
Тем временем Роскомнадзор, который следит за тем, чтобы никакого терроризьма и экстремизьма в сети не было, ответил на наше письмо - правда, с опозданием в 3 суток от указанного ими же самими срока.
Роскомнадзор отказался отвечать ФОРУМу.мск в установленный им самим срок
Ладно, отказались. Но ведь и ответили совершенно не на тот вопрос, который мы задавали. Вот "ответ" Роскомнадзора.
МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
(РОСКОМНАДЗОР)
Китайгородский проезд, д. 7, стр. 2, Москва, 109074
тел./факс: (495) 983-33-93; http://rkn.gov.ru/
23.06.2017 № 05-58801
На № от
О рассмотрении обращения Баранова А.Ю.
Баранову А.Ю.
Уважаемый Анатолий Юрьевич!
В связи с Вашим обращением от 24 мая 2017 г. (вх. № 02-11-6553
от 26.05.2017), касающимся интернет-ресурса forum-msk.org, сообщаем следующее.
В соответствии со статьей 15.3 Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» ограничение доступа к информации, содержащей призывы
к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, осуществляется на основании требования Генерального прокурора Российской Федерации или его заместителей
(далее – Генеральная прокуратура Российской Федерации) о принятии мер
по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим такую информацию.
Так, на основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 16.05.2017 № 27-31-2017/Ид2245-17 доступ к отдельному указателю страницы сайта в сети «Интернет» http://forum-msk.org/ был ограничен.
С учетом удаления (недоступности) информации, распространяемой с нарушением закона, доступ к вышеуказанной интернет-странице возобновлен.
Заместитель начальника
Управления контроля и надзора
в сфере электронных коммуникаций Ю.В. Киселев
Документ подписан электронной подписью в системе электронного документооборота Роскомнадзора
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Кому выдан:
Роскомнадзор
Серийный№:
2424126048225142326124881680319971333
Кем выдан:
Общество с ограниченной ответственностью «Спецоператор»
Срок действия
06.06.2017 - 06.06.2018
Классик писал "по форме верно, а по существу издевательство". Но тут и по форме не верно, поскольку вопрос задавался один - где вы увидали тот бред, который требуете удалить, а в ответе - мол, вы удалили экстремизьм, и теперь все в порядке, живите дальше.
Вот какие требования пришли к нам от Роскомнадзора в мае.
Почему Роскомнадзор троллит ФОРУМ.мск?
А ответ - сами видите... Долго, наверно, думали, как троллить дальше ФОРУМ.мск.
Вообще я обращался к А.Жарову, а не к заместителю начальника какого-то управления Ю.Киселеву, и тем более не к Е.Агафоновой, не знаю, в какой она должности, но именно она готовила ответ в течение месяца и не нашла ничего умней, чем ответить на то, о чем не спрашивали, и не ответить ничего по существу. На чиновном жаргоне это называется "включать дурочку".
Ну что ж, будем прояснять ответ условной "дурочки".
Никакой доступ к странице ФОРУМа.мск Роскомнадзором не перекрывался, было требование в ультимативной форме нам самим закрыть этот доступ. Что мы и проделали, но потребовали ответа на вопрос - какого хрена?
Из Роскомнадзора нам прислали уведомление, содержание которого напоминает творчество душевнобольных: "Видеоматериал под названием «религия мира и добра», содержащий обращение неизвестного мужчины на русском языке, длительностью записи 6 минут и 55 секунд. Данное обращение содержит призывы к мусульманам Кавказа, России и всего мира вступить в террористическую организацию «Исламское государство», переселиться на контролируемые ею территории, уничтожать лиц, не исповедующих ислам и прекративших исповедовать его, поддерживающих действующий в России конституционный строй. Часть указанного видеоматериала под названием: «и если надо мы будем вас топить», содержащая угрозы уничтожения людей, которая повторяется".
Естественно, в материале ФОРУМа.мск, на который дана ссылка, нет вообще никакого видео. А поскольку материал от 2006 года, то и призывов, касающихся Исламского государства, которое образовалось только в 2013 году, там тоже не было и быть не могло.
А через 2 дня пришло новое уведомление о блокировке - претензии повторяли предыдущие слово в слово, включая сюда и такие перлы творчества душевнобольных, как "Материал с картинами с изображениями свиньи, осла и других животных и вопросом: «на какой картинке изображён пророк мухаммед?»".
Но недовольство Роскомнадзора вызвал уже другой текст, тоже от 2006 года, посвященный качеству израильской военной техники, и вообще не содержавший ни видео, ни картинок с животными... И опять требование удалить в течение суток. Причем это же требование получил наш администратор доменных имен, и держатель нашей технической площадки - оба за границей. Пришлось долго письменно и устно прояснять для них ситуацию, писать объяснения с переводом на иностранные языки и т.п.
Мы, естественно, сразу подумали о какой-то технической ошибке, но выяснить что-либо в Роскомнадзоре невозможно - в справочной нам сообщили, что связаться с кем-либо из сотрудников нет никакой возможности, и надо написать письмо и ждать ответа месяц!
Мы не господин Дуров, которому аж сам господин Жаров письма пишет. Нам можно написать явный бред и потребовать всю эту бредятину исполнить - и через месяц прислать "ответ". Кстати, там есть телефон исполнителя - это Агафонова Евгения Вячеславовна, предлагаю всем ей дозваниваться - 8(495)5874346 (доб.509)
Потому что она не берет трубку.
Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск
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-*Светослав*---------------------- написал 26.06.2017 11:51
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"В ходе оперативного сопровождения расследования теракта 3 апреля этого года в метрополитене Санкт-Петербурга ФСБ России получена достоверная информация об использовании террористом-смертником, его пособниками и зарубежным куратором мессенджера Telegram для сокрытия своих преступных замыслов на всех стадиях организации и подготовки террористического акта", -- утверждается в поступившем в "Интерфакс" в понедельник сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
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"Наиболее активно членами международных террористических организаций на территории РФ используется мессенджер Telegram, предоставляющий террористам возможность создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации", -- заявляют в ЦОС ФСБ.
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Ведомство скромно умолчало, что смертник Джалилов год находился в Сирии, после чего вернулся и беспроблемно целый год находился в России, не вызывая к себе никаких вопросов со стороны борцов с терроризмом. Имея в запасе целый год, он мог общаться в любом мессенджере, включая и столь экзотический, как отправка писем "Почтой россии" -- времени у него было навалом.
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Но решение мочить "Телеграм" принято, поэтому теперь под это решение будут подтягивать любые, даже самые абсурдные объяснения.
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Дуров, кстати, медленно и по буквам объяснил тупым руководителям -- даже при своем самом искреннем желании он не может передать ключи дешифрования людям с горячим сердцем и чистыми руками. На дворе 21 век, и технологии времен господства динозавров уже утратили свое значение - ключи шифрования находятся на компьютерах пользователей (так называемое "оконечное шифрование"), поэтому у владельцев мессенджера не может быть доступа к ним -- это и есть основное условие гарантий анонимности, не зависящее от чьей-либо доброй воли.
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Но у нас компьютерной безопасностью поставлен руководить врач по образованию. Ему эти ваши заморочки неинтересны. Он понимает другие команды: "Скальпель, зажим, тампон". Поэтому приди и принеси на бумажке ключ.
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Единственное, чего, скорее всего, не понимает Дуров -- это как именно в деспотиях принимаются решения. Они вначале принимаются, а затем под них начинают подбираться основания. Решение закрыть "Телеграм" было принято, и теперь никто не в состоянии его отменить -- теперь паровой каток будет катиться сам по себе, а какие именно звуки он будет при этом издавать, и что именно будет в конечном итоге служить формальным основанием для запрета -- вопрос совершенно несущественный.
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орп написал 26.06.2017 11:29
орп написал 26.06.2017 11:28
Тех, кого хотят зачморить - тех чморят по-тихому, как тот же форум.мск, а не вступают в публичную переписку.
Кстати, я вот пользуюсь мессенджером от Цукерберга. Он, как я понимаю, никаких ключей для шифрования никому не отдает и вообще этот вопрос не обсуждает.
Зачем мне вообще какой-то колхозный Телеграм?
advoguard написал 26.06.2017 11:28
Лис написал 26.06.2017 11:24
Kinokritik написал 26.06.2017 11:22