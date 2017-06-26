Борьба "страны негодяев" с Telegram вышла на уровень ФСБ. ФОРУМ.мск чморит Агафонова

ФСБ России сообщила об использовании мессенджера Telegram террористами при подготовке взрыва в метро Санкт-Петербурга 3 апреля. «Получена достоверная информация об использовании террористом-смертником, его пособниками и зарубежным куратором мессенджера Telegram для сокрытия своих преступных замыслов на всех стадиях организации и подготовки террористического акта»,— цитирует «Интерфакс» Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Напоминает исторический анекдот о том, как персидский царь Ксеркс приказал высечь море.

Террористы пользовались wi-fi в метро - это не опасней? Террористы пользовались мобильными телефонами - не запретить ли мобильную связь вообще? Кстати, террористы пользовались электричеством...

Кстати, о "зарубежных кураторах" информация новая - что за куратор, из какого зарубежа? Не перекрыть ли границы вообще?

Тем временем Роскомнадзор, который следит за тем, чтобы никакого терроризьма и экстремизьма в сети не было, ответил на наше письмо - правда, с опозданием в 3 суток от указанного ими же самими срока.

Роскомнадзор отказался отвечать ФОРУМу.мск в установленный им самим срок

Ладно, отказались. Но ведь и ответили совершенно не на тот вопрос, который мы задавали. Вот "ответ" Роскомнадзора.

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР) Китайгородский проезд, д. 7, стр. 2, Москва, 109074 тел./факс: (495) 983-33-93; http://rkn.gov.ru/ 23.06.2017 № 05-58801 На № от О рассмотрении обращения Баранова А.Ю. Баранову А.Ю. anat-baranov@yandex.ru

Уважаемый Анатолий Юрьевич!

В связи с Вашим обращением от 24 мая 2017 г. (вх. № 02-11-6553

от 26.05.2017), касающимся интернет-ресурса forum-msk.org, сообщаем следующее.

В соответствии со статьей 15.3 Федерального закона от 27 июля 2006 г.

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» ограничение доступа к информации, содержащей призывы

к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, осуществляется на основании требования Генерального прокурора Российской Федерации или его заместителей

(далее – Генеральная прокуратура Российской Федерации) о принятии мер

по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим такую информацию.

Так, на основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 16.05.2017 № 27-31-2017/Ид2245-17 доступ к отдельному указателю страницы сайта в сети «Интернет» http://forum-msk.org/ был ограничен.

С учетом удаления (недоступности) информации, распространяемой с нарушением закона, доступ к вышеуказанной интернет-странице возобновлен.

Заместитель начальника

Управления контроля и надзора

в сфере электронных коммуникаций Ю.В. Киселев

Документ подписан электронной подписью в системе электронного документооборота Роскомнадзора СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП Кому выдан: Роскомнадзор Серийный№: 2424126048225142326124881680319971333 Кем выдан: Общество с ограниченной ответственностью «Спецоператор» Срок действия 06.06.2017 - 06.06.2018

Классик писал "по форме верно, а по существу издевательство". Но тут и по форме не верно, поскольку вопрос задавался один - где вы увидали тот бред, который требуете удалить, а в ответе - мол, вы удалили экстремизьм, и теперь все в порядке, живите дальше.

Вот какие требования пришли к нам от Роскомнадзора в мае.

Новая технология зачистки

Почему Роскомнадзор троллит ФОРУМ.мск?

А ответ - сами видите... Долго, наверно, думали, как троллить дальше ФОРУМ.мск.

Вообще я обращался к А.Жарову, а не к заместителю начальника какого-то управления Ю.Киселеву, и тем более не к Е.Агафоновой, не знаю, в какой она должности, но именно она готовила ответ в течение месяца и не нашла ничего умней, чем ответить на то, о чем не спрашивали, и не ответить ничего по существу. На чиновном жаргоне это называется "включать дурочку".

Ну что ж, будем прояснять ответ условной "дурочки".

Никакой доступ к странице ФОРУМа.мск Роскомнадзором не перекрывался, было требование в ультимативной форме нам самим закрыть этот доступ. Что мы и проделали, но потребовали ответа на вопрос - какого хрена?

Из Роскомнадзора нам прислали уведомление, содержание которого напоминает творчество душевнобольных: "Видеоматериал под названием «религия мира и добра», содержащий обращение неизвестного мужчины на русском языке, длительностью записи 6 минут и 55 секунд. Данное обращение содержит призывы к мусульманам Кавказа, России и всего мира вступить в террористическую организацию «Исламское государство», переселиться на контролируемые ею территории, уничтожать лиц, не исповедующих ислам и прекративших исповедовать его, поддерживающих действующий в России конституционный строй. Часть указанного видеоматериала под названием: «и если надо мы будем вас топить», содержащая угрозы уничтожения людей, которая повторяется".

Естественно, в материале ФОРУМа.мск, на который дана ссылка, нет вообще никакого видео. А поскольку материал от 2006 года, то и призывов, касающихся Исламского государства, которое образовалось только в 2013 году, там тоже не было и быть не могло.

А через 2 дня пришло новое уведомление о блокировке - претензии повторяли предыдущие слово в слово, включая сюда и такие перлы творчества душевнобольных, как "Материал с картинами с изображениями свиньи, осла и других животных и вопросом: «на какой картинке изображён пророк мухаммед?»".

Но недовольство Роскомнадзора вызвал уже другой текст, тоже от 2006 года, посвященный качеству израильской военной техники, и вообще не содержавший ни видео, ни картинок с животными... И опять требование удалить в течение суток. Причем это же требование получил наш администратор доменных имен, и держатель нашей технической площадки - оба за границей. Пришлось долго письменно и устно прояснять для них ситуацию, писать объяснения с переводом на иностранные языки и т.п.

Мы, естественно, сразу подумали о какой-то технической ошибке, но выяснить что-либо в Роскомнадзоре невозможно - в справочной нам сообщили, что связаться с кем-либо из сотрудников нет никакой возможности, и надо написать письмо и ждать ответа месяц!

Мы не господин Дуров, которому аж сам господин Жаров письма пишет. Нам можно написать явный бред и потребовать всю эту бредятину исполнить - и через месяц прислать "ответ". Кстати, там есть телефон исполнителя - это Агафонова Евгения Вячеславовна, предлагаю всем ей дозваниваться - 8(495)5874346 (доб.509)

Потому что она не берет трубку.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск