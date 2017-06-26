О мнимой борьбе за социальную справедливость

Газета "Правда" со дня принятия "народом" бандитски- воровского капитализма пытается информировать граждан страны сути капиталистической системы. Раньше мы знакомились на уроках, но это знакомство было поверхностным и не находило должного понимания. Союз держал железный занавес и рабочий, крестьянин не мог наяву посмотреть на жизнь за границей. Занавес открывался только для больших чиновников. И они, являясь гостем, скажем в США, не могли видеть жизнь в рабочих кварталах и сельских поселений. Глядя на блеск и золото мечтали и в Союзе устроить себе такую жизнь. И ведь получилось. Захват власти в 1991 году совершили не бедные люди и не с мозолистыми руками, а болтуны, жаждущие власти в целях обогащения. В 1993 году их поддержала предательская верхушка, можно сказать элита Советской армии, министр которой получил прозвище "Паша - Мерседес".

Советские люди под руководством большевиков построили Великое государство, пережив Гражданскую и Отечественную войны. Народ не роптал, он строил и видел результаты своего труда. Цены на всё устаканились и замерли на десятилетия, что благоприятно сказалось на жизни и настроении людей Они видели, что руководители страны не грабят народ, живут по совести, осознают проблемы народа и решают их хотя и не так быстро как хотелось бы. Однако не все так думали и действовали. После ХХ - го съезда в партии начали появляться кроты. Рядовые коммунисты и беспартийные видят, что партия действительно создаёт новое и сильное государство не стали вмешиваться в политику, надеясь, что за них всё решат коммунисты, как это было в первые годы после Революции. Воспользовавшись отстранением народа от управления государством кроты начали действовать более открыто и нагло. Сегодня мне простому смертному трудно сказать о причинах смерти Сталина, но есть информация, что сами коммунисты высшего звена отравили вождя, чтобы самим не попасть под раздачу. Рядовые коммунисты самоустранились от контроля за руководством партии, что и привело к трагическим последствиям. Кроты ведь росли и развивались, и не афишируя воспитывали сторонников, которые не имея своего мнения, смотрели раскрыв рты на своих кумиров. Вспомните каким щёголем был воспитан "Паша - Мерседес. Выполнял роль при Ельцине мальчика на побегушках, но о себе не забывал. Подобралась и команда вокруг этого министра.

Дальше, больше силовые структуры, в том числе КГБ и Армия не возражали против измены Родине, да они в то время и не думали об этом. Жадность восторжествовала над совестью и разумом. Кто в первые годы капитализма нажился на смене общественно - политического строя? Только чиновники и как правило все они были коммунистами. Мы привыкли считаить чиновниками гражданских служащих. Однако есть чиновники и в погонах, хотя не всегда носят их. Они наварились побольше чем гражданские, но о них никто не говорит. Погонники распродавали армейское имущество, а солдаты строили им котеджы и дачи. Здесь надо было рядовым коммунистам сказать своё слово, но они не могли перестроиться, многие побросали партийные билеты и влились в правящую партию, что и требовалось действующей власти. Общество перестало существовать, распалось на отдельные сообщества или кланы.

Захотели власти и первые секретари союзных республик. Ведь народ - то был против развала Союза. Чиновники развалили Союз, которые и сегодня у власти или при деньгах на пенсии. Прошло 27 лет с момента ликвидации Союза. Какой можно сделать вывод? Ельцин и тандем не имели и не имеют ни малейшего представления о руководстве таким государством как Россия. И к чему пришли в настоящий момент? К тому, что братские народы стали ненавидеть народ России. Читатель, вы понимаете в каком положении находится Лукашенко? Он сохраняет плановую экономику и продолжает строить социализм в отдельно взятой стране. Союзного государства не получилось? Почему? Да потому что он не даёт продать нашим олигархам свои предприятия. Коммунист не может дружить с теми кто изменил присяге и поддерживает бандитский капитализм. Нет дружбы и с Китаем. Россия по-тихому душит Лукашенко в надежде, что предприятия будут приватизированы. В новой истории России есть негативные примеры. Народ Крыма вернулся в Россию. Что там происходит сегодня? Многие уже жалеют что вернулись. Крымская власть приватизирует землю, недвижимость, не считаясь с мнением народа. А люди уже выходят на митинги против крымской власти, пишут письма в Москву, но надежды никакой. Письма не имеют никакой силы. Нужен общественный резонанс, но и на это наш народ не способен. Почему? Да потому что впереди человека поставили деньги. Кто - то нашёл способ их зарабатывать или подворовывать и от общественной жизни устранился, кто - то запил, кто - то попал на работу к хозяину и трудится по 12 часов и без выходных за минимальную оплату. И деваться ему некуда, он боится нос высунуть на улицу без надобности. В стране нет общества, нет лидера.

Меня 27 лет волнует поведение ветеранов, которым посчастливилось остаться в живых. В 1993 году многие из них были на ногах и могли пойти в войска и объяснить положение в стране. Надо было не расстреливать Советскую власть, а арестовать Горбачёва, Ельцина и некоторых "господ" из силовых структур. Пусть республики бегут в НАТО и ЕС. Но нам надо было сохранить экономику России такой какая она была до 1990 года. И республики бы сами пришли к нам на поклон. Однако власть пошла своим путём, который привёл к развалу экономики и обнищанию народа. Но главное прошло столько лет, а власть не знает что делать. Перспективы нет. Бюджет дефицитный. Чиновники говорят о России как сильном и независимым государстве. Давайте посмотрим на цифры и сравним. Бюджет армии США примерно 612 миллиардов долларов. Трамп решил укрепить армию и добился выделения ещё 50 миллиардов долларов. Будем считать, что теперь бюджет составляет 650 миллиардов долларов. 12 миллиардов моя погрешность. У нас бюджет армии 60 миллиардов долларов. Разница в 10 раз. По населению Россия в два раза меньше США, но по территории значительно больше. Можно было согласиться на бюджет армии России на 300 миллиардов долларов. При этом бюджет России всего 247 миллиардов долларов. Рубль скачет, поэтому может быть некоторая разница, но она не существенна. О какой силе и независимости можно говорить? И ведь ничего существенного в стране не происходит, чтобы стремительно развивать экономику. США и союзники могут задавить Россию экономически без применения оружия массового поражения. Отрежут все пути по периметру России и будем более быстрыми темпами вымирать. В США на это есть силы. 800 баз на территории других государств, да и флот в несколько раз превосходит российский.

Давайте посмотрим чем занимаются отдельные группы или сообщества по толщине карманов. Пять лет назад создан Фонд "Монумент". Кроме президента фонда есть и рабочие. Цель - создание Мемориала погибшим во время Великой Отечественной войне, который бы рассказывал, что такое фашизм. Возможно такой Монумент нужен. И где его воздвигнуть? В Волгограде или в Москве? И сколько молодых заинтересуются этим памятником? Специально молодёжь не поедет, нет средств. Старшее поколение без памятника знают, что творили фашисты на нашей земле. При этом часть людей занята проблемой Монумента.

Олигархи, чиновники вообще отделились от общественной жизни. Правда чиновники, депутаты много говорят на различных тусовках о внешней политике и почти ничего не говорят о внутренней. Нынешнее положение в стране их устраивает. Они ни в чём не нуждаются, живут в своё удовольствие и в любое время могут покинуть Россию.

Отдалились от народа ветераны и пенсионеры довоенного и послевоенного годов рождения. Это те кто восстанавливал экономику Союза после нашествия гитлеровцев. Ветераны возложили на себя обязанность воспитывать подрастающее поколение. Создали свою газету под девизом социальной защиты. Через газету обращаются к президенту иногда к премьеру с протянутой рукой, но власть их газету не читает. Тираж дворовый. Пресс- служба президента просматривает газеты тиражом более 100 тысяч экземпляров и делает иногда выписки. Газета "Ветеран" выходит не более 17 тысяч экземпляров и тираж с каждым годом падает. Читать нечего. Человека трудоспособного возраста сейчас интересует не подвиги во время войны, а настоящая жизнь народа, которого власть превратила в рабов. Более того редакция газеты не допускает на свои страницы критические статьи. Так делают и другие издания. Чиновники говорят, что в стране нет цензуры, а есть понимание редакторами своего предназначения. Я разговаривал с редактором нашей местной газеты по поводу того, что мои статьи не печатают. Она прямо заявила: "Я не хочу, чтобы на улицу вышли люди и устроили беспорядки". Других вопросов не возникло. Вот так действуют и редактора центральных изданий.

Основная масса населения превращённая в рабов не может участвовать в митингах, так как такого митинга, который бы решил их нищенское положение нет. А выходить вслепую можешь лишиться работы, за которую получаешь гроши. Видите люди даже таким местом дорожат, жить - то надо. Они избрали другой для себя ход, не понимая, что это только на руку правящей власти. 57 миллионов не пришли на выборы в Госдуму, что позволило партии власти занять лидирующее положение в думе. Кому от этого стало легче? Только самой власти. Теперь спорные законы дума принимает без думской оппозиции. На это у них хватает голосов. Всё по закону.

После введения "Платона" грешным делом подумал, что других налогов уже придумать не удастся. Осталось только налог на использования воздуха. Оказывается власть не настолько глупа. Придумали новый налог- курортный сбор. За то, что приземлился, скажем в Крыму, плати налог. Конечно народ начинает возмущаться, однако чиновники разъясняют, что возможно весь сбор пойдёт в местный бюджет. А разве местный бюджет не разворовывают? Обрадовали народ. Предполагается, что сумма сбора с одного человек за сутки не будет превышать 100 рублей. С ума можно сойти от нашего правительства. 10 дней полежал на пляже тысячу отдай. За что? За гостиницу платишь, за лежак тоже. И ведь сходят люди с ума. Стреляют друг друга просто так ни за что. Избивают, грабят. Даже дети привыкают к бардаку. В Саратовской области мальчик застрелил случайно сестру четырёх лет. Лучше бы хозяина этого оружия.

Следует выделить отдельно молодёжь, которую воспитывают ветераны на геройских примерах во время войны. А какое это имеет значение к нынешней жизни. Союза нет, всё стало платным, - цены, тарифы, налоги растут и никто не знает предела. Как связать тот героизм с нынешним беспределом и нищетой? Ветераны не могут организовать тираж собственной газеты хотя бы на миллион экземпляров. Надеются на халяву. Большинство ветеранских организаций выписывают газету на спонсорские подачки.

Так чем же занята молодёжь? Приведу ещё раз пример, с которым познакомился, сидя перед телевизором. Однажды на пятом канале Ника Стрижак задала вопрос комиссару молодёжной организации "Наши" М.Кислициной, которая принимала участие в передаче, находясь в московской студии: " Что сегодня волнует молодёжь?" Она не задумываясь ответила: "Секс и любовь". И всё это подтверждается на телевидении. Руководители телевизионных каналов идут дальше в погоне за прибылью. Идёт реклама, говорят о лекарстве, которое нужно мужчинам. Не буду современные термины употреблять, противно. Всё выставили наружу. Голос за кадром говорит: Любите друг друга дольше". А как теперь понимать такое предложение. "Любите Родину?" Дольше с лекарством или без по заячьи? Что происходит в стране? Порядочную статью не пускают на страницы печатных изданий, народу вообще заткнули рты, говорят только чиновники и прикормленные. Кто видел на телевидении нищего?

И последнее сообщество - это армия. Сегодня в общественной жизни страны она не играет никакой роли. У них другие задачи. И о бедственном положении народа им никто не говорит. Армейские чиновники всю жизнь были на страже власти. Да в Советском Союзе это устраивало народ, а сейчас кого защищает нынешняя армия? Капиталистов. И воспитатели - бывшие политруки не приводят пример армии Египта. Пришли к власти радикалы с фашистскими взглядами и начался беспредел. Армия свергла преступную власть и Египет стал прежней нормальной страной. В России всё по другому. Армия сама избрала капиталистический путь существования и стоит на его страже. А что народ? Народ, находясь в рабском положении, обеспечивает материальное положение армии и её командование.

Оказывается в стране есть общественная организация - Поле заживо сожжённых". Кто слышал о такой конторе? Однако она объединяет некоторое количество российского народа. Практически большинство граждан страны при деле. Но нет организации, которая бы занималась жизнью народа и экономическим положением страны. Где лидер, который бы мог объединить все общественные организации под одно знамя и с одним лозунгом - отставки правительства. На примере правительства Евгения Примакова поручить Зюганову сформировать новое правительство. Сколько уже было премьеров. С 2000- го года правительство возглавляет восьмой премьер. Почему бы не дать порулить девятому из числа коммунистов с правом назначать министров по своему усмотрению. И вот все эти группы или сообщества должны бросить заниматься своими проблемами, которые сейчас ничего не дадут народу и государству. Надо сосредоточиться на главном. Поставить нормальное правительство, которое начнёт развивать экономику. Сегодня экономика правит миром. Вот тогда можно будет создать Мемориал.

Кроме упомянутых групп, сообществ в стране есть десяток общественных организаций отставных военных с генералами, адмиралами, старшими офицерами и так далее. Все они тусуются друг перед другом, вспоминая прошлое, но никогда не говорят о настоящем. О том, что это они предали Родину и изменили присяге. Практически они не участвуют в общественной жизни, их вообще не видно. Почему? Да потому что им созданы все условия для счастливой и богатой жизни. Специальные пенсии, санаторно - курортное обслуживание, наверное есть и другие льготы о которых мы не знаем. Если бы они в чём - то нуждались, то выходили бы на митинги. Однако их никто не видит и они не афишируют себя. Только некоторые в праздники с парадом толкутся около президента, показывая свою значимость. Я писал письма Соколову, Моисееву, которые возглавляют ветеранские организации и иногда пишут статьи в газете "Правда", задавал вопросы, но ответов не получил. Они работают как чиновники власти. Общение с народом только в одну сторону. Читайте, а что дальше их не интересует.

Некоторые "товарищи" от фонда "Монумент" пишут в газете о зверствах фашистов. Приводят примеры. Например, в селе "Большой дуб" Курской области в 1942 году фашисты сожгли деревню вместе с 44 жителями. Преступление страшное. Сжечь живых людей, которые не могут выбраться из помещения. А что разве такого нет в России сегодня? Тогда жгли фашисты, а сегодня чиновники. Пожары по стране стали системой. И не только квартир. Горит лес в Сибири уже больше месяца. Горят дома вместе с людьми и ничего не меняется. Тонут от наводнения и не только люди, но и скот за счёт которого живут значительная часть населения. И это из года в год и ничего не меняется. Так давайте монумент нынешней власти соорудим по их заслугам, толку будет больше. А ещё бы Монумент коррупции с конкретным лицом или яхты Абрамовича и Усманова с виселицей хозяев из карманов которых сыпятся миллиарды долларов.

Народ растворился по нескольким общественным организациям, у которых свои проблему. Большинство граждан, которые живут в нищете отстранились от общественной жизни. Руководители этих организаций имею вполне конкретные цели и как правило живут припеваючи. Не допустить народ на улицу, забалтывать их мозги обещаниями. Что и происходит на самом деле. А скоро выборы. Проиграем, Россия может погибнуть. Об этом я написал выше.