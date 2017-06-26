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Московский листок

Открылась безвизовая Персия

Опубликовано 26.06.2017 в разделе комментариев 0

украина иран виза
Открылась безвизовая Персия

Правительство Ирана приняло постановление об отмене виз для туристических групп из России, говорится в сообщении на сайте иранского кабинета министров. "Совет министров постановил на взаимной основе установить безвизовый режим для поездок групп граждан Исламской Республики Иран и Российской Федерации", — говорится в сообщении. 

Довольно неплохой ответ на попытки перекрыть для россиян границу с Украиной и прочему.

Российско-украинская граница становится все менее проницаемой

Причем, в отличие от многих иных направлений, Иран практически круглогодично может быть интересен для туризма. Даже если не загорать и купаться, то уж посмотреть в этой стране всегда есть что. Все же одна из колыбелей цивилизации.

Впрочем, на 300 процентов вырос и турпоток в Доминикану. Где круглый год тепло, правда, цивилизации особой нет.

Турция вот-вот введет въед туристов из РФ по внутренним паспортам - виз уже давно нету.

По большому счету бизнес и ничего личного. Кто-то хочет зарабатывать на туризме из России, а кто-то и так прекрасно себя чувствует.

А.Б.



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