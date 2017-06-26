Анатолий Баранов: Все очень хотят продать родину, но искренне удивляются, что никто не покупает...

Дал небольшой комментарий "Свободной прессе".

Лютая зрада: Путинские агенты пробрались в окружение президента

В высшем руководстве Украины сохраняется большое число сторонников России. Об этом в интервью «Апострофу», опубликованном в пятницу, 23 июня, рассказал экс-глава Службы внешней разведки, генерал армии Николай Маломуж.

Кроме того, по его словам, у многих из представителей украинского истеблишмента есть бизнес-связи с Россией. При этом спецслужбы знают об этих отношениях, но окружение президента страны Петра Порошенко и правительство «крышует» эти связи.

«Напрямую идет контрабанда между Россией и Украиной. Мы имеем негласную информацию о том, что даже наши комплектующие к российскому вооружению поступают из Украины контрабандой через третьи страны», — отметил он.

- Насколько серьезно может быть то, о чем говорит Маломуж? Или это очередная попытка все неудачи свалить на мифических российских агентов?

- Я бы не стал слишком серьезно относиться к тому, что говорит Маломуж. Скипальский, конечно, поумней, но тоже – видимо, отставной генерал еще со времен Российской империи может позволить себе обходиться вообще без мозгов. Ну подумайте – закупку через третьи страны он называет «контрабандой». То есть, с его точки зрения, российский газ, который Украина закупает в Европе – это контрабанда? А с какой стати Скипальский завелся насчет коммунистического подполья? Он, видимо, еще в прошлом веке живет, все с агентами Коминтерна борется… Впрочем, довольно смешно называть этих советских контрразведчиков «разведчиками». Сначала ловили тех, кто против КПСС, теперь тех, кто за компартию. Больше они ничего и не умеют. Старые и уже не очень здоровые люди.

- Если кто-то в украинских элитах все же сохраняет бизнес-связи с Россией, выходит, что все разговоры о том, что Россия – враг – они только для того, чтобы пудрить мозги электорату?

- Россия враг Украины только в воспаленных мозгах ее руководителей, и тех, кто при них кормится. Мифическая «война с Россией» - это хороший бизнес. А на Украине вообще вся политика – это голый бизнес. У Порошенко о сих пор кондитерская фабрика в России, а что, предприятия ВПК и те, кто являются лоббистами этих предприятий в структурах власти – они «рыжие»? Им отказаться от прибыли из-за того, что теперь политика Киева строится ровно по пословице «выколю себе глаз, нехай у тещи зять будет кривой»? Тем более что для украинской промышленности это вообще вопрос выживания – ее продукция не нужна практически нигде, кроме российского рынка.

- По словам Маломужа, спецслужбы в курсе, но президент и правительство крышуют «предателей». Тогда получается, что украинская власть преступна. К чему сейчас выходит это интервью? Кто его заказал? Приведет ли оно к каким-либо последствиям?

- Политическая журналистика на Украине – это тоже бизнес. Кто-то заказал это интервью, кто-то вложился, значит, намерен получить дивиденды. Тут не надо мыслить в категориях смены власти или торжества закона, которого там и нет вдобавок. Грядет какой-то передел в промышленности, олигархов с востока хотят подвинуть днепропетровские или порошенковские – он тоже давно имеет интересы в ВПК. С другой стороны огрызаются, делиться не хотят. Отсюда и вся бессмыслица обвинений – какие-то агенты компартии. Путин что ли коммунист у нас?

- По словам экс-зама главы СБУ Александра Скипальского, несмотря на запрет Коммунистической партии на Украине, российский коммунистический центр имеет в стране конспиративные структуры и персоналии. При этом лидеры и руководители замаскированных антиукраинских организаций чувствуют себя вольготно. Насколько адекватно это заявление?

- Я уже сказал выше – просто «несет и с Дона, и с моря». Помощники Порошенко тайные коммуняки, которых наняли коммуняки из ФСБ. В общем, заказуха, причем крайне тупая. Да и откуда другой взяться? Все основные пиарщики на Украине были из России, сейчас, понятно, в Киеве работают на собственных ресурсах. Не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет…

- Бывший КГБшник Маломуж приводит в качестве примера ситуацию с Крымом, среди элит которого «внезапно» оказалось немало «предателей». Много ли таких потенциальных «предателей» в Киеве?

- Все. Это исключительно вопрос выгоды. Просто в кремле почему-то не хотят давать желаемую цену. Может жмутся, может денег нет, а может не хотят выбрасывать деньги на полное дерьмо. На Украине сами построили «общество чистогана», про которое читали в старых советских учебниках политэкономии капитализма. Получилась карикатура. Вчера профсоюзного деятеля, при этом ветерана АТО, зарезали в центре Киева за то, что он неправильно собирал милостыню. Вот это украинская реальность. Все ждут «денежных потоков», не желая понимать, что неликвидная Украинская держава больше никому не нужна даже даром. Все очень хотят продать родину, но искренне удивляются, что никто не покупает…