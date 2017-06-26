Трое из пяти "приморских партизан" вины на третьем процессе не признают

В Приморском краевом суде во Владивостоке начался третий по счету процесс по делу "приморских партизан", известных по серии громких убийств правоохраниителей, грабежей, угонов автомобилей и налетов на отделения милиции на Дальнем Востоке в 2009-2010 годах, передает РИА "Новости".

Максим Кириллов, Алексей Никитин и Вадим Ковтун не признали вину. Владимир Илютиков и Александр Ковтун, отвечая на вопрос о виновности, сослались на статью 51 конституции РФ (никто не обязан свидетельствовать против себя самого).

Заседание продолжится 27 июня. На нем планируется исследовать фотографии и видеозаписи, протоколы осмотра тел убитых, места происшествия, отмечает "Интерфакс" со ссылкой на представителя прокуратуры.

Предыдущий судебный процесс проходил весной - летом 2016 года и завершился 20 июля вынесением оправдательного приговора - согласно заключению суда, факт убийства в Кировском районе Приморья четырех человек, в котором обвинялись фигуранты дела, не доказан. Вадима Ковтуна и Алексея Никитина освободили из-под стражи в зале суда, Александр Ковтун, Владимир Илютиков и Максим Кириллов остались под стражей в связи с отбыванием наказания по эпизодам, за которые они были осуждены ранее.

Однако в декабре 2016 года Верховный суд отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение. С 16 февраля Алексей Никитин и Вадим Ковтун находятся под подпиской о невыезде.

Банда, действовавшая в Приморье в 2009-2010 годах, получила название "приморских партизан" после того, как в феврале 2010 года преступники напали на двух сотрудников патрульно-постовой службы. В результате один из стражей порядка погиб, а нападавшие выложили в интернет видеообращение, в котором объясняли свои действия борьбой с "милицейским беспределом".

Также бандитам вменяли уже упомянутое убийство жителей Кировского района в сентябре 2009 года. Кроме того, в сентябре 2010 года они совершили несколько краж и разбойных нападений, в том числе на сотрудников правоохранительных органов, убили двух полицейских и ранили еще нескольких, похищали автомобили, деньги и оружие.

Преступников захватили в июне 2010 года в Уссурийске, при этом "партизаны" оказали вооруженное сопротивление и ранили двух милиционеров, а два участника группировки покончили с собой.

Суд над фигурантами резонансного дела продолжался с июня 2011 года по апрель 2014-го. Главаря банды Александра Ковтуна и еще двух ее участников - Владимира Илютикова и Алексея Никитина - приговорили к пожизненному заключению. Романа Савченко и Максима Кириллова - к 25 и 22 годам лишения свободы соответственно. Вадим Ковтун был осужден на восемь лет и два месяца лишения свободы.

Но в мае 2015 года Верховный суд РФ смягчил приговоры Александру Ковтуну и Владимиру Илютикову (заменив пожизненное заключение на 25 и 24 года тюрьмы соответственно), срок Роману Савченко сократил до 24 лет, Максиму Кириллову - до 19 лет, приговор Алексею Никитину и Вадиму Ковтуну суд отменил.

История "приморских партизан" началась в феврале 2010 года, когда трое неизвестных совершили нападение на двух сотрудников патрульно-постовой службы. В результате один из стражей порядка погиб. Нападавшие выложили в интернет видеообращение, в котором объясняли свои действия борьбой с "милицейским беспределом". Из-за этого в обществе возникли споры о том, кем являются "партизаны" - бандитами или борцами за справедливость. Группировка была ликвидирована 11 июня 2010 года в Уссурийске, двое ее участников погибли во время задержания.

Первый процесс с участием присяжных по этому делу продолжался более года - с января 2013 по апрель 2014 года. Перед судом предстали шесть участников банды. На суде обвиняемые признали вину в совершении лишь нетяжких преступлений, перекладывая ответственность за содеянное на покончивших с собой при задержании Андрея Сухорада и Александра Сладких.

28 апреля 2014 года Приморский краевой суд огласил свое решение. Подсудимые были признаны виновными в убийствах нескольких человек, в том числе двух милиционеров, ранении еще нескольких стражей порядка, кражах, в том числе оружия и боеприпасов из отделения милиции, разбоях и в ряде других преступлений.

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