О Союзном государстве РФ и Белоруссии вспомнили только в связи с "Искандерами"

Белоруссия задумалась о возможном приобретении у России ракетных комплексов "Искандер", рассказал РИА "Новости" посол Белоруссии в Москве Игорь Петришенко 26 июня. Дипломат отметил, что основным зенитно-ракетным комплексом в Белоруссии на сегодняшний день остается система С-300.

"Поставки комплексов С-400 и оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" могут быть рассмотрены с учетом появления нового вооружения с улучшенными характеристиками. Ожидаем, что в перспективе на охрану воздушных границ Союзного государства заступят Су-30СМ войск ВВС и ПВО Беларуси", - заявил Петришенко.

На прошлой неделе в Минобороны Белоруссии сообщили, что республика закупит в России 12 самолетов Су-30СМ. Согласно подписанному контракту поставка самолетов будет осуществляться поэтапно. По словам главы ведомства Андрея Равкова, Белоруссия рассчитывает получить из России самолеты в течение примерно трех лет.

О закупке "Искандеров" Белоруссия мечтает с 2007 года, и в октябре 2016 года президент республики Александр Лукашенко раскритиковал Россию за то, что она так и не поставила их. По его словам, Минск предлагал Москве поставить в республику комплексы "Искандер" в связи с активизацией Соединенными Штатами развертывания в Европе элементов стратегической противоракетной обороны (ЕвроПРО), но в итоге, не получив поддержки, был вынужден организовать у себя производство вооружения - ракетных систем залпового огня "Полонез". "Так что получается: защищая вас, я должен прийти к вам и еще автомат купить? Это нормально?" - возмущался президент.

Между тем в июне 2016 года гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в интервью "Коммерсанту" заявил, что "Искандеры" находятся в списке продукции, запрещенной к экспорту, и Россия не намерена передавать комплекс другим странам.

Семейство оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" было разработано в коломенском КБ машиностроения. Впервые они были представлены в 1999 году на аэрокосмическом салоне МАКС. Главное назначение ЗРК - уничтожение систем ПВО и ПРО. По мнению экспертов, "Искандеры" - самое опасное оружие ВС РФ, поскольку имеет низкий барьер неядерного применения при высокой дальности ракет и широких возможностей по преодолению ПРО. Комплексы "Искандер-М" позволяют успешно поражать цели на расстоянии до 500 км.

2 июня ЗРК "Искандер-М" впервые были применены на учениях за пределами России - они успешно уничтожили штаб и базовый лагерь условного незаконного вооруженного формирования неподалеку от таджикского-афганской границы. Ранее СМИ сообщали о появлении "Искандеров" в Сирии. В октябре 2016 года "Искандеры" перебрасывались под Калининград: в Минобороны пояснили, что это происходит уже не первый раз и является элементом плановой подготовки войск. Однако Польша назвала этот шаг неадекватным ответом РФ на действия НАТО по размещению в Восточной Европе батальонов для защиты от России.

Также "Искандеры" размещены в Армении.

Напомним, в тех краях с вены проводятся показательные, политические по сути учения.

В Литве 12 июня начались учения "Железный волк - 2017", в которых участвуют более пяти тысяч солдат и офицеров из девяти стран НАТО, сообщает сайт Министерства обороны балтийской республики.

В учениях, которые в южной, центральной и восточной частях страны продлились по 23 июня, было задействовано 5,3 тысячи военнослужащих из Бельгии, Великобритании, Германии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии и США, отмечает Delfi.

Основной задачей маневров объявили отработку готовности к выполнению боевых задач подразделениями развернутого в Литве и возглавляемого Германией международного батальона альянса передового базирования, а также координацию взаимодействия с национальными ВС. "Перед мотопехотными бригадами литовской армии "Железный волк" и "Жемайтия" будут поставлены задачи по проведению оборонительных и наступательных операций на населенных территориях во взаимодействии с тактическими группами батальона союзников", - говорится в сообщении Минобороны, передает "Интерфакс".

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