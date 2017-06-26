Михаил Делягин: протесты москвичей - заслуга не Навального, а в первую очередь Собянина

Попытался дать взвешенную оценку правлению Собянина - ибо выбесила как готовная истерика попузиционеров, так и безумное восхваление, густо перемешанное с прямой ложью. Прямо перед дождем мне буквально выли, как собянинские решили проблемы ливневой канализации, - и тут же пошел дождь, и целый ряд улиц даже в центре был затоплен нафиг (чего я еще не знал, когда писал ролик).

Итак, Собянин сделал ОЧЕНЬ много хорошего. Навскидку: МФЦ, Интернет-сервисы, Интернет в метро, бурное расширение метро (хотя сеть в некоторых местах стала иррационально, бессмысленно густой) и кольцевая электричка, самодеятельная музыка в метро, липы на Тверской, украшение города, спасение от транспортного коллапса позднего Лужкова - и многое еще другое.

Но все перечеркнуло презрение к людям, откровенная ложь властей и бытовое хамство в стиле "Копаем, значит, надо".

И, конечно, - чудовищный погром медицины, откровенное вероятное воровство на заведомо бессмысленных работах (от озеленения до "ремонтов"), безумная плитка (а на Малой Бронной она просто непроходима в гололед), перманентный потоп из-за уничтожения нормальной ливневой канализации, платные парковки там, где они не нужны, превращение святой реновации в глумление и издевательство над людьми и, как вишенка на торте, - сужение проезжей части на ключевых транспортных артериях (отрицаемое официально).

И - ложь, ложь, ложь, хамство, хамство, хамство...

Это не просто алчность. То ли это лютая местечковая (именно местечковая, а не провинциальная) ненависть к Москве и москвичам, то ли прямое провоцирование Смуты и Майдана... Ибо протесты москвичей, на мой взгляд, - заслуга не Навального, а в первую очередь Собянина...

Р.S. Оценка численности протестующих 12 июня многих повергла в шок, и я не уверен в ней на 100%, но мне назвали ее несколько человек, бывших на месте событий. И отделить осознанных протестантов от просто гулявших, конечно, было сложно. Я полагаю, что Навальный еще раз показал свою подлость, в последний момент устроив большую провокацию (которая не удалась, слава богу), - но те его кураторы, которые убеждают начальство, что "все под контролем", лгут, и лгут совершенно сознательно, - возможно, и ради переворота. Ибо людей допекли очень сильно - и не навальные, а собянины.

От редакции: Липы на Тверской уже обратно выкорчевывают, вместе с плиткой, причем по обе стороны и на всем протяжении улицы. Помните, как Собянин говорил в прошлом году, мол, потерпите пару месяцев, зато сделаем на века? Быстро века прошли...

Да, в общем, позиция редакции ФОРУМа.мск известна и не менялась - Собянин не соответствует Москве и её жителям!

Так что предлагаем

ПОДПИСАТЬ ПЕТИЦИЮ

На чем, конечно, всё не закончится - все еще существует закон "О порядке отзыва Мэра Москвы"

http://docs.cntd.ru/document/537928912

Закон, конечно, практически невыполнимый - там нужно и установить судом нарушения закона со стороны мэра, и собрать 2,8 миллионов подписей за 40 дней (видимо, по аналогии со странствиями Моисея), да еще и чтобы подписи были признаны Мосгоризбиркомом - это куда как сложней, чем накормить всего-то 7 тысяч голодных пятью хлебами.

Но тем не менее, даже в это дело встревать, не будучи уверенным, что эти миллионы москвичей действительно что-то такое подпишут, уж совсем глупо. Для этого и существуют петиции, для подготовки и для убедительности. Поэтому и нужно сейчас

ПОДПИСАТЬ ПЕТИЦИЮ