"Аны" сто сорок восьмые в РФ перестают собирать

Производство самолетов Ан-148 будет прекращено в РФ, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Последние две машины будут произведены на Воронежском авиастроительном объединении (ВАСО).

«Большой интерес был к Ан-148, который делался в Воронеже. Интерес проявили как гражданские авиакомпании, так и Министерство обороны. К сожалению, политика оказалась сильнее разума и ранее сложившегося режима взаимоотношений. В Воронеже доделывают последние пару машин, и дальше судьба машины в России развиваться не будет», — заявил собеседник агентства.

От редакции: Можно, конечно, опять попенять на Украину, которая главная виновница... Но кто мешает производить другие свои самолёты для гражданской авиации в нужном ей количестве? Куда делись Илы-96 и Ту - неужели настолько лучше их "Боинги" и "Эйрбасы"? То, что Ан вообще перестаёт существовать в РФ - заслуга тех же властей, которые и отношения с Украиной довели до Евромайдана, кстати. Но почему бы здесь, включив тот самый разум, который якобы побеждён внешней политикой на украинском направлении - не заняться импортозамещением тоже? На том самом воронежском заводе, где давно пиарился Путин, и Медведев тоже заезжал посветиться... Увы, ответа на этот вопрос "разум" в Кремле на даёт уже лет этак 20-25...

Д.Ч.