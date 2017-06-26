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Московский листок

Продуктовая корзина дорожает в РФ даже летом, когда должны дешеветь овощи

Опубликовано 26.06.2017 в разделе комментариев 2

кризис еда сырьеваяимперия
Продуктовая корзина дорожает в РФ даже летом, когда должны дешеветь овощи

С января по май минимальный набор продуктов питания в России подорожал почти на 10%, до более чем 4 тыс. рублей. Такие данные проводятся в очередном докладе "Информация о социально-экономическом положении России" Федеральной службы государственной статистики (Росстат). Стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по России в конце мая 2017 года составила 4036 руб и по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 4,2%, а с начала года - на 9,4%. 

В Москве минимальный набор продуктов в мае стоил 4945 рублей (+11,1% с начала года), в Санкт-Петербурге - 4888 рублей (+ 9,8%), отмечается в документе. Инфляция в январе-мае составила 1,7%. 

При этом резкий скачок произошел в апреле, а в остальные периоды наблюдался обычный рост цен. 

В мае, тем не менее, существенно повысились цены на белокочанную капусту (в 1,4 раза), картофель, лук, морковь и свеклу (в 1,2-1,3 раза) и яблоки (на 7,5%). Цены на огурцы в пятом месяце года снизились на 26,4%, на помидоры - на 11,5%. 

С другой стороны, зафиксировано снижение цен на все наблюдаемые виды крупяных изделий: от 0,3% (на рис) до 3,8% (на гречневую крупу). Отечественные сыры подешевели на 2,5%. 

Исполнительный директор национального союза производителей овощей Михаил Глушков пояснил газете "Известия" в этой связи, что в первой половине года в России традиционно наблюдается нехватка собственной овощной продукции - с января ее постепенно начинают импортировать, что и сказывается на ценах. По мнению эксперта, это происходит потому, что в стране пока нет достаточного количества овощехранилищ.

Напомним, в декабре цены на продукты питания в РФ выросли на 0,7%, а в Евросоюзе на 0,6%. Наиболее существенно в РФ подорожали масла и жиры - на 13% (в среднем по странам ЕС - 2,7%), рыба и морепродукты - на 8,6% (в ЕС - на 3%), молочные изделия, сыры и яйца - на 8,5% (в ЕС - без изменений).

Цены на хлебобулочные изделия и крупы выросли в РФ на 5,6% (в среднем по странам Европейского союза - на 0,2%), сахар, джем, мед, шоколад и конфеты - на 4,7% (в ЕС - на 0,9%), мясо и мясопродукты - на 2,6% (в ЕС - на 0,4%). Дешевели в прошлом году в РФ лишь фрукты - на 4% (в ЕС цены выросли на 2%) и овощи - на 7,7% (в ЕС рост на 3,7%).

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Всего комментариев к статье: 2
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Не не хочешь иди
Татарстан почти ввшел из РФ написал 26.06.2017 14:56
В Альметьевске доллар уже семьдесят на черном рынке! Редакция а обвал до какого уровня будет? Как в 98, с шести рублей до 28 или как ,91 с шестидесяти аосьми копеек до четырех тысяс. Без обязательств, ченить ответьте?
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Законы экономики и "законы рынка" - не одно и то же
Григорьич написал 26.06.2017 14:54
В той клептократической модели "рынка", которую построили перестроечные и послеперестроечные комбинаторы, цена никак не соотносится ни с общественно необходимыми затратами ресурсов, ни с соотношением "предложение/спрос".
Торгаши дерут с покупателей столько, сколько покупатели способны заплатить. И даже больше (пример - пресловутая ипотека, сродни кабале для трудящихся).
"Pay, pay, pay-pay", как пел один знаменитый итальянец...
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