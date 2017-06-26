Новосибирского депутата-единоросса Поповцева подозревают в освоении "зэковских" 40 миллионов

Благотворительный фонд помощи заключенным "Русь сидящая" выявил ряд подозрительных госконтрактов между исправительной колонией строгого режима N2 в Новосибирске и предприятиями депутата новосибирского Заксобрания от фракции "Единая Россия" Глеба Поповцева. Последние, как предполагают правозащитники, "съедали" деньги, выделяемые ФСИН из госбюджета на питание заключенных.

Анализ госзакупок сельскохозяйственной и животноводческой направленности ИК-2 с 2011-го по 2017 год, проведенный журналисткой "Сиб.фм" Аленой Мартыновой и "Русью сидящей", показал, что практически все тендеры по сельскохозяйственным заявкам выигрывали компании, которые возглавляет один человек - депутат Глеб Поповцев.

Это дало основания защитникам прав заключенных заподозрить коррупционную составляющую в многолетней совместной деятельности депутата Поповцева и начальника ИК-2 ГУ ФСИН России по Новосибирской области подполковника внутренней службы Артема Евсеенко.

В общей сложности администрация ИК-2 заключила с ООО "Сибирские овощи" 11 контрактов на сумму более 34 млн рублей; с ООО "Овощевод", зарегистрированным в Республике Алтай, - 43 контракта на сумму почти 91 млн рублей; с ООО СХП "Ярковское", которое было ликвидировано 24 июня 2015 года, - 59 контрактов на сумму 138 млн рублей; с алтайским ООО "Сельхозторг", ликвидированным 27 сентября 2016 года, - 11 контрактов на сумму более 34 млн рублей; с ООО "Альтаир" - 18 контрактов на сумму более 46 млн рублей. Согласно открытым источникам, все эти предприятия возглавлял Поповцев.

По словам координатора правозащитного направления "Руси сидящей" Алексея Федярова, "под видом мнимого производства ФСИН закупает у сельхозпредприятий продукцию", причем в ИК-2 Новосибирска идут "колоссальные объемы": "За шесть лет, с 2011-го по 2017 год, - 418 млн рублей", - рассказал он изданию "Тайга.Инфо".

Например, в апреле 2017 года начальник ИК-2 Евсеенко разместил на официальном сайте госзакупок предложения на участие в тендерах на общую сумму 54,026 млн рублей. Все лоты имеют исключительно сельскохозяйственную направленность: поставка семенного картофеля, пшеницы, ячменя, удобрений и гербицидов, молодняка свиней и тому подобное.

Единственные заявки на участие в аукционе подавали на сумму 37 млн 44 тыс. 241 рублей ЗАО СПХ "Ярковское" и ООО "Сибирские овощи", которым владеет единоросс Поповцев.

Напомним, ровно год назад с ещё одним единороссом был похожий скандал, но во Владивостоке. Суд наложил арест на имущество мэра Владивостока Игоря Пушкарева, обвиняемого по делу о злоупотреблении полномочиями и коммерческом подкупе. По данным источника "Интерфакса", речь идет о "двух крупных объектах".

Арест наложен в качестве обеспечительной меры в рамках расследуемого уголовного дела, уточняет агентство. 1 июня 2016-го года Следственный комитет РФ сообщил о задержании Пушкарева и директора предприятия "Дороги Владивостока" Андрея Лушникова в рамках расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и по ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). На следующий день им было предъявлено обвинение: Пушкареву инкриминируется злоупотребление полномочиями и коммерческий подкуп, Лушникову - только коммерческий подкуп.

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