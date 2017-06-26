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Московский листок

Путину до Сталина далеко, и не только в социологических опросах

Опубликовано 26.06.2017 в разделе комментариев 0

ссср сталин социология сырьеваяимперия
Путину до Сталина далеко, и не только в социологических опросах

На первое место в рейтинге самых выдающихся людей всех времен и народов россияне поставили Иосифа Сталина: таковым его назвали 38% опрошенных. На втором и третьем местах расположились Владимир Путин и Александр Пушкин, получившие по 34% голосов. 

Опрос провел Левада-центр, данные публикует «Интерфакс». Отвечая на вопрос, респонденты сами называли имена и не были ограничены одним вариантом ответа, поэтому сумма всех ответов превышает 100%. 

32% россиян назвали самым выдающимся человеком Владимира Ленина и 29% — Петра I. В 2012 году жители России назвали в своих ответах тех же людей, но тогда те получили другое количество голосов. Так, на первом месте шел Сталин (42%), затем — Ленин и Петр I, набравшие по 37% голосов. Пушкин и Путин занимали четвертое и пятое места соответственно (29 и 22%).

В первую десятку рейтинга в 2017 году также вошли Юрий Гагарин (20%), Лев Толстой (12%), Георгий Жуков (12%), Екатерина II и Михаил Лермонтов (по 11%). 

Опрос проводился с 7 по 10 апреля среди 1,6 тыс. человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России. 

Ранее Левада-центр провел другой опрос, согласно которому число респондентов, связывающих высокие потери Советского Союза в войне с Германией с тем, что «сталинское руководство действовало, не считаясь с жертвами», снизилось с 18% в мае 2011 года до 12% в мае нынешнего года. В 1997 году такой ответ дали 34% россиян. 

«Если 1990-е годы проходили под знаком раскрытия преступлений сталинской эпохи, то в 2000-е такого рода критики стало меньше», — прокомментировал РБК результаты опроса замдиректора Левада-центра Алексей Гражданкин.

- Ну так всё объективно, - отвечает редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - когда уничтожившие СССР "демократы" орали про "преступления", они-то надеялись построить невиданное великолепие капитализма, однако к миллениуму выяснилось, что страна РФ существует только за счёт того, что создавалось при Сталине и Ленине, потому-то, аккуратно подмяв эти настроения, Путин поначалу и разыгрывал карту "тайного социализма", а сейчас продолжает чёрное дело Ельцина (приватизацию) и Николая Второго (по передаче иностранному капиталу того ,что было социалистической собственностью), но народ-то не обманешь, ему нужен уже не только Сталин, но и Социалистическая революция.



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