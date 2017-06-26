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Московский листок

"Отжатая" у Прохорова империя РБК легко договорилась замять сечинский скандал

Опубликовано 26.06.2017 в разделе комментариев 0

сми силовигархия роснефть классоваяненависть
"Отжатая" у Прохорова империя РБК легко договорилась замять сечинский скандал

"Роснефть" и РБК договорились о мировом соглашении по затянувшейся судебной тяжбе из-за публикации о главе нефтяной компании Игоре Сечине, сообщает сайт Republic со ссылкой на неназванные осведомленные источники. 

По словам одного из них, о мировом соглашении стороны сообщат 26 июня на заседании Арбитражного суда Московского округа, который в этот день должен рассмотреть кассационную жалобу "Роснефти" на прежние судебные решения по иску к медиахолдингу РБК и его журналистам о защите чести, достоинства и деловой репутации. 

По данным этого источника, соглашение предусматривает, что РБК принесет "Роснефти" извинения за упомянутую публикацию и других обязательств на себя не возьмет, а НК откажется от финансовых претензий. Другой источник утверждает, что с "Роснефтью" договаривался новый владелец РБК Григорий Березкин. 

"Роснефть" подала иск против РБК в апреле 2016 года после публикации статьи "Сечин попросил правительство защитить "Роснефть" от BP". В материале утверждалось, что Сечин попросил правительство защитить "Роснефть" от возможного увеличения доли британанской BP в капитале российской компании, которое может произойти в результате приватизации части акций, принадлежащих государству. 

В "Роснефти" заявили о репутационном ущербе на 3,124 млрд рублей от этой публикации и захотели взыскать эту сумму с РБК в судебном порядке. В декабре 2016 года арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск "Роснефти", обязав РБК выплатить 390 тыс. рублей и удалить спорный материал. Однако обе стороны тяжбы не согласились с этим решением.

Напомним, близкий к кремлядям основатель и владелец группы ЕСН Григорий Березкин "приобрел" РБК 16 июня 2017-го года. Об этом телеканалу "Дождь" в пятницу, 16 июня, сообщили три источника, близкие к руководству холдинга, и информированный о ходе сделки собеседник. В то же время сам бизнесмен отказался подтвердить факт покупки. "Про сегодня или нет сказать не могу. Все-таки пятница-развратница. Но времени (до закрытия сделки) совсем немного осталось", - сказал "Дождю" Березкин. Не стала комментировать сообщения и представитель ЕСН Марианна Белоусова. 

Со своей стороны, пресс-секретарь группы "Онэксим" Михаила Прохорова, которая владела РБК, Андрей Беляк отказался обсуждать эту информацию, пообещав предоставить комментарий позже.  

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