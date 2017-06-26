Братья-славяне, белорусы призвали украинского посла к порядку в высказвыаниях

Министерство иностранных дел Белоруссии вызвало посла Украины в стране Игоря Кизима из-за его «тенденциозных высказываний» об учениях «Славянское братство-2017». Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

«Послу Украины было указано на то, что сделанные им заявления не соответствуют высокому уровню дружественных отношений между Белоруссией и Украиной, являются некорректными и содержат необоснованные обвинения Белоруссии в несоблюдении мер доверия и безопасности в регионе ОБСЕ», — отмечается в документе.

Подчеркивается, что приглашение Минском международных наблюдателей было жестом доброй воли с белорусской стороны. «В то же время представители аппарата военного атташе Белоруссии на Украине с 2013 года не приглашались ни на одно военное многонациональное или национальное учение, проводимое на украинской территории», — говорится в заявлении.

19 июня посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим назвал маневры «Славянское братство-2017» показательным фарсом, передавал портал tut.by. «Мой военный атташе поехал туда. Им показали театрализованное представление по захвату террористической группы на дамбе. Очень классно сделано. А сами учения прошли в другом месте, куда не пригласили ни одного наблюдателя, военного атташе», — сообщил дипломат.

Совместные учения ВДВ России, Сил специальных операций Белоруссии и специального назначения Сербии прошли 6-14 июня на белорусском полигоне Брестский. В нем приняли участие более 1000 военнослужащих трех стран, около 150 единиц российской и белорусской техники. Маневры проводились в соответствии с планом международной деятельности Минобороны РФ на 2017 год.

Тем временем и у потенциального противника, НАТО наблюдалась аналогичная "показуха" в Литве. Там 12 июня начались учения "Железный волк - 2017", в которых участвуют более пяти тысяч солдат и офицеров из девяти стран НАТО, сообщает сайт Министерства обороны балтийской республики.

В учениях, которые в южной, центральной и восточной частях страны продлились по 23 июня, задействовано 5,3 тысячи военнослужащих из Бельгии, Великобритании, Германии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии и США, отмечает Delfi.

Основной задачей маневров объявили отработку готовности к выполнению боевых задач подразделениями развернутого в Литве и возглавляемого Германией международного батальона альянса передового базирования, а также координацию взаимодействия с национальными ВС. "Перед мотопехотными бригадами литовской армии "Железный волк" и "Жемайтия" будут поставлены задачи по проведению оборонительных и наступательных операций на населенных территориях во взаимодействии с тактическими группами батальона союзников", - говорится в сообщении Минобороны, передает "Интерфакс".

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